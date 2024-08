Festival Hrady CZ zakončí svou letošní tour na Bezdězu s historicky posledním koncertem Lucie s Davidem Kollerem

Devatenáctý ročník putovního hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ po Točníku, Kunětické hoře, Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí a Bouzovu zakončí svou letošní letní tour v pátek a sobotu 30. a 31. srpna na Bezdězu na Liberecku. V pátek na Bezdězu vystoupí exkluzivně a zcela poprvé zpěvák Daniel Landa. V sobotu návštěvníci festivalu zažijí historicky poslední koncert kapely Lucie v původní sestavě s Davidem Kollerem, po letní šňůře s Hrady CZ zpěvák skupinu opouští. Pouze na Hradech mohou fanoušci toto léto v sobotu také vidět skupinu Chinaski. V ceně sobotního lístku na festival je vstup zdarma na hrad Bezděz, který letos slaví 760 let od svého založení.

V pátek se areál za obcí Bezděz otevře v půl čtvrté odpoledne a dále zahrají kapely Mig 21, Horkýže Slíže, Trautenberk, Mother’s Angels nebo Jamaron. V půl osmé bude zahájen tradiční hradní karneval. Všechny přítomné masky vyhlásí moderátor přímo na pódiu a dostanou dárek. Speciální odměnu pak získají tři nejlepší na každém hradě, ty pak postoupí do velkého listopadového finále, kde hlavní cenou pro absolutního vítěze budou kromě jiných hodnotných cen volné vstupenky na další ročník festivalu.

Daniel Landa

V sobotu se areál otevře v deset dopoledne a fanoušky dále rozproudí Vypsaná fixa, UDG, Visací zámek a letos poprvé i Fast Food Orchestra. Hrady CZ dávají prostor i mladým talentům a novým hudebním objevům, v sobotu zde tak zahraje i indie-popová kapela Brixtn, zpěvák a producent Marcell, fiedlerski nebo šumperská sestava Byt číslo 4. Festival Hrady CZ i letos spolupracuje s Národním památkovým ústavem a svým návštěvníkům nabízí v ceně sobotního lístku na festival vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Bezděz.

„Mám obrovskou radost, že se mi podařilo po mnohaletém úsilí domluvit vystoupení skupiny Lucie, která vystupuje exkluzivně v rámci letošního roku pouze na festivalu Hrady CZ, její koncerty jsou zároveň loučením Davida Kollera s touto legendární kapelou,“ uvedl jeden z organizátorů festivalu Viktor Souček. Ten společně s dalším organizátorem Michalem Šestákem považuje osm vystoupení Lucie na letošních Hradech za obrovskou kulturní událost. „Je pro nás čest se na ní podílet,“ shodují se organizátoři. „Daniel Landa, který rovněž nikde jinde nevystupuje, má vždy v pátek svou ,hradní premiéru‘, jeho vystoupení na našem festivalu je vzácná událost,“ dodává Souček.

Chinaski

V areálu festivalu na Bezdězu bude možné nově relaxovat na zastřešených plochách se sezením. Stan Playhouse nabídne stolní fotbálek, hokej nebo ping-pong, pro dámy je v areálu připravené například líčení zdarma. Kreativní návštěvníci se mohou zúčastnit fotosoutěže o hodnotné ceny. Fotografie lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře, kde jsou sepsána pravidla soutěže, vkládat přímo z místa konání. Hudebně-kulturní festival Hrady CZ na Bezdězu přináší návštěvníkům díky spolupráci s CzechTourism jedinečné spojení zážitku z hudby a atmosféry hradních památek, a je tak unikátní možností, jak aktivně strávit léto. „O mně je dobře známo, že jsem velkým milovníkem hradů a zámků. Vždy jsem měl pocit, že se jejich romantická atmosféra fantasticky doplňuje s rockovou muzikou,“ potvrzuje i kytarista a zpěvák kapely Lucie Robert Kodym. Bezděz patří k nejlépe zachovaným hradům ze třináctého století v Česku a letos slaví jubilejních 760 let od svého založení. V okolí se nabízí pestrá nabídka pro prázdninové a volnočasové vyžití. Pobyt na festivalu tak lze okořenit například výletem po cyklotrase Bělá pod Bezdězem – Bezděz nebo výletem za koupáním k Máchovu jezeru. Další informace a tipy lze nalézt ve festivalové brožuře a na www.kudyznudy.cz.

Jelen

Festival Hrady CZ i nadále udržuje hotelový standard ubytování. Návštěvníci festivalu na Bezdězu mohou za úplatu využít tzv. VIP kemp PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce připravený na okamžité přespání bez starostí. Samozřejmostí jsou placené VIP kempy na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí a cateringovými službami, úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Samozřejmostí jsou barevně označené nádoby na tříděný odpad ve festivalovém areálu.

Festival Hrady CZ se letos konal na Točníku ve Středočeském kraji (12. - 13. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (19. – 20. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (26. – 27. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (2. – 3. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (9. - 10. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (16. - 17. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (23. - 24. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (30. - 31. 8.).

Mig 21

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky.

Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1100 korun, na sobotu 1200 korun, permanentku na oba dny pak za 1900 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka 2100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 850 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1600 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2650 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3400 korun, na místě pak za 2900 korun s VIP kempem. V nabídce jsou i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise nyní za 5000 korun. Více na www.hradycz.cz.

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA BEZDĚZU:

Lucie, Daniel Landa, Chinaski, The Agony, Horkýže Slíže, Mig 21, Jamaron, Trautenberk, Brixtn, UDG, Byt číslo 4, Marcell, fiedlerski, Jelen, Fast Food Orchestra, Visací zámek, Vypsaná fixa

Festivalová atmosféra pod hradem Bezděz

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Zelená stage

16:00 - 16:45 The Agony

18:15 - 19:15 Horkýže Slíže

20:15 - 21:15 Mig 21

22:45 - 00:00 Daniel Landa

Baumit Open Stage

17:00 - 18:00 Jamaron

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21:30 - 22:30 Trautenberk

Sobota

10:00 vstup do areálu

Baumit Open Stage

11:00 - 11:45 Brixtn

13:15 – 14:15 UDG

15:45 - 16:45 Byt číslo 4

18:15 - 19:15 Marcell, fiedlerski

20:45 - 22:15 Chinaski

Kooperativa Zelená stage

12:00 - 13:00 Jelen

14:30 - 15:30 Fast Food Orchestra

17:00 - 18:00 Visací zámek

19:30 - 20:30 Vypsaná fixa

22:30 - 00:00 Lucie

Psali jsme: Hudební festival Hrady CZ rozezní Bouzov s Lucií, Danielem Landou a Chinaski Hudební festival Hrady CZ pokračuje na Moravě v Hradci nad Moravicí s Lucií, Danielem Landou a Chinaski Festival Hrady CZ tento pátek a sobotu dobývá Moravu na Veveří s Lucií, Danielem Landou a Chinaski Hudební festival Hrady CZ se tento pátek a sobotu představí v Rožmberku nad Vltavou