DPP zítra zahájí již 30. sezónu historické linky č. 41. Nasadí na ni vlečný vůz „krasin“, který letos slaví 90 let

reklama

Jedná se o vlečný vůz se středním vstupem – „krasin“, kterých v minulosti v Praze jezdilo celkem 280 kusů. Vůz, kterým se budou moci cestující o tomto víkendu projet, pochází z první dodávky těchto nezapomenutelných vozů z dubna roku 1930 a od jeho vjezdu na pražské koleje tedy uplynulo rovných 90 let. Fanoušci historických tramvají si přijdou na své i v dalších dnech. Kvůli pozastavenému provozu nostalgické linky č. 23 bude DPP od pondělí 18. května 2020 vypravovat historické vozy T3 do běžného provozu, a to na tramvajové linky např. č. 2, 5 a 15, aby byla zachována provozuschopnost těchto historických vozů.

Historická linka č. 41 opět v provozu

DPP zve všechny zájemce na první letošní jízdy historické linky č. 41. Jednorázové jízdné na historické lince činí:

pro dospělé 35 Kč (denní jízdné 100 Kč)

pro děti do 15 let, kočárek s dítětem, ZTP a důchodce nad 70 let 20 Kč (denní jízdné 60 Kč).

V motorovém voze lze jízdné uhradit bezhotovostně platební kartou, ve vlečném voze je prozatím možná pouze platba v hotovosti. Linka pojede na trase Brusnice – Planetárium, jízdní řády jsou k dispozici ZDE. Více o historické lince č. 41 ZDE.

Krasinu je devadesát

V prvních letech provozu pražských elektrických drah bývaly v provozu zpravidla jen motorové vozy, vlečné se používaly jen v době zvýšených přepravních nároků. Postupem doby se situace změnila a vlečné vozy se staly nedílnou součástí pražské městské hromadné dopravy. Využíváno bylo několik typů, nejen ty přestavěné z vozů koněspřežné tramvaje, ale postupně byly dodávány nové typy – „vamberáky“, „vajíčka“ a „plecháče“.

V roce 1929 začaly Elektrické podniky ve spolupráci s Ringhofferovými závody připravovat zcela nový typ vlečného vozu – „krasin“, který měl jen jednu plošinu uprostřed, z níž se vcházelo od dvou oddílů. Plošina byla proti vnitřku položena níže, takže se fakticky jednalo o první částečně nízkopodlažní tramvajový vůz v pražské MHD. Výška podlahy střední plošiny se pohybovala kolem 390 milimetrů nad úrovní dlažby. Návrh konstrukce schválilo ministerstvo železnic 16. ledna 1930.

První vozy byly nasazeny do provozu již v dubnu 1930 a brzy se staly jednou z nejoblíbenějších pražských tramvají všech dob. Vůz č. 1307 byl v roce 1930 představen na mezinárodní výstavě v Poznani. V roce 1930 byly dodány i dvě soupravy dvojčitých motorových vozů, které byly vzhledově a také značně konstrukčně shodné s vlečnými vozy „krasin“. Zkušenosti s těmito motorovými vozy ovšem nebyly zdaleka tak dobré, jako s vlečnými vozy, proto byly do roku 1951 vyřazeny z provozu. Letos v dubnu tak uplynulo již 90 let, co vůz č. 1307 slouží v pražské MHD.

Nostalgická linka č. 23 prozatím mimo provoz, historické vozy se objeví na jiných linkách

Vzhledem k tomu, že nostalgická linka č. 23 prozatím zůstává mimo provoz, historické vozy T3 se objeví v běžném provozu na jiných linkách. DPP bude od pondělí 18. května vypravovat z vozovny Střešovice dva vlaky na linku č. 2 (pořadí 2 a 5) a jeden o víkendech na stejnou linku (v sobotu pořadí 4 a v neděli pořadí 2). Od úterý 19. května se mohou vozy T3SUCS vypravované z vozovny Hloubětín objevit na těchto pořadích: linka č. 5, pořadí 8, 10 a 4 a linka č. 15, pořadí 9, 11 a 4. DPP tak činí v souladu s péčí řádného hospodáře: pokud by nostalgické vozy T3 zůstaly stát bez provozu několik málo měsíců, jejich opětovný návrat do pravidelného provozu by byl velmi složitý a zejména nákladný.

Psali jsme: DPP dnes v Hostivaři zprovoznil novou opravárenskou halu pro tramvaje, první po 52 letech DPP a Galerie hl. m. Prahy včera ve čtyřech stanicích metra zahájily výstavu Umění za čarou DPP: Praha posílí provoz autobusů a tramvají, obnoví také provoz lanovky na Petřín DPP pokračuje v budování výtahů ve stanici Opatov na lince metra C, stanice bude dočasně uzavřena

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.