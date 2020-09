DPP: Stanice metra Opatov dostane nový velkoformátový mural art, o jeho podobě rozhodne veřejnost

reklama

O jeho finální podobě rozhodne pouze veřejnost v anketě Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a Městské části Praha 11. Hlasovat pro jeden ze čtyř návrhů, které se dostaly do finále vyzvané výtvarné soutěže, lze do 30. září 2020 na webu praha11.cz. Vítězný návrh budou jeho autoři na Opatově realizovat v průběhu letošního podzimu. Další obdobná velkoplošná díla ve stylu mural artu by měla v rámci projektu Umění pro město zpestřit do konce letošního roku také stanice metra Bořislavka, Černý Most, Nové Butovice a Vltavská. Galerie hl. m. Prahy ve spolupráci s DPP a hl. m. Praha pro ně v současnosti hledá umělce v rámci vyzvané soutěže MuralartUM 2020.

Součástí modernizace stanice metra Opatov a jejího východního vestibulu je i oprava objektu nouzového výstupu na začátku Centrálního parku, který byl doposud využíván osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jako dočasný bezbariérový vystup či výstup ze stanice a současně jako služební vchod pro zaměstnance DPP. Průčelí objektu v minulosti zdobily streetartové malby Jana Kalába, dnes renomovaného a respektovaného umělce.

„Pět let je u streetartového umění dlouhá doba, na původním díle se značně podepsal zub času, počasí i stav fasády objektu. Naší snahou bylo nejen vrátit umělecké dílo na stejné místo, ale rozšířit jej na všechny plochy druhého vstupu do stanice. Proto jsem ve spolupráci s kurátorkou soutěže Alexandrou Karpuchinou vyzvala řadu umělců k výtvarnému pojednání celého objektu,“ vysvětluje záměr soutěže Anna Švarc, architektka metra a dodává: „Naší primární snahou při výběru oslovených umělců bylo proporčně vyvážené zastoupení streetartistů, akademických umělců, žen a mužů různých generací. Do finále jsme nakonec vybrali čtyři návrhy, veřejnost v hlasování rozhodne, který z nich na Opatově nakonec zrealizujeme. Jména autorů jednotlivých návrhů zveřejníme až po ukončení hlasování. Chceme, aby soutěž byla anonymní a jména umělců neovlivňovala vnímání a rozhodování účastníků ankety.“

Pražané či cestující v pražské MHD mohou až do 30. září 2020 na adrese ZDE hlasovat pro jeden z následujících výtvarných návrhů mural artu pro stanici metra Opatov, jak je prezentují samotní autoři:

Návrh 1: Pravěký murál:

V kontextu pravěku lze považovat jeskynní malby za výtvarnou práci ve veřejném prostoru. Byly to první ambice zanechat po sobě nejen potomky a statky, ale i příběh, a oddělily tak naše předchůdce od zvířat. K tomuto momentu bych se chtěla svou prací vrátit a zdůraznit jej.

Tyto dávné graffiti a murální malby v jeskyních se pro mnohé filosofy staly klíčem k dešifraci tajemství člověka. Byly to první duševní práce jakožto tvorba symbolických vyjádření, nejstarší obrazové zobrazení vyprávění příběhu, ale také první figurativní umění na světě. Vyobrazení zvířat a jejich lovu v jeskyních vždy patřilo k přiléhajícím pravěkým osídlením a sídliště vnímám jako novodobé osídlení krajiny.

Návrh 2: Současná abstrakce:

Abstraktní murál by měl především divákům z ulice předávat emoce, kterou v divákovi vzbuzuje kompozice barev, jejich působení v dané kombinaci a také dynamika tahů. Má působit jako malířská kompozice. Není to klasický streetartový murál a ani se nebude dělat klasickým nástrojem jako je sprej. Hravé a abstraktní tvary záměrně ponechávají prostor pro přesný výklad malby na každém kolemjdoucím. Někdo může vidět krajinu, kopce zalité zapadajícím sluncem, někdo hravou kompozici s odkazem na milánskou skupinu Memphis, která bojovala iracionalitou a zářivými barvami proti praktičnosti funkcionalismu.

Návrh 3: Fragmenty celků:

Další linkou tohoto streetartového umělce jsou obrazy komponované z fragmentů, které dávají dohromady větší výjev. Autor rozvíjí arcimboldovské téma a ze zdánlivě běžných předmětů staví obličeje v nadživotní velikosti nebo celé postavy. Obraz plný detailů se dá vnímat jako celek nebo také pozorovat z blízka a nacházet zde různé předměty a skryté významy. Tyto koláže se vyznačují výraznou barevností a často se prolínají s texty, které autor zapisuje svojí autorskou abecedou.

Návrh 4: Flora a fauna:

V návrhu na velkoformátovou malbu se nachází stylizovaní motýli druhu babočka bodláková (Vanessa cardui) a lilie tygří (Lilium lancifolium), které mají velmi podobnou vizualitu. Téma vychází z tajemné estetiky mikrosvěta, mimikrických principů a vizuálních znaků rostlin a okřídleného hmyzu. Skica je inspirovaná dobovými knižními vědeckými ilustracemi, především prací umělce art deco Eugene Séguye. Oranžovo-červená barevnost se shoduje s barvou metra linky C.

Realizace díla potrvá zhruba deset až čtrnáct dnů dle vybraného návrhu. Finančně na ni přispěje také společnost FINEP CZ a.s. Samotné dílo bude představeno veřejnosti společně se zprovozněním nově budovaných výtahů a modernizované stanice Opatov ve druhé polovině letošního listopadu.

Další mural art na Bořislavce, Černém Mostě, Nových Butovicích a Vltavské

Opatov nebude jedinou stanicí metra, ve které se do konce letošního roku objeví velkoplošné malby ve stylu street artu, jejichž cílem je zejména kultivace a zpříjemnění konkrétního prostoru a současně snaha přitáhnout umění do MHD. Galerie hl. m. Prahy ve spolupráci s DPP a hl. m. Prahou vyhlásila v rámci projektu Umění pro město otevřenou výzvu MuralartUM 2020 na návrh streetartových, graffiti a velkoplošných maleb ve stanicích metra Bořislavka, Černý Most, Nové Butovice a Vltavská. Umělci mohou své návrhy posílat do 23. září 2020, více informací je k dispozici na webu umenipromesto.eu. O výsledcích rozhodne odborná porota do konce letošního září, s realizací jednotlivých děl organizátoři výtvarné soutěže počítají do konce letošního listopadu.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (DPP), je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 141 autobusových linek, 1 trolejbusovou linku, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2020 DPP vlastnil 1 144 autobusů, 850 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. DPP v loňském roce přepravil 1,17 miliardy cestujících a ujel více než 182 mil. vozokilometrů. Podnik měl k 1. 1. 2020 celkem 11 006 zaměstnanců v evidenčním stavu, z toho 4 303 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

