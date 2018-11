DPP: Ve všech pražských tramvajích bude možné zakoupit jízdenky bezkontaktními platebními kartami

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nově umožní cestujícím nákup jízdenek již ve všech tramvajích pražské MHD díky bezkontaktním platebním kartám. DPP v těchto dnech uzavřel smlouvu na zajištění služby nákupu jednorázových jízdenek v tramvajích prostřednictvím bezkontaktních platebních karet. Všechny tramvaje budou osazeny těmito zařízeními do 6 měsíců od podpisu smlouvy, tj. ve 2. čtvrtletí 2019.

Pilotní projekt na nákup jednorázových jízdenek prostřednictvím bezkontaktních plateb v tramvajích byl zahájen v dubnu 2016, kdy byly osazeny mobilními samoobslužnými zařízeními první dvě tramvaje na lince č. 22. Od srpna 2016 byl pilotní projekt rozšířen o celou linku č. 18. Na základě vyhodnocení pilotního projektu na tramvajové lince č. 18 a 22 vedení DPP rozhodlo, že bude služba bezkontaktního nákupu jízdenek rozšířena do všech tramvají, a proto vypsal soutěž na tuto službu.

Dodavatelem bude společnost Bankovní informační technologie, s. r. o. (jejímž 100 % vlastníkem je ČSOB), která na své náklady vybaví všechny tramvaje samoobslužnými zařízeními pro nákup jízdenek. Službu bude následně zajišťovat po dobu čtyř let od jejího zprovoznění. DPP za uvedenou službu zaplatí pouze 1,99 % z ceny jízdného. To znamená, že se nákup jízdenek bezkontaktní platbou stane z pohledu Dopravního podniku nejlevnějším prodejním kanálem jízdného.

„Modernizace služeb pro cestující je pro nás prioritou. Jsme rádi, že ve všech tramvajích rozšiřujeme možnost nákupu jízdenek právě o bezkontaktní platby. Je to trend dnešní doby a my rádi vyhovíme potřebám našich pasažérů, pro které to bude jednoznačně znamenat zvýšení komfortu a kvality poskytovaných služeb,“ říká Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP.

DPP plánuje, že bezkontaktní platby budou možné u prostředních dveří. U tramvají 14T budou zařízení na platby dvě, protože tyto tramvaje nemají v prostředním článku dveře. V současné době je možné také platit jízdné bezkontaktní platební kartou např. na autobusové lince č. 119 a na lince AE. V metru se o bezkontaktním placení přímo ve vozech v současné době neuvažuje. Dopravní podnik nedávno ve spolupráci s partnery také umožnil nahrát si kupony na platební karty nebo In Kartu Českých drah.

V oblasti zabezpečení prodeje jízdních dokladů dochází i k dalšímu posunu. Postupně jsou obnovovány výdejní jízdenkové automaty přístroji nového typu. Tyto svojí vybaveností oproti původním umožňují kromě hotovostní i bezhotovostní platbu jízdného, ovládání dotykovým displejem a vyhledávání dopravního spojení. Během první poloviny příštího roku bude vyměněno dalších 100 kusů automatů, které nahradí staré automaty akceptující pouze mince, a to převážně ve stanicích metra.

autor: Tisková zpráva