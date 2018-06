FNUSA-ICRC je spoluautorem nejlepšího českého kardiologického vědeckého článku v roce 2017

Již podruhé byli jeho dva členové spoluautory vědeckého článku v prestižním zahraničním časopise, který získal na výročním sjezdu České kardiologické společnosti cenu za nejlepší publikaci v oblasti kardiologie v Česku za minulý rok.

Hned dvě ocenění za nejlepší kardiologické publikace uveřejněné v předchozím roce - To nejlepší z české kardiologie získal na letošním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně MUDr. Ota Hlinomaz, CSc., vedoucí výzkumného týmu Akutní koronární syndromy FNUSA-ICRC. První místo obdržel jako spoluautor za publikaci studie PRAGUE-18 srovnávající nové léky proti srážení krve u pacientů s akutním infarktem myokardu, kterým lékaři operativně opravili zúžená místa či úplně uzavřeli věnčité tepny zásobující srdeční sval. Třetí místo pak brněnský kardiolog získal za spoluautorství na publikaci výzkumu, v rámci kterého odborníci srovnávali dvě metody léčby restenózy (pozn. znovuzúžení cévy) ve stentu (pozn. kovová výztuž, spirála).

Do studie PRAGUE-18, jejíž vedoucí je prof. Zuzana Moťovská Ph.D. z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, bylo zapojeno 1230 pacientů z celkem 14 českých zdravotnických center. „Studie se zabývala srovnáním nových léků proti srážení krve- Prasugrelu a Ticagreloru u pacientů s akutním infarktem myokardu léčených pomocí primární perkutánní koronární intervence. Studie neprokázala mezi sledovanými léky žádný významný rozdíl,“ popsal hlavní body výzkumu MUDr. Ota Hlinomaz, CSc., který se na publikaci studie podílel jako 1. spoluautor. Druhá studie, které se zúčastnilo celkem 136 pacientů, se zaměřovala na porovnání účinnosti dvou metod léčby restenózy cévy ve stentu. „Cílem této studie bylo porovnat účinnost Paclitaxelu vylučujících balónkových katétrů oproti lékovým stentům při léčbě restenózy stentů. Lepší výsledky měl Paclitaxel vylučující balónkové katetry,“ doplnil brněnský kardiolog Ota Hlinomaz.

Obě publikace, na kterých se jako spoluautor podílel MUDr. Ota Hlinomaz, byly rovněž uveřejněny v prestižních zahraničních vědeckých časopisech. Vítězná studie PRAGUE-18 v Journal of the American College of Cardiology (JAAC), studie, která obsadila třetí místo pak v časopise Circulation: Cardiovascular Interventions. „Pro každého vědce či lékaře je prestižní záležitostí mít článek uveřejněný v JAAC, v Circulation nebo v jakémkoliv jiném časopise ze skupiny renomovaných zahraničních vědeckých časopisů. Takové články jsou často hojně citovány, což zvyšuje i vědecké renomé dané instituce, ve které vědci a lékaři pracují,“ vysvětlil Gorazd B. Stokin, šéf FNUSA-ICRC.

„Naši kardiologové odvádí superspecializovanou a špičkovou péči. Lékaři zaznamenávají obrovské úspěchy, např. na celoevropském kongresu Heart Failure bylo z ČR přijato celkem 35 prací, z naší nemocnice 7 abstrakt s vlastními výsledky, čímž se svatoanenská nemocnice v úspěšnosti zařadila hned za IKEM,“ doplnil Martin Pavlík, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Časopis The Journal of the American College of Cardiology je celosvětově nejčtenějším časopisem v oblasti kardiovaskulární medicíny s mezinárodní pověstí špičkové kvality. Časopisy JACC publikují recenzované články o všech aspektech kardiovaskulárních onemocnění, které komentují prezentovaný výzkum, včetně různých klinických studií a translačních vyšetření.

Časopis Circulation: Cardiovascular Interventions je jeden z kolekce šesti časopisů Americké kardiologické asociace (American Heart Association). Svým obsahem se zaměřuje na nemoci srdce, zobrazovací metody, arytmii, elektrofyziologii a genetiku.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC) je prestižní mezinárodní projekt, který byl založen v roce 2011 v České republice. Mezinárodní centrum, které je financováno převážně z národních a mezinárodních grantů, se zaměřuje na výzkum onemocnění srdce a mozku s cílem nalézat nové technologie, léčebné postupy a metody a léčiva pro prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu. V současnosti se na aktivitách FNUSA-ICRC podílí více než 300 výzkumných pracovníků a lékařů z ČR, USA, Kanady, Argentiny a téměř 20. zemí Evropské unie. Kromě toho FNUSA-ICRC spolupracuje na výzkumech na mezinárodním poli s vědci a akademickými institucemi po celém světě. Spolupracuje například s University of California San Diego, University of South Florida, Mayo Clinic, Lékařskou univerzitou ve Vídni, švédským Karolinska Institutet nebo se dvěma fakultními nemocnicemi v Číně.

autor: Tisková zpráva