DPP: Lanovka v Zoo Praha dnes odvezla osmimiliontého cestujícího

Dnes krátce po desáté hodině dopolední DPP přepravil lanovkou v Zoo Praha už osmimiliontého cestujícího od zahájení jejího provozu 14. září 1977. Jubilejní cestující, paní Haně Charvátové z Prahy a jejím dvěma vnoučatům poblahopřáli Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha a Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Kromě dárků si jubilejní cestující užili speciální krmení koní Převalského a velbloudů jednohrbých, které pro ně Zoo Praha připravila.

Letos za prvních sedm měsíců DPP lanovkou v Zoo Praha přepravil už 190 926 cestujících. Rekordmanem byl rok 2017, ve kterém lanovku využilo 330 211 cestujících. Naopak, rok 1996 byl z pohledu počtu přepravených cestujících nejslabší, lanovku tehdy využilo „pouze“ 90 229 návštěvníků Zoo Praha.

Lanovka v Zoo Praha je nejkratší lanovkou v České republice, funguje od 14. září 1977. Jejím majitelem je Zoo Praha, provozovatelem DPP. Letos o prvním listopadovém víkendu se provoz lanovky na několik týdnů zastaví, čeká jí totiž plánovaná generální oprava po 10 letech.

Z historie lanovky v Zoo Praha

1964 – Ze záměru o vybudování tří lanovek v Zoo Praha se podařilo prosadit jedinou, tzv. „Dětskou“, jejíž dolní stanice měla být umístěna u dětského koutku a horní stanice pojmenovaná „Černohouska“ u výběhů koní Převalského.

1966 – Dokončen projektový záměr lanovky.

1968 – Dokončen projekt technologie lanovky.

1972 – Odbor výstavby ONV v Praze 7 vydal stavební povolení pro výstavbu lanovky.

1972 – 1976 – Budování lanovky, realizace Vodní stavby Praha (samotná dráha byla vyrobena již v roce 1970 Transportou Chrudim).

1977 (14. září) – Zahájení provozu lanovky, provozovatelem se stal Středočeský park kultury a oddechu.

1978 – Pro nedostatky v technické dokumentaci a technické nesrovnalosti stavby byl provoz lanovky zastaven.

1981 (1. července) – Obnoven provoz lanovky pro její přestavbě a odstranění stavebně-technických nedostatků. Novým provozovatelem se současně stal DPP.

1983 – Lanovka byla převedena do majetku DPP

2002 – Ničivá povodeň zasáhla i lanovku. V dolní stanici kulminovala vodní hladina ve výšce 7,1 metru. Nicméně se povedlo vyměnit všechny elektrické části ovládání lanovky, opravit dolní stanici, zavést moderní zabezpečovací systém, ozvučení dráhy a obnovit provoz lanovky.

2009 (červenec) – DPP lanovkou přepravil pětimiliontého cestujícího.

2010 – Lanovka byla převedena z vlastnictví DPP do majetku Zoo Praha, DPP ale zůstal jejím provozovatelem.

2012 (16. srpna) – DPP lanovkou přepravil šestimiliontého cestujícího.

2013 – Lanovku opět postihla povodeň. Vodní hladina v dolní stanici dosahovala výšky 3,6 metru. Opět se povedlo lanovku opravit, osadit novými elektrickými rozvaděči, nainstalovat záložní zdroj a další moderní zařízení.

2016 (13. června) – Lanovka odvezla sedmimiliontého cestujícího.

Jak se vyvíjelo jízdné na lanovce v Zoo Praha

Jízdné na lanové dráze v Zoo není součástí městského dopravního systému a neplatí na ní žádné jízdenky Pražské integrované dopravy ani zaměstnanecké jízdenky dopravce. Jízdenky lze zakoupit pouze v prodejních automatech u horní i dolní stanice lanovky. Od roku 2017 lze jízdenky zakoupit v nových automatech bezkontaktně platební kartou.

Od roku 1981 stálo jízdné lanovkou 2 Kč pro dospělé, dětské 1 Kč. V devadesátých letech bylo zvýšeno postupně na 5 a 10 Kč. V roce 2008 činilo plné jízdné 15 Kč a do roku 2015 20 Kč. Od roku 2016 je pro osoby starší 6 let jízdné 25 Kč, děti do 6 let jsou přepravovány zdarma, a to pouze na klíně osoby starší 15 let, přičemž každá tato osoba může přepravovat pouze jedno dítě. Na lanové dráze v ZOO se nepřepravují psi, a to ani ve schráně. Přeprava složených dětských kočárků nebo golfových holí je možná.

Provozní doba lanovky v Zoo Praha:

nřezen 9:30 – 16:00

duben – květen 9:30 – 18:00

září – říjen 9:30 – 18:00

červenec – srpen 9:30 – 19:00

listopad – leden: 9:30 – 16:00 pouze o víkendech a svátcích

