Finanční a celní správa zabavily elektroniku za 40 milionů, do online dražby půjde i za třetinové ceny

Celkem došlo k zabavení elektronického zboží v hodnotě přes 5 mil. Kč, které bude v červenci nabídnuto občanům za výhodné ceny v rámci aplikace elektronických dražeb finanční správy APED ZDE. V obdobné kontrolní akci s krycím názvem Rajče z počátku letošního roku úřady zabavily spotřební elektroniku a finanční prostředky v celkové výši 34 mil. Kč.

„Opakovaně se potvrzuje význam spolupráce finanční a celní správy při potírání daňových úniků. Typicky se jedná o dovozy zboží z třetích zemí do států Evropské unie, ze kterých není odváděna DPH. V červenci půjde první část zabavené elektroniky, zejména mobilní telefony, notebooky a chytré hodinky značky Apple, do online aukcí, často i za třetinové vyvolávací ceny. Peníze z daňového úniku se tím vrátí do státního rozpočtu,“ uvádí ředitel Sekce výkonu daní Generálního finančního ředitelství Jiří Žežulka.

„Na úspěšném dokončení těchto rozsáhlých daňových podvodů se podílí velice úzká a dlouhodobá spolupráce odborníků celní a finanční správy. Rovněž na sebe navazující působnost obou složek a vzájemné sdílení informací umožňuje efektivně odhalit nezdaněné dovozy zboží a zabránit velkým daňovým únikům,“ dodává ředitel Sekce výkonu služby plk. Jaroslav Ille z Generálního ředitelství cel.

Kontrolní akce Čeněk a Macek navazují na historicky úspěšnou akci s názvem Rajče, při které Finanční úřad pro hlavní město Prahu společně s Celním úřadem pro hlavní město Prahu zabavily počátkem tohoto roku spotřební elektroniku v hodnotě téměř 26 mil. Kč a finanční prostředky ve výši cca 8 mil. Kč. Celková výše úniku DPH v rámci kontrolních akcí Rajče, Čeněk a Macek tak dosahuje dohromady několika desítek milionů korun.

Zabavená spotřební elektronika půjde do online dražby Pokud nedojde k uhrazení nedoplatků ze strany dlužníků, bude zabavené zboží prodáno v rámci elektronických dražeb APED provozovaných finanční správou. První vlna dražeb zabavené elektroniky z kontrolní akce Rajče proběhne od 9. července 2024. Občanům v rámci ní budou nabídnuty zejména mobilní telefony, notebooky, chytré hodinky, herní konzole, sluchátka, ale třeba i drony. Například iPhone 15 PRO MAX 256 GB začíná vyvolávací cenou 11 167 Kč, Apple MacBook Air 13,3“ 256 GB vyvolávací cenou 7 834 Kč.

Aplikaci APED si od spuštění projektu v roce 2019 vyzkoušelo už 5 047 zájemců. Celkem za tu dobu proběhlo 2 410 elektronických dražeb, ve kterých se podařilo vydražit majetek celkem za 446 mil. Kč. Dražit online může jednoduše každý, přístup do APED získá žadatel po online registraci ZDE, vyplnění žádosti a ověření identity. Identita žadatele se ověřuje pouze při registraci do aplikace, a to pomocí datové schránky, uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím služby NIA ID či bankovní identity. Ověřit identitu žadatele je možné také osobně na finančním úřadu.