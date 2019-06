DPP: Východy z metra dostanou čísla, podobně jako exity na dálnicích

Stanice metra C Nádraží Holešovice dostala v těchto dnech novou verzi navigačního systému výstupů. Po I. P. Pavlova je druhou stanicí, ve které bude Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci s ROPIDem pilotní projekt testovat. Dnes dvojici testovacích stanic doplní ještě Náměstí Míru.

Hlavní novinkou je označování jednotlivých východů čísly, podle stejné logiky jako u exitů na dálnicích. Opatření má ulehčit a zrychlit orientaci v systému východů z metra. Testování ukáže, jestli se nové označení bude v této podobě instalovat do všech 61 stanic metra. Čísla východů budou následně doplněna také do vyhledávačů spojení. Potřebu lepšího značení výstupů z metra prokázal i běžící projekt Jednotného informačního systému hl. m. Prahy.

V systému pražského metra existuje více než 300 výstupů na povrch. Se čtvrtou trasou metra D jich v následujících letech přibydou další desítky. Rekordmankou je přestupní stanice Můstek na lince A, ze které vede 17 výstupů.

„Přemýšleli jsme, jak zpříjemnit cestování pražským metrem, jak cestujícím ulehčit orientaci a ušetřit jim tak čas. Zejména zahraniční turisté častokrát váhají nad správným výstupem, obzvláště pokud dále pokračují povrchovou MHD. V místních názvech směrů se moc neorientují. Aby se všichni v dnešním rychlém světě mohli jednodušeji orientovat, inovovali jsme navigační systém a doplnili jej o čísla výstupů ze stanice. Inspirovali jsme se v zahraničí, ale také u číslování sjezdů z dálnic. Pro řidiče je jednodušší si zapamatovat, že má sjet na exitu č. 14, to je jednoznačná informace, než být v rozpacích, jestli má jet na Beroun – Východ, Střed nebo Západ. Stejnou logiku má i číslování výstupů z metra, které jsme v testovacím provozu zavedli v březnu ve stanici I. P. Pavlova, před pár dny jsme jej dokončili také na Nádraží Holešovice a dnes na Náměstí Míru. Pevně věříme, že číslování výstupů bude fungovat stejně i v metru a cestujícím to pomůže,“ řekl Jiří Černík, vedoucí odboru Dopravně provozní informace DPP.

„Jsem rád, že projekt Jednotného informačního systému hl. m. Prahy, na němž úzce spolupracují Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy i další městské instituce, začíná mít konkrétní výstupy v podobě zlepšování navigace pro Pražany i návštěvníky naší metropole. Tato novinka je první vlaštovkou celé řady námětů na zlepšení, která již brzy představíme veřejnosti. Naším cílem je nejen zlepšit přehlednost při cestování veřejnou dopravou, ale také propojit jednotlivé druhy zdravé mobility mezi sebou a například mnohem více podpořit pěší dopravu nebo lépe provázat MHD s železnicí,“ řekl Petr Tomčík, ředitel ROPID.

Číslování výstupů je vždy z pohledu cestujícího vystupujícího z metra. Ve stanici má každý výstup svoje jedinečné číslo, v jednotlivých stanicích začínáme vždy od čísla E1 (E = Exit, z anglického výrazu pro východ, výstup). Symbolem E1 je označen první výstup ve vestibulu úplně vpravo, další výstupy jsou vzestupně číslovány proti směru hodinových ručiček. V protilehlém vestibulu číslování navazuje, nejnižším číslem je opět označen výstup úplně vpravo.

Čísla výstupů jsou také vyznačena v nové orientační mapě okolí dané stanice metra, kterou cestující najdou v klasických žlutých vitrínách na nástupištích a ve vestibulu metra. Čísla výstupů DPP a ROPID plánují vložit také do vyhledávačů spojení. Cestující pak dostane informaci, že má např. jet metrem do stanice I. P. Pavlova, použít východ E3, a dále pokračovat tramvajovou linkou č. 4, 10 nebo 16 do zastávky Štěpánská.

„Stávající navigaci instalujeme v rámci plánované obměny. Současné tabule jsou za hranicí své životností. Obměna tedy nepředstavuje žádné extra náklady navíc,“ dále upřesňuje Jiří Černík. Grafika ani piktogramy navigačních tabulí se nemění, pouze struktura informací a logika jejich uspořádání, abychom pro ně získali větší prostor. V průběhu letošních letních prázdnin DPP chystá k novému navigačnímu systému provést anketu mezi cestujícími na svém webu a sociálních sítích. Po jejím vyhodnocení plánuje nový systém doinstalovat do zbylých stanic metra.

„Výslednou podobu navigace v metru pak určí plánovaná graficko-designérská soutěž v rámci projektu Jednotného informačního systému hl. m. Prahy,“ dodává Petr Tomčík.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 141 autobusových linek, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2019 bylo ve vlastnictví společnosti 1 162 autobusů, 865 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede více než 180 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2019 celkem 10 930 zaměstnanců, z toho 4 265 tvoří řidiči MHD. Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž ZDE.

Psali jsme: DPP chystá další výměnu pražců na lince metra C Vedení DPP a odborové organizace se dohodly na novém dodatku Kolektivní smlouvy DPP: Do pražských ulic už podvanácté vyráží Kinobus DPP: Společnost obdržela 10 nových elektromobilů pro své potřeby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva