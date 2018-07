DPP: Dočasná změna trasy a zastávek pro linku čislo 2

26. 7. 2018 17:45

Z důvodu zlepšení průjezdnosti oblasti Karlova náměstí je od pondělí 16. července 2018 (od zahájení denního provozu) do odvolání do soboty 28. července 2018 (do zahájení denního provozu) k dočasné změně trasy a zastávek pro linku číslo 2.