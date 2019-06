Dříteň: U Záblatí se po 400 letech znovu rozřinčely zbraně. Začala válka

„Třicetiletá válka a konkrétně bitva u Záblatí, k níž došlo 10. června 1619, krutě zasáhla obyvatele okolních obcí. Ty byly po porážce stavovského vojska císařskými žoldnéři vypleněny a vypáleny. Tuto akci jsme proto pojali především jako vzpomínku spojenou s uctěním památky všech, kteří zde tehdy zahynuli. A to jak v řadách vojáků, tak místního obyvatelstva,“ uvedl starosta Dřítně Josef Kudrle.

Přestože se u Záblatí nejednalo o velkou bitvu, na obou stranách proti sobě stálo celkem sedm až devět tisíc mužů, šlo o přelomovou bitvu války, protože byla také jednou z prvních, ve které byli čeští stavové poraženi. V této bitvě byla vlákána stavovská armáda pod vedením generála Petra Arnošta Mansfelda do léčky a poražena, habsburskou císařskou armádou pod vedením maršála Karla Bonaventury Buquoye.

A význam 400 let starých událostí Dříteňští rozhodně nepodcenili. „S myšlenkou uspořádat ke kulatému výročí bitvy její rekonstrukci přišli před zhruba dvěma roky obyvatelé našich místních částí Záblatí a Záblatíčka. Přibližně od té doby trvaly také přípravy celé akce,“ poznamenal starosta. Tomu také odpovídala také perfektně zvládnutá organizace tohoto, co do rozsahu, mimořádného podniku. Za vše hovoří návštěvnost. Vlastní bitvu sledovaly na místě přibližně dva tisíce diváků.

Všichni bez problémů přijeli, zaparkovali na záchytných parkovištích pár set metrů od zajištěného bitevního pole, a následně odjeli bez front a dopravních komplikací. Dopravu na místě řídili sami pořadatelé bez asistence policie.

Vlastní program zahájila v 11 hodin zádušní mše za padlé vojáky a předání poselství o usmíření. Výstřelem děla pak bylo v pravé poledne zpřístupněno historické tržiště, kde návštěvníci mimo jiné vyslechli středověkou hudbu, shlédli vystoupení kejklíře, ukázky šermu, dobových zbraní či výcviku pěších jednotek z doby třicetileté války.

Rekonstrukci bitvy, které se zúčastnilo cirka 250 účinkujících z celé ČR a Německa a jejíž průběh moderoval herec Václav Vydra, coby císařský písař, finančně podpořil vedle ČEZ také Jihočeský kraj a Svazek obcí Blata se sídlem v Pištíně.

„Tuto akci jsme, podobně jako mnoho dalších malých, či velkých sportovních, kulturních a společenských událostí ve 33 obcích v našem okolí, podpořili v rámci programu Oranžového roku. A z toho, co vidím kolem sebe je zřejmé, že dobré vztahy a kvalitní dlouhodobá spolupráce s obcemi a městy funguje perfektně. Více než dva tisíce skvěle se bavících lidí je toho jasným důkazem,“ konstatoval ředitel Jaderné elektrárny Temelín Jan Kruml.

Po přibližně hodinové bitvě pokračoval program u Záblatí až do 22. hodiny hudbou, zapálením táborových ohňů, opékáním buřtů, „všeobecným veselím a hodokvasem“.

Třicetiletá válka patří mezi nejničivější ozbrojené konflikty v Evropě. Válka sice dopadla tvrdě na všechny složky obyvatelstva, ale nejvíc jí trpěl venkov. Vesničané se nemohli spolehnout na hradby, ani se vykoupit. Soldateska je brala za zdroj obživy a snadné kořisti a podle toho se k nim chovala. České země patřily k nejvylidněnějším oblastem. Před rokem 1618 žilo v Čechách 1,7 milionu obyvatel, po válce klesl tento počet na 934 tisíc, Morava na tom nebyla o mnoho lépe. Z 800 tisíc obyvatel zůstalo po válce asi půl milionu. Dnes se odhaduje, že bylo během války zničeno na šest tisíc obcí.

Obec Dříteň se zhruba 1680 stálými obyvateli leží 23 kilometrů severozápadně od Českých Budějovic. V současné době ji tvoří devět místních částí: Dříteň, Bílá Hůrka, Chvalešovice, Libív, Malešice, Radomilice, Strachovice, Velice, Záblatí a Záblatíčko.

