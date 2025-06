Richterová (Piráti): To je jednání jako v hlubokém bahně devadesátek

Děkuji pěkně, kolegyně, kolegové, myslím, že je jasné, že musím reagovat, protože to, co jsem tady už vysvětlovala o cinknutém auditu digitalizace stavebního řízení, evidentně stále nedošlo sluchu některých. Přitom dnes je den, kdy vyšlo na iRozhlase, že škola v Benešově nedostala kvůli Babišovu střetu zájmů dotaci na traktor. A já vám hnedka vysvětlím, jak to souvisí. (Hluk v sále.)

Takže máme tady trestně stíhaného šéfa holdingu a máme tady situaci, kdy se i hnutí ANO velmi ohání hybridním, takovým, v uvozovkách, novinářem. On se ani netají tím, že je placený, jenom neuvádí od koho. A já potřebuji, aby si tady opravdu každý, kdo sedí v této Sněmovně, prosím, připomněl, jak to bylo s tím takzvaným, v uvozovkách, auditem. To není žádný audit. Tam byla nabídka změnit znění toho auditu. My jsme se obrátili na policii, protože věta - změnit audit DSŘ - fakt není problém, není věta, kterou by jakýkoliv renomovaný auditor pronesl. Jenže ona to pronesla osoba z právní kanceláře Portos - alespoň tak to působí z výpovědi, kterou jsme předali policii.

O co jde? Zástupce... nebo člověk z právní kanceláře Portos slíbil, že dopředu ukáže finální verzi takzvaného auditu, který není žádným auditem, nedělala ho auditorská společnost, je to v podstatě nějaký právní názor, ale proč to navrhovali? (Hluk v sále přetrvává.) Slíbili, že by to ukázali dopředu, když...

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Promiňte, že vás přerušuji.

Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. A nyní ta podstatná věc. Mělo to být výměnou za mlčení. A to fakt ne! Mělo to být výměnou za vstřícnost, že nebudeme dál kritizovat a upozorňovat na velice problematickou minulost advokátní kanceláře Portos, která je spojená s kauzami Andreje Babiše. A o to tady jde. Takže v nějakém auditu něco změnit fakt není problém? To není jenom cinknutý audit, to je právní názor s nabídkou mlčení. To fakt ne! S tímhle jsme se obrátili na policii, je to naprosto nepřijatelné.

Teďka je potřeba si říci dvě věci. Portos byl vybrán ve velice pochybném výběrovém řízení pod vedením Mariana Jurečky, pod MPSV. My to chceme prostě vysvětlit, co tohle má znamenat. A proč je tam vazba k té kanceláři spjaté s Agrofertem? Pochybné posudky právě kanceláře Portos, dříve Císař, Češka, Smutný, totiž napomohly Agrofertu nezákonně získat zakázky v hodnotě 12,5 miliardy korun - 12,5 miliardy, to už je pěkně velká částka - takže to je přesně ta věc, kterou jsme opakovaně kritizovali. A na nějakou, v uvozovkách, dohodu o neútočení za to, že něco změníme v auditu? To fakt ne! Tohle je věc pro policii, ale rozhodně to není žádná nabídka, na kterou my bychom přistoupili.

Nu a když tohle tedy shrnu, krom toho, že to je jednání jako v devadesátkách, v hlubokém bahně devadesátek, a kromě toho, že jsme tedy předali veškeré podklady orgánům činným v trestním řízení, tak se jenom chci zeptat, když jsme takovou nabídku něco změnit dostali my, tak se logicky nabízí otázka, kdo jiný si ještě mohl nadiktovat, co má v tom takzvaném cáru papíru zvaném audit být? Kdo jiný si tam mohl změnit, co se mu líbilo? Samozřejmě to vše musí posoudit vyšetřovatelé, ale je to prostě předvolební kampaň, tedy ten pseudoaudit, právní posudek, za tři miliony - nebo téměř tři miliony korun daňových poplatníků. Je to z kapes daňových poplatníků zaplacené a přitom tam byla nabídka, že není problém něco změnit. Neskutečné.

No a když se podíváme, o co jde, tak tady jde o zakázky pro Agrofert, které tato advokátní kancelář napomohla získat, nezákonně, a o tom dnes píše deník iRozhlas, o těchhle souvislostech. A podíváme se na to, co to je. Škola v Benešově nedostala kvůli Babišovu střetu dotaci na traktor, s žalobou na ministerstvo neuspěla. Takže o to přesně jde, že potom konkrétní různé organizace u nás budou muset řešit, že dostaly nezákonně něco, musí se vracet peníze. Takže co se stalo této škole? Úřad odmítl proplatit dotaci na traktor pro výuku autoškoly se zdůvodněním, že byl porušen zákon o střetu zájmů. Takže jedna advokátní kancelář tvrdila, že podnik premiéra Babiše tehdy není ve střetu zájmů, ale soud samozřejmě dovodil, že tam střet zájmů byl. Jde o co? O to, že traktor dodala dceřinka Agrofertu v době, kdy byl Andrej Babiš premiérem. Takže vedení školy má smůlu. Ale o co jde, je samozřejmě rozhodnutí soudu, který se řídil fakty, a my jsme ti, kteří chceme, aby platily zákony pro všechny, pro lidi, kteří byli v čele státu, mohou v něm být zas, stejně tak jako pro ty, kteří si říkají novináři, ale kdo ví, jak to je doopravdy. Chceme, aby tady nebyly nabídky na nějaké nezákonné měnění posudků a aby skončil střet zájmů, aby si lidé vybrali, jestli chtějí být v politice, nebo dělat byznys.

PhDr. Olga Richterová Piráti



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky