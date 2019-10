FAEI.cz: Do Česka stále valí přelakované vraky. Evidenční kontrolou prochází jako máslem

Evidenční kontrola dovážených ojetých aut do Česka je stále děravá. Lidi koupí ojeté auto, svařené z více ukradených a nabouraných kusů, a nemají o tom ani tušení. Evidenční kontrolou projde, ale policejní kontrolou v cizině pak ne, a motoristé bez náhrady o svá auta přicházejí. V rozhovoru pro FAEI.cz to říká šéf společnosti CEBIA Martin Pajer, jenž se prověřováním aut už léta zabývá a obnažuje ty nejhorší podrazy s ojetinami.

„Na registru se podívají jen na deklarovanou zemi původu na to, jestli tam není vozidlo vedeno jako odcizené. Jestliže ten VIN kód ale pochází z jiného auta, jež není vedeno jako kradené, tak se na to na v registru nepřijde. A v tomhle státě není funkční kontrola, zda VIN, jež je v autě, opravdu prokazatelně odpovídá tomu, co je v technickém průkazu. Prováděcí předpis uvádí, že pracovník stanice technické kontroly má VIN kód přečíst, není tam uvedeno, zda má prověřovat, zda je VIN proveden originálně na originálním místě,“ říká Pajer v rozhovoru.

Analýzy jeho firmy ukazují, že minimálně dvacet procent ojetin dokonce i v Německu je po vážné havárii, ale přitom před kupujícím se to zastírá. A z těch dvaceti procent je každé páté po už totální havárii. „Koupit si tedy auto z Německa dnes znamená velké riziko, že vůz je ve skutečnosti vážně havarován. Navíc mnoho vozů s deklarovaným původem z Německa je ve skutečnosti z Itálie nebo Balkánu,“ dodává Pajer.

Podle něho ani to, že se ze stáčení tachometrů stal trestný čin, a že to už není „jen“ podvod, k ničemu v praxi nepomůže, protože policie by musela podrazáky chytit za ruku při činu. Tzv. servis tachometrů se přitom stále běžně nabízí na internetu. Co s autem dokážou za pár stovek a na počkání podnikavci s kabely a diagnostikou, popsal portál FAEI.cz v jiném článku.

Celý rozhovor s Martinem Pajerem si můžete přečíst ZDE.

