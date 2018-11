FN Brno: Světový den předčasně narozených dětí

Celosvětově se předčasně narodí přibližně 15 milionů dětí za rok, to znamená více než každé desáté dítě a jejich počet stoupá. Světový den předčasně narozených dětí je tedy každoroční příležitostí, jak si připomenout nejen jejich náročný vstup do života, následné problémy a komplikace spojené s nezralostí, ale i významnou zátěž pro jejich rodiny. Cílem kampaně je tedy připomenout úsilí zdravotníků, oslovit veřejnost i rodiče a zvýšit povědomí o této problematice.

Poprvé byl tento den vyhlášen 17. listopadu 2008 v Římě mezinárodními spolupracujícími organizacemi European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) a European Parents.

V roce 2010 se přidali další (March of Dimes z USA, africká LittleBigSouls a Australian National Preemie Foundation) a celospolečenský význam a dopad předčasného porodu si od té doby připomínají jednotlivci i organizace z více než 100 zemí na celém světě. Světový den předčasně narozených dětí se v České Republice slaví od roku 2010 díky spolku Nedoklubko, který je součástí evropského EFCNI. Neonatologické oddělení FN Brno se pod záštitou FN Brno a s podporou Statutárního města Brna poprvé aktivně zapojilo v roce 2017, kdy proběhla výstava Naše děti v Knihovně Jiřího Mahena, cyklus přednášek Miminka do dlaně pro žáky základních škol a hrad Špilberk byl nasvícen purpurovou barvou.

Na Neonatologickém oddělení FN Brno ročně ošetří kolem 700 nedonošených dětí

V České republice přijde předčasně na svět přes 9 000 dětí ročně, péče o ně je soustředěna do 12 perinatologických center. Neonatologické oddělení FN Brno je společně s Gynekologicko-porodnickou klinikou součástí největšího z nich, zajišťuje péči o nezralé děti narozené nejen v Brně, ale i v celém jihomoravském regionu. Ročně ošetří téměř 6 500 novorozenců, z toho kolem 700 je nedonošených.

„Prioritou Neonatologického oddělení FN Brno je snižování nemocnosti a zdravotních následků perinatálních rizik a snaha o zajištění neustálého kontaktu rodičů s jejich dítětem. Dominantní problematiku představuje péče o nezralostní stavy a jejich komplikace. Jednotka intenzivní a resuscitační péče o novorozence (JIRPN) řeší nejzávažnější neonatální patologické stavy včetně plodů na hranici životaschopnosti. Využívá nejnovější trendy ventilačních strategií, aplikace surfaktantu, řeší poruchy hemodynamiky, cévních přístupů, enterální a parenterální výživy nezralých, rizika adnátních a nozokomiálních infekcí,“ upřesnil MUDr. Ivo Borek, primář Neonatologického oddělení

FN Brno.

Od roku 2012 Neonatologické oddělení uplatňuje rooming-in pro nedonošené děti a prvky vývojové péče, jejímž cílem je vytvářet předčasně narozenému novorozenci prostředí s minimem negativních a maximem kvalitních pozitivních vlivů. Dlouhodobou snahou Neonatologického oddělení je dosažení péče jedné osoby, vlastní matky. Maminky se zapojí do péče o předčasně narozeného novorozence často již před porodem či bezprostředně po něm odsátím kolostra k zahájení minimální počáteční výživy novorozence. Až 40% novorozenců narozených mezi 24. – 32. týdnem těhotenství dostává na JIRPN jako první stimul zažívacího traktu kolostrum vlastní matky. Tato se co nejdříve zapojí aktivně do péče o dítě, a to již na JIRPN – klokánkuje, přebaluje, čte miminku pohádky, koupe, je mu oporou při odběrech. Pacientem jednotek intenzivní péče již není jen novorozenec, ale i jeho rodina.

Kapacitně je Neonatologické oddělení FN Brno vybaveno 120 lůžky pro děti s dalším zázemím a 33 lůžky pro matky s již ukončenou hospitalizací, které pokračují jako průvodci hospitalizovaného dítěte. Péči zajišťuje 32 lékařů, dětský klinický psycholog, klinický logoped, 141 sester a 12 sanitářů. Význam pracoviště v péči o předčasně narozené novorozence podtrhuje udělení Ceny Purpurového srdce již 4 zástupcům Neonatologického oddělení a druhého místa v kategorii Sestra v managementu

a vzdělávání v soutěži Sestra roku vrchní sestře Mgr. Pavle Opálkové.







Akce u příležitosti Světového dne předčasně narozených dětí

Nasvícení hradu Špilberk na purpurovou barvu 16. 11. 2018

Symbolickou barvou předčasně narozených dětí je purpurová (přesný odstín je RGB: 141/10/130), tedy barva králů a statečných bojovníků, do které se v tento den zahalí významné historické památky po celém světě. Letos se k nim opět připojí město Brno – hrad Špilberk bude nasvícen purpurově

od 16. 11. od 17 hod. do 17. 11. 2018 do 2 hod. ráno.

Akce v Knihovně Jiřího Mahena – výstava, přednášky, beseda

V Knihovně Jiřího Mahena v Brně bude možné od 19. 11. do 7. 12. 2018 navštívit výstavu Křehcí bojovníci. Fotografie BADU ateliéru představí mnohdy nelehký boj o život předčasně narozených dětí během jejich hospitalizace na Neonatologickém oddělení. Titulní fotografie výstavy od Martiny Morávkové je zároveň přihlášena do Czech Press Photo 2018 v soutěžní kategorii Aktualita. Vernisáž výstavy se uskuteční 19. 11. 2018 v 17 hod. Součástí kampaně budou také přednášky pro žáky základních škol, a to nejen ve školách, ale i v rámci doprovodného programu k výstavě přímo v knihovně. Akce u příležitosti Světového dne předčasně narozených dětí zakončí beseda s lékaři a dětskými sestrami Neonatologického oddělení, která proběhne 29. 11. 2018 v 17 hod.

Na přípravě výstavy Křehcí bojovníci se podílí S.A.B. Impex, Ltd.; NUTRICIA, a.s.; medisap, s.r.o.; CONY cz, s.r.o., a Schülke CZ, s.r.o.

Kampaň ke Světovému dni předčasně narozených dětí 2018 se koná pod záštitou ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA, a 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka. Je realizována s finanční podporou statutárního města Brna a ve spolupráci se spolkem Nedoklubko.

