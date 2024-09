DPP zahajuje výstavbu výtahu ve stanici metra Radlická

Dolní stanice výtahu bude umístěna na nástupišti mírně vpravo od jeho středové osy, necelých pět metrů před pevným schodištěm. Zastavěná plocha výtahové šachty na nástupišti bude po dokončení stavby činit 7,95 m2. Pohonná jednotka výtahu bude umístěna přímo ve výtahové šachtě.

Horní stanice výtahu bude umístěna ve vestibulu, za mozaikou za pevným schodištěm vedoucím na nástupiště. Přístup k horní stanici výtahu povede po stávajícím ochozu, který je vybudován po obou stranách a za pevným schodištěm vedoucím na nástupiště. Nájezd, resp. vstup na samotný ochoz je plně bezbariérový, bez jakéhokoliv výškového gradientu, tj. jeho podlaha je ve stejné úrovni jako zbytek vestibulu, který je bezbariérově spojen s uliční úrovní.

Výtah ve stanici metra Radlická bude jednokabinový s kapacitou pro 13 osob, maximální nosností 1000 kilogramů, rychlostí 1 m/s, zrychlením, resp. zpomalením 0,5 m/s a zdvihem 5 metrů.

„Po úspěšné modernizaci stanice metra Jiřího z?Poděbrad, která je od července kompletně bezbariérová, přichází dnes na řadu stanice metra Radlická, kde vybudujeme nový výtah. Radlická se díky tomu stane již v?létě příštího roku další bezbariérovou stanicí pražského metra a jejich celkový počet tím stoupne na 48 z?celkových 61. Výrazně se tak usnadní cestování lidem s?pohybovým omezením, rodičům?s?kočárky nebo seniorům. Naším cílem je?samozřejmě kompletně bezbariérové metro, a?proto budeme v?modernizaci jednotlivých stanic pokračovat i?nadále. Další na řadě by tak v?následujících letech měla být stanice metra Flora,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Jsem nesmírně rád, že se kolegům z odboru Investice Metro ve spolupráci s projektanty podařilo najít kompromisní technické řešení, jak bezbariérově zpřístupnit stanici Radlická, aniž bychom museli vestibul a část stanice přestavět, což by znamenalo její kompletní uzavření na delší dobu a násobně vyšší náklady. Finální umístění výtahu plně respektuje konstrukční skladbu stanice, minimalizuje nutné zásahy do nosných konstrukcí stanice, jakož i zásahy do technologických prostor pod nástupištěm, kde jsou vedeny kabelové tunely a současně respektuje všechny bezpečnostní, protipožární a evakuační předpisy. Právě v minulosti zamýšlené umístění výtahu do stávajícího pevného schodiště se nakonec ukázalo jako nevhodné vzhledem k výše uvedeným důvodům. Pevně věřím, že před letními prázdninami 2025 budeme moct stanici Radlická připsat na seznam plně bezbariérových,“ uzavírá Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel DPP – Metro.

Dopravní opatření během výstavby výtahu

Z důvodu výstavby výtahu bude od soboty 21. září 2024 od zahájení provozu do konce června 2025 omezen provoz metra ve stanici Radlická. Ve směru centrum, tj. Černý Most budou vlaky stanicí pouze projíždět.

Pro cestu do stanice Radlická ve směru od Zličína DPP doporučuje cestujícím dojet do stanice Smíchovské nádraží a následně přestoupit do soupravy v opačném směru.

Pro cestu ze stanice Radlická ve směru centrum, tj. Černý Most lze využít metro do stanice Jinonice a následně přestoupit na vlak v opačném směru. K cestě do centra z okolí stanice

Radlická DPP doporučuje cestujícím využít také pravidelné spoje tramvajových linek č. 7 nebo 21, v obou případech do zastávky Anděl ke stejnojmenné stanici metra.