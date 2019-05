Fakultní nemocnice Brno: Brzy oslavíme Světový den dárců krve

Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno při této příležitosti připravilo pro své dárce soutěž o zajímavé ceny, která potrvá od 27. května do 14. června 2019, kdy proběhne slosování. Dárci mohou vyhrát např. kurz od Fitness Institutu v hodnotě 10 000 Kč, dále permanentky do AZ Fitness nebo vouchery do Infinit Maximus Brno. Mediálním partnerem akce je Rádio Krokodýl.

Loňský rok přišlo v tento den darovat nejcennější tekutinu 116 zájemců. Připojte se k nim letos i Vy a rozšiřte tak řady pravidelných dárců krve! Odběr trvá 5 až 10 minut, odebírá se vždy 450 ml. Pokud darujete krev poprvé, není potřeba se objednávat. Bližší informace včetně zdravotních předpokladů naleznete ZDE. Děkujeme!

autor: Tisková zpráva