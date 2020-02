DPP nakoupí nové midibusy SOR BN 9,5 a Solaris Urbino 10,5

reklama

DPP v těchto dnech s výrobci uzavřel rámcové smlouvy, díky nimž může v následujících pěti letech nakoupit až 20 midibusů SOR BN 9,5 a 40 midibusů plus Solaris Urbino 10,5. Cena jednoho midibusu je 5,15 milionů Kč, midibusu plus pak 5,5 milionů Kč bez DPH včetně pětileté záruční doby. Dodávky jednotlivých vozů se budou realizovat dle potřeb DPP na základě dílčích prováděcích smluv. DPP v současnosti již připravuje objednávku na 20 midibusů plus, které by měl výrobce dodat do Prahy do konce letošního roku. DPP je následně nasadí na linky č. 101 a 138.

„Oba tendry na nákup midibusů a midibusů plus, které jsme v těchto dnech dokončili, nám opět potvrdily, že se DPP vyplatilo neslevovat ze svých nároků na 5letou záruční dobu a provádění servisu vozů vlastními silami. Ukazuje se, že tyto podmínky dokážou splnit nejen čeští výrobci, ale také zahraniční, v tomto případě společnost Solaris Bus & Coach S.A. patřící do významné španělské skupiny CAF,“ řekl Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP a dodal: „Uzavřením rámcové smlouvy nevzniká DPP povinnost vozy odebrat. Dodávky jednotlivých midibusů budeme realizovat v průběhu následujících pěti let na základě dílčích prováděcích smluv dle potřeb obnovy vozového parku DPP, provozních potřeb a požadavků společnosti ROPID. Letos se v první fázi soustředíme na nákup 20 vozů typu midibus plus, tedy prodloužené třídveřové verze. Mimochodem jejich nasazení bude pro DPP premiérové – tento typ autobusů DPP v novodobé historii zatím neprovozoval.“

Nové midibusy či midibusy plus mají výrobci za povinnost dodat DPP do 9 měsíců od podepsání prováděcí smlouvy. Jednotková cena nových vozidel bez DPH je dle nabídek vítězů veřejných zakázek 5 148 800 Kč za midibus a 5 499 760 Kč za midibus plus. V pořizovací ceně vozidla je započteno vybavení odbavovacím a informačním systémem a také prodloužená pětiletá záruční doba. Servis nových vozů si bude provádět DPP vlastními silami. Oba typy midibusů jsou nízkopodlažní a plně klimatizované. Pohonnou jednotkou je dieselový motor splňující nejvyšší normu EURO VI. Nové midibusy i midibusy plus budou také vybaveny zařízením pro počítání přepravených cestujících, kamerovým systémem a automatickým hasicím systémem v motorovém prostoru.

SOR BN 9,5 – základní technické údaje:

Typ: BN 9,5

Výrobce: SOR Libchavy spol. s r.o.

Délka: 9 600 mm

Šířka: 2 525 mm

Výška: 2 950 mm

Počet dveří: 2

Obsaditelnost: 76 osob

Motor: FPT Industrial S.p.A, F4AFE612G, vznětový šestiválec

Emisní norma: EURO VI

Objem válců: 6 728 cm3

Převodovka: ZF EcoLife, automatická šestistupňová

Solaris Urbino 10,5 – základní technické údaje:

Typ: Urbino 10

Výrobce: Solaris Bus & Coach S.A.

Délka: 10 500 mm

Šířka: 2 550 mm

Výška: 3 050 mm

Počet dveří: 3

Obsaditelnost: 86 osob

Motor: Cummins ISB6.7 E6 280B, vznětový šestiválec

Emisní norma: EURO VI

Objem válců: 6 692 cm3

Převodovka: VOITH DIWA 6, automatická čtyřstupňová

