DPP: Od února zahajuje pravidelný provoz trolejbusová linka č. 58 Palmovka – Čakovice – Miškovice

Ve srovnání s autobusovou linkou č. 140 je u trolejbusové linky č. 58 rozdíl pouze v umístění nástupní zastávky Palmovka, která není v autobusovém terminálu, ale v Zenklově ulici ve směru k Libeňskému zámku, a je stejná pro tramvaje i trolejbusy, což cestujícím usnadní přestup. Trolejbusová linka č. 58 má oproti autobusové lince č. 140 navíc zastávku Libeňský zámek ve směru na Prosek, opět společnou pro tramvaje i trolejbusy. Trasa i zastávky trolejbusové linky č. 58 v úsecích Kundratka – Miškovice a v opačném směru Miškovice – Palmovka zůstávají stejné jako u dosavadní autobusové linky č. 140.

„Elektrifikace autobusových linek je jedním z opatření, kterým naplňujeme Klimatický plán, v rámci kterého jsme se zavázali ke snižování emisí. Společně se zlepšením životního prostředí ve městě přináší trolejbusy také větší pohodlí cestujícím, neboť jejich chod je podstatně tišší a jízda plynulejší, než je tomu u dieselových autobusů. Městská hromadná doprava je nejvyužívanějším a nejefektivnějším způsobem přepravy v Praze a v její podpoře tedy budeme pokračovat i nadále,“ uvedl Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Na rozdíl od dosavadního zkušebního provozu na trolejbusové lince č. 58 se trasa ani umístění zastávek nemění. V následujících cca dvou až třech týdnech bude provoz na trolejbusové lince č. 58 ještě smíšený. Primárně na ni budeme nasazovat všechny provozuschopné trolejbusy SOR TNS 18, nicméně ve špičkách nebo na večerní spoje, které po půlnoci pokračují jako noční linka č. 911, budeme po dočasnou dobu vypravovat i kloubové naftové autobusy, ale již s označením jako linka č. 58,“ říká Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP.

„V tuto chvíli máme k dispozici sedm kloubových trolejbusů SOR TNS 18, které můžeme vypravovat do standardního rutinního provozu. U zbylých osmi vozidel očekáváme od výrobce v nejbližších dnech co nejrychlejší dokončení servisních a administrativních úkonů, abychom mohli postupně podíl trolejbusů na lince č. 58 dále navýšit. Doufáme, že po skončení pražských jarních prázdnin a obnovení plného provozu v pražské MHD, tj. od 19. února 2024 už budeme moct na linku č. 58 nasazovat výlučně bateriové trolejbusy. To nám naopak umožní vyřadit nejstarší kloubové naftové autobusy, z nichž mnohým bude letos 15 let, což je podle Standardů kvality PID maximální povolené stáří autobusů v pražské MHD. Samozřejmě, že si ponecháme provozní zálohu několika kloubových autobusů pro případ technických závad trolejbusů, nebo jiných nenadálých událostí,“ dodává Barchánek.

DPP si všech 15 bateriových kloubových trolejbusů SOR TNS 18, určených pro linku č. 58, převzal na konci roku 2023 s výhradami, protože vozidla vykazovala dílčí závady či nedodělky a neměla některé průkazy způsobilosti či další nezbytnou dokumentaci.

Po dobu několika dalších dní se na lince č. 58 v úseku Palmovka – Trutnovská, ale nad rámec garantovaného jízdního řádu, budou ještě objevovat také až dva velkokapacitní tříčlánkové bateriové trolejbusy Škoda–Solaris 24m, které v rámci procesu homologace tohoto typu vozidla pro pravidelný provoz v ČR musí najezdit předepsaný souhrn 15 tisíc kilometrů s cestujícími.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 150 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 1 trolejbusovou linku. K 1. lednu 2024 DPP vlastnil 1 185 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 782 tramvajových vozů a 16 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2024 v evidenčním stavu celkem 11 225 zaměstnanců, z toho 4 439 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

