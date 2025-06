Schillerová (ANO): Piráti, vždyť jsem na to vládě přes tři roky svítili

Děkuji mnohokrát. Skutečně slibuju, že nebudu dlouhá, protože chceme projednávat zákony ve třetím čtení, z nichž většina je velmi důležitých.

Tak já si dovolím zareagovat velmi krátce na paní místopředsedkyni Richterovou. Paní místopředsedkyně, prostřednictvím paní místopředsedkyně druhé, no, nestrašte tady, prosím, hnutím ANO, nestrašte tady ničím, nesnažte se nám dělat nějaké mluvčí, starejte se o sebe. To vám říkám velmi zdvořile.

Já prostě vám tady přečtu... Dnes jeden novinář dal na síti X následující post, je to známý novinář. "Podal jsem trestní oznámení na provedení digitalizace stavebního řízení. Možná se ptáte proč, ale nedávný audit ukázal, že došlo k velkým škodám, jak tvrdím od začátku. Piráti naopak dlouhodobě tvrdí, že audit digitalizace stavebního řízení odhalil jen to, že bylo na projekt málo času a lidí. To ovšem není pravda. Z dokumentů vyplývá vědomé porušování nejen vnitřních předpisů MMR, ale především platných zákonů, zásadním způsobem byl porušován hlavně zákon o zadávání veřejných zakázek. Věděli, že jednají špatně, a bylo jim to jedno. Zadávalo se bez soutěže a nezákonnost takového postupu potvrdil antimonopolní úřad v Brně a poté i soudy. Není tedy pochyb, že musela České republice vzniknout citelná škoda. MMR od ÚOHS dostalo pokutu, vyplatily se prostředky na přípravu systémů a následně na nápravu chyb, kterých se MMR při přípravě systému dopustilo. MMR veškeré plnění od svých dodavatelů bez sankcí a výhrad přijalo a systémy pustili do ostrého provozu. Tyto chyby navíc znemožňují čerpat na systémy jakékoli dotace. Takové jednání nemůže zůstat bez odezvy." Takže si laskavě zameťte před svým prahem, paní místopředsedkyně, prostřednictvím paní místopředsedkyně.

Přestaňte nás tady mistrovat, přestaňte tady strašit hnutím ANO, protože to si myslím, že vy zrovna určitě jste ta poslední, nebo vy, vaše strana, kteří by takto mohli činit. (Potlesk poslanců ANO.) A já se zeptám, když tak teď velmi kritizujete tuto vládní koalici, a já netvrdím, že ta kritika někdy není namístě, proč si ponecháváte funkci místopředsedkyně Sněmovny, kterou vám tato koalice umožnila, abyste ji zastávala, prostřednictvím paní místopředsedkyně? (Potlesk poslanců ANO.) Já tedy si myslím, že byste se jí měla vzdát, ne? Protože přece nebudete se podílet na vedení Sněmovny, kde většinu má tato koalice.

Tak, co se týče dalších věcí, emisních povolenek. No, tak poslechněte si včera všechna vyjádření hnutí ANO, poslechněte si Karla Havlíčka, který o tom hovořil celý den a hovoří o tom už několik dní a týdnů. Vždyť vy jste u všeho svítili, vždyť jste u všeho byli, vždyť jste byli součástí této pětikoalice, která schválila balíček Fit for 55. A dneska se vymlouváte jak malá děcka. Takhle to celé bylo, tak tady nehrajte předvolební divadélko.

Stejně tak vy, pane předsedo Michálku, prostřednictvím paní místopředsedkyně, teď tady navrhujete spoustu úprav. Co jste dělali tři roky, nebo přes tři roky v této vládě?

Takže já si myslím, že si to - a věřím pevně - že si to občané vyhodnotí. Tím samozřejmě nechci zlehčovat a znevažovat to, že ministr financí Stanjura nemá dávno na té funkci co dělat. Je to prostě katastrofa, jakou se snažíte tento skandál, tento megaskandál, vymlčet, ale možná ho vymlčíte, protože Petr Fiala evidentně je slabý premiér a není schopen a nemá sílu odvolat ministra financí, který je v tom až, až po uši, tak já věřím, že občané to sledují, a věřte, že ano, zrovna včera jsme měli velké setkání v Brně, občané to velmi řeší a že vám to spočítají ve volbách. Děkuju.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky