DPP v létě provede opravy tramvajových tratí a metra za více než 120 milionů korun

27.06.2023 10:01 | Tisková zpráva

Letošní letní prázdniny Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) využije k důležitým opravám tramvajových tratí a metra. Od soboty 1. do neděle 9. července bude pokračovat ve výměně dřevěných pražců za betonové v metru na trase C. Červencové svátky využije také na modernizaci zabezpečovacího zařízení ve stanici Strašnická. První dva červencové týdny bude DPP měnit kolejové konstrukce na Vítězném náměstí, od poloviny července se pak přesune do Plzeňské ulice, kde opraví tramvajovou trať v úseku Klamovka – Kavalírka. V srpnu na to naváže opravou frekventované tratě v oblasti I. P. Pavlova včetně přejezdů přes magistrálu. Na konci prázdnin DPP vymění kolejnice ve smyčce Bílá Hora, v první polovině září opraví trať mezi Morání a Albertovem. Kromě probíhajících dlouhodobých akcí DPP letos v létě opraví, vesměs vlastními silami, další část dopravní infrastruktury v Praze za více než 120 milionů korun.