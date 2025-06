CSG Nadační fond rozšiřuje své aktivity, letos rozdělí 50 milionů Kč

Díky mimořádnému zájmu, zejména ze strany dobrovolných hasičů, se původně plánovaná podpora ve výši 30 milionů Kč zvyšuje na celkových 50 milionů Kč v tomto roce.

V prvním kole grantové výzvy pro hasiče fond obdržel takřka 600 žádostí ze všech krajů České republiky, z nichž bylo vybráno zatím 105 projektů. Další grantová výzva bude vyhlášena ve druhé polovině roku 2025. Největší zájem o granty projevily sbory a jednotky ze Středočeského kraje (87 přihlášek) a Moravskoslezského kraje (86 přihlášek). Podpořené projekty se zaměřují na posílení akceschopnosti dobrovolných hasičů, včetně pořízení zásahového vybavení, ochranných pomůcek, oprav zásahových vozidel a zbrojnic a také na organizaci hasičských soutěží a práci s mládeží. Všichni žadatelé budou o výsledcích informováni do konce června 2025.

„Rozhodli jsme se navýšit naši pomoc, protože jsme viděli obrovský zájem o naši podporu a její skutečnou potřebu v terénu. Chceme být partnerem, který se aktivně podílí na zvyšování bezpečnosti a rozvoji komunit a hlavně partnerem, který pomáhá potřebným“ uvedl David Chour, člen správní rady CSG Nadačního fondu.

CSG Nadační fond založený v letošním roce, kdy skupina CSG zároveň slaví 30. výročí od svého vzniku, stojí na třech pilířích podpory. Prvním je posílení bezpečnosti prostřednictvím podpory Hasičského záchranného sboru ČR a sborů dobrovolných hasičů, které hrají klíčovou roli při záchraně životů a majetku. Dalším pilířem je podpora neziskových projektů zaměstnanců firem CSG, které se týkají charitativních aktivit, sportovních či kulturních akcí i programů pro mládež. V rámci této výzvy fond podpoří 24 zaměstnaneckých projektů vybraných z celkem 112 žádostí ze šesti zemí. Do budoucna fond počítá s rozvojem třetího pilíře, kterým je podpora vzdělávání a mladých talentů.

„I když CSG nadační fond existuje jen několik měsíců, rychle se dostává do pozice významné dárcovské instituce, která má díky podpoře projektů zaměstnanců CSG v řadě zemí i globální stopu. Těším se na další skvělé projekty, které se díky CSG nadačnímu fondu budou realizovat,“ uvádí výkonná ředitelka fondu Kateřina Petko.

O skupině CSG

Globální průmyslově-technologická skupina CSG je vlastněna českým podnikatelem Michalem Strnadem. Dodává technologie do celého světa, které pomáhají zajistit bezpečnější a stabilnější budoucnost. Zaměřuje se na vývoj a výrobu strategicky důležitých produktů, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších odvětví. S klíčovými výrobními závody v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii a USA exportuje CSG své produkty po celém světě. Skupina neustále investuje do rozvoje svých společností a zároveň rozšiřuje své hlavní podnikatelské aktivity. Mezi její klíčové společnosti patří český výrobce automobilů Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce munice malého kalibru The Kinetic Group a český výrobce radarů Eldis. Skupina se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky důležitých produktů, systémů a technologií, které jsou nezbytné pro obranu základních civilizačních hodnot. CSG zaměstnává přes 14 000 zaměstnanců napříč svými integrovanými a přidruženými společnostmi. Tržby CSG, po započítání The Kinetic Group za celý rok 2024, dosáhly 5,2 miliardy EUR. Konsolidované tržby skupiny činily 4 miliardy EUR.