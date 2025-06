Michálek (Piráti): Pan Půr není novinář, ale lobbista

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Budou vystupovat opravdu velmi stručně. Za prvé, k paní předsedkyni Schillerové.

Prosím vás, naučte se počítat, prostřednictvím paní předsedající. My jsme byli ve vládě dva roky a osm měsíců. Když říkáte - byli jsme ve vládě víc jak tři roky - tak během doby toho rozdílu, který vy tam zmiňujete, tam seděl jako premiér pan Babiš. Tak nám prosím nepřikládejte a nespojujte nás tímhletím obdobím. Dva roky a osm měsíců, každý, kdo umí počítat, tak si to, tak si to může ověřit.

No a za druhé, my tady nezpochybňujeme, že pan Havlíček sedí jako místopředseda Poslanecké sněmovny, vždyť je to v pořádku - nebo že pan Juchelka sedí jako místopředseda Poslanecké sněmovny. Tak nevidím důvod, proč vy tady útočíte na Olgu Richterovou, když naše koalice dostala ve volbách 850 000 voličů a zastupuje tady voliče a díky tomu tady Olga Richterová vystupuje. Tak to pak vypadá, že si to chcete monopolizovat, že vy jste ta jediná opozice. A samozřejmě chápu, že vás to štve, ale myslím si, že je správně, že Olga Richterová tady může vystupovat, protože jsme dostali hlasy ve volbách a máme tady zastoupení, a je to tak v pořádku.

Pokud - poslední věc, poznámka - opravdu argument panem Půrem... K paní předsedkyni Schillerové, pan Půr, jestli to možná nevíte, on o sobě říká, že není novinář, tak neříkejte, že je to novinář. Pan Půr o sobě říká, že je hybridní novinář. Přeloženo do češtiny to znamená, že je lobbista, který dostává různé zakázky, aby publikoval věci na zakázku různých skupin. Mimo jiné pracuje pro různé oligarchy a nikdo neví, kdo tyhlety věci platí. Takže pojďme, pojďme rozlišovat slušné, poctivé novináře, kteří dělají dobře svoji práci, ale toto slovíčko si opravdu zaslouží lidi, kteří jsou novináři, nikoliv, kteří jsou lobbisti.

Já už tady nechci vystupovat, protože tlačí na mě kolegové, že je málo času, máme tady hodně zákonů. Takže doufám, že už budeme pokračovat právě tím programem, který máme před sebou.

