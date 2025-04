DPP: Stavba metra D se v květnu poprvé otevře veřejnosti

Návštěvníci si budou moci poprvé prohlédnout většinu z aktuálně vyražených a vybudovaných objektů a projít si první úsek metra D od budoucího jižního vestibulu stanice Olbrachtova až po výstup ze stanice Pankrác D pod budovou Gemini. Pro návštěvníky jsou připraveny dvě prohlídkové trasy: podzemní a povrchová. Vstup na akci je zdarma. Z bezpečnostních a kapacitních důvodů je nutné se na prohlídku zaregistrovat ZDE a u vstupu se pak prokázat QR kódem.

Minulý týden proběhly na stavbě prvního úseku metra D další dvě důležité prorážky. První z levého dílčího výrubu samotné stanice Pankrác D do mezistaničního tunelu směrem k budoucí stanici Olbrachtova. Druhé místo, kde se stavaři prorazili a spojili dva stavební objekty, se nachází mezi eskalátorovým tunelem do severního vestibulu a nástupištěm ve stanici Olbrachtova. Teprve první zmiňovaná prorážka umožnila zpřístupnit budovaný první úsek metra D v celé délce většímu počtu osob bez nutnosti na trase složitě překonávat výškové rozdíly způsobené technologickým postupem při postupné ražbě stanice Pankrác D.

Pěšky zhruba 1,6 kilometru z Olbrachtovy na Pankrác D v průměrné hloubce cca 30 metrů

Pro návštěvníky dnů otevřených dveří jsou připraveny dvě trasy: podzemní a povrchová. Podzemní trasa začíná na povrchu u vstupu do jižního vestibulu stanice Olbrachtova. Poté návštěvníci sestoupají budoucím eskalátorovým tunelem po dočasném schodišti zhruba deset pater věžáku (cca 150 schodů) do podzemí, do levého staničního tunelu Olbrachtova, tj. do hloubky cca 30 metrů. Prohlídka bude dále pokračovat levým staničním (budoucí veřejná část) a následně technologickým tunelem (neveřejná část stanice). Návštěvníci uvidí i propojky s pravým staničním tunelem a projdou pod dočasnou těžní šachtou stanice Olbrachtova. Za ní se vydají levým jednokolejným mezistaničním tunelem k budoucí stanici Pankrác D.

Přibližně v polovině trasy návštěvníci uvidí rozplet dvoukolejného tunelu a spojky mezi trasami C a D. Od tohoto místa trasa vede dvoukolejným mezistaničním tunelem až k dalšímu rozpletu s odstavným tunelem, který bude sloužit pro odstav záložních vlaků, a následně k čelu stanice Pankrác D. Zde uvidí bednící vůz sloužící pro výstavbu definitivního ostění ve vyražených tunelech. Následně projdou kolem patní štoly, což je nejhlubší místo stanice Pankrác D, ležící cca 40 metrů pod povrchem.

Přes levý dílčí výrub stanice se dostanou do obratového tunelu, který leží za veřejnou částí stanice. Nahlédnou do technologické propojky, strojovny vzduchotechniky i demontážní komory a obratovým tunelem se budou vracet zpět do stanice Pankrác D. Zde uvidí ražby pravého dílčího výrubu, odkud se přesunou k dolní části eskalátorového tunelu vedoucího do vestibulu pod administrativní budovou Gemini. Návštěvníky čeká výstup cca 150 schodů, tj. 10 pater věžáku po dočasném schodišti do vestibulu Gemini, kde prohlídka končí. Návštěvníci podzemní trasy vystoupí na povrch v ulici Na Pankráci naproti tramvajové zastávce Pankrác a OC Arkády.

Fyzicky náročná trasa, nevhodná pro osoby trpící klaustrofobií a závratěmi

Podzemní trasa je částečně vedena po vybetonovaných plochách, v místech ražby po nezpevněných s blátivým povrchem. Není vhodná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ani osoby trpící klaustrofobií a závratěmi či malé děti (vstup pro osoby od výšky 140 centimetrů). Vzhledem k nutnosti sestoupat a vystoupat 2 x 10 pater věžáku je nutná jistá fyzická zdatnost. V podzemí se teplota pohybuje mezi 10–12 °C, je zde vyšší vlhkost a povrchy mohou klouzat. Pro vstupy na podzemní trasu je nezbytná pevná obuv turistického typu s uzavřenou špičkou a protiskluzovou podrážkou. Doporučeny jsou dlouhé kalhoty a vhodné vycházkové oblečení. Celou trasu včetně sestupu a výstupu lze projít za zhruba 60 až 90 minut. Vzhledem ke kapacitě doporučujeme návštěvníkům, aby se v podzemí nezdržovali déle než 120 minut.

