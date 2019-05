Den dětí s Hravým architektem proběhne v Senátu ČR

Malby žáků 3. a 4. tříd základních škol, zachycující dětskýma očima viděné kulturní a architektonické dědictví československého státu i samostatné České republiky, si budou moci zájemci prohlédnout ve Valdštejnské zahradě. Vernisáž výstavy „100 LET HRAVÉ ARCHITEKTURY“ se uskuteční při příležitosti Mezinárodního dne dětí v úterý 28. května 2019 dopoledne ve Valdštejnské zahradě. Výstava potrvá až do 17. června 2019.

Pro děti je k jejich svátku připraven v rámci vernisáže zajímavý program, čeká na ně hudební vystoupení populárního zpěváka Adama Mišíka, zážitkové dílničky či hry na rozmanité hudební nástroje, které si budou moci děti vyzkoušet s oblíbeným pardubickým sborem školy Svítání „Mlima Jua“. Akce pro školní skupiny i veřejnost bude trvat 28. května od 10.00 do 12.00 hod.

Výstavu dětských prací připravil spolek Hravý architekt. Jeho cílem je každoročně dětem zábavnou formou přibližovat historickou architekturu a památky míst, v nichž vyrůstají.

Výstava se koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu Miluše Horské.

Veřejnosti je přístupná denně od pondělí do pátku od 7.30 do 18.00 hod., o víkendech od 10.00 do 18.00 hod., od června otevřeno do 19.00 hod. Více k otevírací době Valdštejnské zahrady ZDE. Vstup volný.

autor: Tisková zpráva