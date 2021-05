DPP tuto sobotu opět otevírá Muzeum MHD a pro fanoušky vydává tři nové výroční turistické vizitky

reklama

Pro fanoušky veřejné dopravy DPP současně vydává tři nové výroční turistické vizitky – ke 120. výročí tramvajového vozu ev. č. 109, ke 130. výročí vzniku první české elektrické dráhy a ke 130. výročí zahájení provozu lanové dráhy na Petřín. Jejich prodej DPP zahájí právě tuto sobotu a všechny budou k dostání právě v Muzeu MHD.

Muzeum MHD v pražské vozovně Střešovice bylo naposled otevřeno loni v neděli 13. prosince. „Během lockdownu jsme nezaháleli, přestávku jsme využili například k aplikaci speciálního protipožárního nástřiku ve čtvrté hale. Mám radost, že tuto sobotu 8. května 2021 v 9:00 můžeme muzeum opět otevřít pro veřejnost alespoň v omezeném rozsahu. Vzhledem ke stále platným protiepidemickým opatřením jsou povoleny individuální nebo rodinné návštěvy, v jednu chvíli může být v muzeum maximálně 37 osob. Organizované skupiny turistů si proto budou bohužel muset počkat na další vlnu rozvolnění. K návštěvě muzea není nutný žádný test na covid-19,“ řekl Petr Malík, vedoucí jednotky Historická vozidla DPP a Muzea MHD a dodal: „Pevně věřím, že od 2. června do 1. září budeme moci otevřít také ve středu odpoledne, od

13. do 18. hodiny.“

Do muzea s novým audioprůvodcem v aplikaci Prague Trips

Vstupné do Muzea MHD je nově 100 Kč pro dospělého, 60 Kč pro děti ve věku 6-15 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let. Děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P mají vstup do muzea zdarma. Rodinu, tj. 2 dospělých a max. 3 děti vyjde vstupné do muzea 250 Kč. Muzeum MHD má nově také svého audioprůvodce, kterého DPP zprovoznilo loni v polovině prosince, bohužel těsně před uzavřením expozic. Návštěvníci si jej o tomto víkendu mohou poprvé poslechnout přímo v prostorech muzea, u jednotlivých exponátů. Stáhnout či přehrát si jej mohou v aplikaci dopravního podniku Prague Trips, která je k dispozici zdarma na AppStore a Google Play.

Tři nové výroční vizitky

Pro fanoušky veřejné dopravy a její historie DPP nachystal tři nové výroční turistické vizitky ke 120. výročí tramvajového vozu ev. č. 109, ke 130. výročí vzniku první české elektrické dráhy

a ke 130. výročí zahájení provozu lanové dráhy na Petřín. Všechny tři vizitky budou v prodeji od této soboty 8. května 2021. Všechny tři budou k dispozici pouze v Muzeu MHD a ve vybraných Infocentrech DPP. Výroční turistickou vizitku lanové dráhy na Petřín si budou moci fanoušci zakoupit také v dolní stanici lanovky na Malé Straně. Další turistické vizitky v rámci edice Fotonálepek plánuje DPP vydat ještě letos k vozům ev. č. 6921, 7001 a 7269.

Všechny tři výročí si DPP připomíná právě letos. Na konec června připadá 120. výročí zahájení provozu dnešního muzejního vozu ev. č. 109. Je to jeden ze tří nejstarších dochovaných motorových vozů střešovického Muzea MHD, který v roce 1901 vyrobily Ringhofferovy závody v Praze na Smíchově v rámci početných dodávek vozidel pro rozšíření provozu na elektrifikovaných tratích koňské dráhy. „Tento vůz připomíná dobu skutečných začátků elektrického provozu tramvají v Praze. Začínal jezdit v době, kdy v Praze ještě fungovala koňka. Prezentuje současně tehdejší novinku pražských tramvají, kterou byla červeno-krémovo-bílá kombinace barev vozové skříně, která později zcela nahradila starší tmavozelený nátěr, jaký má např vůz ev. č. 88, který 120 let oslavil loni. V období dodávek nových motorových vozů na přelomu 19. a 20. století byla vnější kombinace barev vozové skříně součástí rozlišování tramvajových linek do doby, než bylo zavedeno číselné značení.“ uvedl Petr Malík a dodal: „Je to muzejní vůz, pro který jsme letos začali vyřizovat povolení k provozu. Cestující a fanoušci se na něm budou moci svézt v poslední červnový víkend, na který připadá jeho výročí, a na který plánujeme slavnostní jízdu. Měl by jet také v čele průvodu historických tramvají, který připravujeme v rámci oslav 130. výročí od zahájení provozu první české elektrické dráhy za předpokladu rozvolnění protiepidemických opatření.“

Právě ke 130. výročí od vzniku první české elektrické dráhy je druhá ze série výročních turistických vizitek. První elektrickou tramvajovou dráhu postavil na Letné František Křižík v roce 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy v Praze. Vedla od Letenského zámečku, od horní stanice tehdejší lanovky na Letnou přes Oveneckou ulici k hornímu vchodu Královské obory v Bubenči. Trať měřila 766 metrů. První zkušební jízdu na ní Křižík vykonal 6. července 1891, do provozu byla slavnostně uvedena o 12 dnů později, 18. července. V roce 1893 byla prodloužena do Bubenče k Místodržitelskému letohrádku, celkem pak měřila 1,4 km. V provozu byla do roku 1900.

130. výročí si letos připomíná také lanová dráha na Petřín. K této události je určena poslední výroční vizitka, kterou letos vydává DPP. Stavba lanovky na Petřín začala v únoru 1891 a o pět měsíců později, 25. července 1891 byl na ní slavnostně zahájen provoz, o necelý měsíc dříve, než byla otevřena Petřínská rozhledna. Právě lanovka na Petřín sloužila jako dopravní spojení k Petřínské rozhledně z Malé Strany. Podobně jako první elektrická dráha, byla lanovka na Petřín i samotná Petřínská rozhledna postaveny u příležitosti Jubilejní zemské výstavy v Praze.