Na povrchu kolem dvou stavebních jam a s prohlídkou stavebních strojů

Naopak povrchová trasa je bezbariérová, vhodná i pro rodiče s malými dětmi, s kočárky nebo vozíky. Vstup na ni je z ulice Na Pankráci, u tramvajové zastávky Pankrác směrem k OC Arkády. Je vedena kolem staveniště metra D u OC Arkády a dvou stavebních jam. Návštěvníci do nich nahlédnou a uvidí výstavbu přestupů mezi stávající trasou C a budoucí D na úrovních nástupiště i vestibulu, resp. přímého výstupu ze stanice Pankrác D do OC Arkády. Na volné ploše si návštěvníci budou moci prohlédnout některé důlní stavební stroje a fotogalerii. Na velkoplošné obrazovce budou moci zhlédnout videoprojekci z průběhu výstavy prvního úseku metra D včetně průletu díla dronem. Celou prohlídku lze zvládnout za zhruba 30 až 60 minut. U povrchové trasy doporučujeme návštěvníkům, aby prohlídku dokončili do maximálně 60 minut od vstupu na staveniště.

Vstup na obě trasy pouze po registraci a s QR kódem

Z bezpečnostních a kapacitních důvodů je nutné se na prohlídku stavby metra D předem zaregistrovat na webu DPP na dpp.cz/dodmetrod, vybrat si trasu a rezervovat si konkrétní čas. Rezervaci je možné vytvořit pro maximálně osm osob. Pro každou osobu rezervační systém vygeneruje vstupenku na jméno s unikátním QR kódem, kterými je nutné se prokázat u vstupu na prohlídku. V případě podzemní trasy je nutné se QR kódem prokázat také na výstupu kvůli přehledu, kolik osob se v podzemí nachází. Vstup na obě trasy je zdarma. Organizátoři doporučují návštěvníkům, aby se na vstup dostavili alespoň 15 minut před začátkem prohlídky.

Rezervaci bude možné do zahájení prohlídky měnit. Buď ji mohou návštěvníci celou zrušit a uvolnit místo jiným zájemcům nebo změnit jména osob v rezervaci. V případě změny jména osob budou původní vstupenky a QR kódy zneplatněny a vystaveny nové na zadaná jména. Také bude možné z rezervace zrušit pouze konkrétní osoby bez náhrady jinými, např. v případě nemoci.

Jak na prohlídky stavby metra D? Využijte spoje MHD

Ke vstupu na prohlídkové trasy organizátoři doporučují využít spoje pražské městské hromadné dopravy. Na start podzemní trasy je nejrychlejší jet metrem, linkou C, vystoupit ve stanici Budějovická na autobusovou zastávku Poliklinika Budějovická. Odsud pokračovat buď speciální autobusovou linkou „DOD Metro D“, která bude po oba dny otevřených dveří jezdit od 7:29 do 17:55 v intervalu 8 minut nebo využít pravidelné linky 121, 124, 134 a 170. Ve všech případech vystoupit v zastávce Ryšánka. Po skončení prohlídky lze z Pankráce jet tramvají, linkou 19, ke stanici Pražského povstání a dále metrem. Nebo autobusem, linkou 134 ze zastávky Pankrác, která bude během dnů otevřených dveří dočasně umístěna u administrativní budovy Gemini ke stanici metra Budějovická.

Pro dopravu ke vstupu na povrchovou trasu DPP doporučuje využít linku C pražského metra, ve směru od centra vystoupit ve stanici Pražského povstání a pokračovat tramvají, linkou 19 do konečné zastávky Pankrác. Ve směru od Jižního Města vystoupit z metra ve stanici Budějovická, k autobusové zastávce Budějovická a pokračoval spoji linky 134 do zastávky Pankrác. Pro přepravu na prohlídkové trasy platí standardní tarif Pražské integrované dopravy.

V případě dopravy vlastním autem doporučujeme využít parkoviště v OC Arkády. V místě vstupu na prohlídkové trasy parkování není možné.

„Letos oslavíme 150 let od zahájení provozu městské hromadné dopravy v Praze. Metro D a s ním spojené plně automatické vlaky jsou pro Prahu strategické dopravní projekty. Den otevřených dveří na stavbě prvního úseku je jednou z akcí pořádaných k tomuto výročí a symbolickým dárkem pro Pražany. Na prohlídky jsme vyčlenili dva dny, připravili dvě trasy, abychom umožnili navštívit tuto unikátní stavbu maximálnímu počtu lidí. Na druhou stranu musíme respektovat bezpečnostní pravidla a kapacitu díla. Prohlídky po oba dny začínají už v 8:00, vstupy jsou po 15 minutách, poslední je v 18:00, pouze u povrchové trasy v neděli je v 15:00. Kapacita je 125 osob na každý vstup na obě trasy. Po oba dny si stavbu metra D může prohlédnout bezmála 20 tisíc návštěvníků,“ uzavírá Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

