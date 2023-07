DPP pokračuje v obnově vozového parku, pro rok 2024 si objednává 79 nových autobusů

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) si v těchto dnech objednal na základě uzavřených rámcových smluv se společnostmi Iveco Czech Republic a SOR Libchavy prvních 20 hybridních kloubových autobusů Iveco Urbanway Hybrid 18M za 210,8 milionů korun, dalších 39 dieselových autobusů Iveco Streetway 12M za 190,7 milionů korun, a také 20 naftových midibusů SOR ICN 9,5 za bezmála 105 milionů korun. Vozidla budou sloužit k pokračování nezbytné obnovy vozového parku DPP a doplňují nákup bezemisních trolejbusů a elektrobusů. Všech nově objednaných 59 vozidel Iveco by výrobce měl pražskému dopravnímu podniku dodat do konce dubna 2024, midibusy SOR ICN 9,5 pak nejpozději do konce března 2024. V únoru 2024 zároveň DPP očekává dodání 20 tříčlánkových bateriových trolejbusů Škoda Solaris 24 pro budovanou trolejbusovou trať z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla.

DPP si v loňském a letošním roce na základě uzavřených rámcových smluv se společností Iveco Czech Republic objednal už celkem 150 autobusů. První objednávku na šest vozidel Iveco Crossway LE 14,5M a 15 kloubových Iveco Streetway 18M DPP zadal už loni v červenci. Letos v lednu přidal dalších 70 autobusů: 26 kloubových Iveco Streetway 18M a 44 standardních Iveco Streetway 12M.

Všech šest autobusů Iveco Crossway LE 14,5m z první objednávky si DPP převzal letos v březnu

a nasazuje je na linku Airport Express. Prvních devět kloubových Streetwayů si DPP převzal v červnu a v těchto dnech připravuje jejich vypravení do provozu. Autobusy z druhé objednávky by si DPP měl převzít letos v říjnu a listopadu. Společně s vozidly si DPP v aktuálních prováděcích smlouvách objednává také sady hardware a software pro diagnostiku závad jednotlivých typů autobusů či servisní vybavení pro údržbu kompresorové klimatizace.

„Nové autobusy, které jsme si v těchto dnech objednali, budou dále postupně nahrazovat nejstarší vozidla s emisní normou EURO V vyrobená v letech 2009 až 2011. Některým z nich už letos bude 14 let, a jsou na hraně ekonomické i technické životnosti. Zároveň se blíží limitu Standardů kvality PID, které připouští maximální stáří vozidla v pražské MHD 15 let. Nákup prvních hybridních autobusů je dalším krokem DPP k postupnému naplňování evropské a české legislativy i schválených strategických cílů Prahy a DPP ke snižování emisí z veřejné dopravy. Nejvýznamnější roli z hlediska naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy má samozřejmě i nadále souběžná příprava a realizace jednotlivých projektů elektrifikace autobusových linek a jejich proměna na linky trolejbusové nebo elektrobusové,“ říká Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP.

Rámcovou smlouvu, která do dubna 2028 umožňuje nákup až 140 kloubových hybridních autobusů DPP uzavřel letos v dubnu se společností Iveco Czech Republic ze skupiny Iveco Group. Naftové autobusy DPP nakupuje na základě tří rámcových smluv, které uzavřel se společností Iveco Czech Republic v únoru 2022, a které mu umožňují do února 2027 pořídit celkem až 253 dieselových vozidel: 100 kusů typu Standard, až 10 vozů typu Standard+ a až 143 kloubových autobusů. Nákup až 20 dieselových midibusů do února 2025 umožnuje rámcová smlouva, kterou DPP se společností SOR Libchavy uzavřel v únoru 2020. Aktuální objednávkou ji DPP naplnil a vyčerpal. Jednotlivé dodavatele DPP vysoutěžil v otevřených nadlimitních veřejných zakázkách.

Průměrné stáří vozového parku autobusů DPP k 1. červnu 2023 podle typů:

Midibusy: 9,93 let

Midibusy+: 2,09 let

Autobusy Standard: 6,35 let (včetně Standard+)

Kloubové autobusy: 8,48 let

Elektrobusy: 1,31 roku

Celý vozový park: 7,21 let

