DPP chystá další výměnu pražců na lince metra C

25.06.2019 16:43

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se na začátku letošních letních prázdnin pustí do další fáze výměny pražců na lince metra C. Od soboty 29. června do soboty 6. července 2019 proto bude v úseku Pražského povstání – Kačerov obousměrně přerušen provoz.