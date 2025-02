DPP plánuje nakoupit až 180 nových trolejbusů

Předmětem této veřejné zakázky je kromě nákupu až 180 bateriových trolejbusů (90 kloubových délky 18 metrů a 90 typu Standard délky 12 metrů) také pořízení až 180 náhradních trakčních baterií, 35 hardware a software sad pro diagnostiku vozů, 20 přenosných nabíječek a v neposlední řadě náhradních dílů.

„Budoucnost pražské MHD je bezemisní! Praha bude mít brzy nejen nové tramvaje, ale i další trolejbusy! Elektrifikace autobusových linek totiž nabrala v poslední době nebývale rychlé tempo a je tak potřeba zásadně rozšířit vozový park. Od loňského roku už se můžete projet trolejbusem z Palmovky do Miškovic nebo z Veleslavína na letiště. Novou linku budujeme ze Smíchova k Waltrovce a letos plánujeme zahájit další dvě – z Karlova náměstí na Strahov a z Hradčanské na Bořislavku. Tím ale rozhodně nekončíme! Celkem už jsme totiž schválili 15 projektů na elektrifikaci autobusových linek! Naplňujeme tím Klimatický plán hlavního města, jehož cílem je snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší v Praze. Moderní trolejbusy zároveň zvyšují komfort cestujících – jsou tišší, plynulejší a jejich provoz je šetrnější k životnímu prostředí,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Rámcová smlouva s vítězným uchazečem umožní DPP dle jeho provozních potřeb objednávat vozidla na pokrytí dopravní obslužnosti na postupně se rozšiřující trolejbusové síti v závislosti na realizaci jednotlivých projektů elektrifikace vybraných autobusových linek v Praze. V současnosti má DPP v různé fázi rozpracovanosti celkem 13 projektů proměny stávajících autobusových linek na trolejbusové,“ dodává Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Dojezd na baterie minimálně 15 kilometrů, životnost vozidel alespoň 15 let

Konstrukční rychlost nabízených trolejbusů by měla být minimálně 70 km/h, přičemž by ji měly dosahovat v obou režimech jízdy, tj. při napájení z trolejové sítě i z trakčních akumulátorů. Všechna vozidla musí umět rekuperovat energii vzniklou bržděním při jízdě. Garantovaný dojezd trolejbusů při jízdě na energii uloženou v trakčních bateriích musí být minimálně 15 kilometrů s použitím topení nebo klimatizace, větrání a předepsaného osvětlení, bez ohledu na roční období, klimatické či provozní podmínky, při plné obsazenosti a zastavování vozidla ve všech zastávkách včetně odbavení cestujících a s dosahováním maximální povolené rychlosti, a to po celou dobu životnosti trakčních akumulátorů. Požadavkem DPP je životnost trakčních akumulátorů minimálně 120 měsíců (10 let) nebo 600 tisíc kilometrů podle toho, co nastane dříve.

Trolejbusy budou standardně vybaveny celovozovou klimatizací, odbavovacím a informačním systém podle Standardů kvality PID, zařízením pro počítání cestujících a kamerovým systémem s možností záznamu. Pro každý pátý zakoupený trolejbus DPP požaduje vybavení vozidla zařízením na postřik trolejí proti námraze. V rámci jedné závazné objednávky si DPP může dle svých potřeb objednat jeden až dvacet trolejbusů. Požadovaný termín jejich dodání je pak do 12 měsíců od uzavření prováděcí smlouvy.

Tři hodnotící kritéria

Předložené nabídky bude DPP vyhodnocovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle ekonomické výhodnosti, a to na základě tří hodnotících kritérií. Hlavním kritériem s váhou 50 % bude celková nabídková cena za celý předmět plnění, tj. vozidla včetně příslušenství. Dalšími dílčími kritérii jsou délka záruky na trolejbus s váhou 30 % a zkušenosti dodavatele s váhou 20 %.