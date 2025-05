Vích (SPD): Neefektivní nákupy, odchody vojáků a napětí v čele armády

Závěry Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), houfní odchody profesionálních vojáků a napjaté vztahy mezi ministryní Janou Černochovou a náčelníkem Generálního štábu Karlem Řehkou vrhají stín na důvěryhodnost a efektivitu vedení resortu.

Nákupy bez výběrového řízení



Jedním z nejpalčivějších problémů jsou kontroverzní armádní zakázky, které často probíhají bez otevřeného výběrového řízení. Příkladem může být nákup amerických stíhaček F-35 či obrněných vozidel CV90, kde se o výběru prakticky nediskutovalo a šlo o přímé mezivládní dohody. Přestože vláda obhajuje tyto kroky jako strategické rozhodnutí v zájmu bezpečnosti a interoperability s NATO, kritici upozorňují na neprůhlednost, chybějící veřejnou debatu a absenci konkurenčního porovnání cen a podmínek. Závěry NKÚ navíc odhalily opakující se nedostatky v plánování a evidenci vojenského majetku i v realizaci investic. V některých případech byly nákupy techniky špatně sladěny s potřebami armády, což vedlo k neefektivnímu vynakládání miliard z veřejného rozpočtu, anebo pro novou techniku chybí garáže.

Neefektivita a nesystémovost



Dlouhodobé podfinancování AČR a zároveň odkládané modernizační projekty, např. modernizace pásových BVP, které jsou za oficiální hranicí životnosti od roku 2015. V roce 2026 by měla armáda dostat jako náhradu prvních 10 kusů z 246 plánovaných CV90, které ale nemají schopnost plavat. Všech 246 kusů bude možná v roce 2030, přičemž jsme se přihlásili mít těžkou brigádu v roce 2026. Děla ráže NATO (CAESAR) jsou zatím pouze v prototypech a stav nepojízdných Pandurů, které vyžadují modernizaci anebo náhradu, je zarážející. Zavádíme do výzbroje 40 let staré tanky Leopard 2A4, které následně nákladně modernizujeme.

Stav v oblasti schopností protivzdušné obrany je dlouhodobě nevyhovující, o obraně proti dronům raději nemluvě. NKÚ také ve svých kontrolních závěrech mj. uvádí, že Ministerstvo obrany nemá pro novou výzbroj dostatek garáží. Každoroční Zpráva o zajišťování obrany ČR je také vše vypovídající. Sklady jsou prázdné. K tomu tristní stav nemovité infrastruktury. To vše je pro vojáky demotivující. Přednost se potom dává mediálně zajímavým projektům typu stíhačky F-35. To ostatní se neřeší.

Úbytek personálu a klesající morálka

Zatímco výdaje na výzbroj rostou, armáda se potýká s výrazným odchodem profesionálních vojáků. Statistiky ukazují, že jen za poslední rok opustily aktivní službu stovky příslušníků. Důvody zahrnují nízkou motivaci, přetížení, nedostatečné zázemí a neuspokojivé pracovní podmínky.

Průměrný věk vojáků je 38 let. 80 % vojáků k útvarům dojíždí a 75 % poddůstojníků má problém vyjít s penězi. Zvýšení náborového příspěvku je diskutabilní, a navíc ještě více rozevírá nůžky mezi platy příslušníků armády a bezpečnostních sborů. Virtuální náborové středisko stálo 90 milionů korun a výsledek je neuspokojivý. Armádě chybí aktuálně 14 tisíc vojáků a za 1. čtvrtletí 2024 ohlásilo ukončení služebního poměru v letošním roce dalších 720 vojáků. Loňský čistý přírůstek byl přitom pouhých 176 vojáků, přičemž reálná potřeba je 1200 vojáků ročně.

Dlouhodobý trend potom také hovoří jednoznačně v neprospěch armády. V posledních třech letech potom svléká každý rok uniformu o 40 % více vojáků, než před rokem 2022. Lze konstatovat, že armáda je na tom personálně nejhůře v novodobé historii. Chybí nejen vojáci, ale i motivace a vlastenectví. Odchodovost příslušníků armády je potom jen vyvrcholením probíhající krize jako důsledek dlouhodobě neřešených problémů. Nejedná se přitom o blesk z čistého nebe. Je to problémem již několik let.



Personální krize ohrožuje naplnění ambiciózních plánů na navýšení stavu armády a zpochybňuje schopnost Česka dostát závazkům v rámci kolektivní obrany. Přesto vedení resortu nenabídlo žádný jasný plán, jak negativní trend zvrátit. Pokud se personální situace nevyřeší dostatkem vhodných kapacit napříč republikou, nemá smysl nakupovat tolik předražené techniky, když ji nebude mít kdo obsluhovat.

Konflikty v nejvyšším velení



Situaci navíc komplikuje evidentní napětí mezi ministryní Černochovou a náčelníkem Generálního štábu Karlem Řehkou. Podle dostupných informací panuje mezi oběma čelními představiteli rozdílný pohled na směřování armády i její modernizaci. Rozpory vyvrcholily v několika veřejných výměnách názorů a médii spekulovaném oslabení důvěry. Namísto soudržného vedení, které by mělo být v době mezinárodní nejistoty klíčové, tak armáda čelí vnitřnímu rozkolu. Nedostatek jednoty na vrcholu velení může mít negativní dopad nejen na funkčnost armády, ale i na její vnímání ze strany veřejnosti.



Ministerstvo obrany potřebuje zásadní přehodnocení své strategie i způsobu řízení. Prioritou by mělo být transparentní nakládání s veřejnými prostředky, zajištění personální stability a budování důvěry mezi politickým vedením a armádním velením. Pokud nedojde ke změně kurzu, hrozí, že se obrana České republiky stane spíše doménou politických her než skutečnou prioritou národní bezpečnosti.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

