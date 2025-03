Finanční správa: Přeplatky na daních z příjmů budou vypláceny po 1. dubnu 2025

Poplatníkům, kteří současně s podáním daňového přiznání ve lhůtě do 1. dubna 2025 požádali o vrácení přeplatku, zašle správce daně příslušnou částku na jejich bankovní účet, a to do 30 dnů po uplynutí základní lhůty pro podání daňového přiznání, tedy do 2. května 2025.

Pokud poplatník podává daňové přiznání v listinné podobě (na papírovém formuláři) a podá je po 1. dubnu 2025, 30denní lhůta pro vrácení přeplatku začne běžet až ode dne následujícího po podání přiznání.

„Daňové přiznání v elektronické podobě je třeba podat včas, pokud má poplatník zájem o vrácení přeplatku v co nejdřívějším termínu. U daňových přiznání podaných v elektronické podobě po 1. dubnu 2025 se totiž uplatní již prodloužená lhůta do 2. května 2025. Případný přeplatek by proto byl vrácen až do 30 dnů po tomto datu, tedy nejpozději do 2. června 2025,“ upozorňuje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Jak požádat o vrácení přeplatku?

Finanční správa upozorňuje daňové poplatníky, že přeplatky vzniklé na základě podání daňového přiznání k daním z příjmů není možné vrátit bez podání žádosti. Pokud poplatníkovi vznikl vratitelný přeplatek, je tedy nezbytné požádat o jeho vrácení, jinak zůstává nadále evidován na osobním daňovém účtu u správce daně.

Jak podat žádost?

V případě podání daňového přiznání na papírovém formuláři je nejsnazší vyplnit žádost o vrácení přeplatku na konci tohoto formuláře. Poplatník však nesmí zapomenout daný formulář na poslední straně podepsat dvakrát, jednou u samotného daňového přiznání a podruhé u žádosti.

Pokud je daňové přiznání podáno v elektronické podobě a poplatník při jeho vyplnění současně uvede údaje k vrácení přeplatku, které jsou součástí formuláře, postačí jediný podpis, který je v praxi proveden autorizací elektronického podání.

Žádost o vrácení přeplatku lze obecně podat stejnými způsoby jako samotný formulář daňového přiznání:

Elektronicky – prostřednictvím portálu MOJE daně nebo s využitím datové schránky.

V listinné (papírové) podobě – osobně na podatelně příslušného finančního úřadu nebo poštou.

Co musí žádost obsahovat?

Pokud poplatník nevyužije pro podání žádosti o vrácení přeplatku předepsanou část, uvedenou v závěru formuláře daňového přiznání, může žádost napsat formou volného textu, adresovaného věcně a místně příslušnému finančnímu úřadu.

V žádosti pak uvede:

Identifikační údaje poplatníka (jméno, příjmení, DIČ/IČO).

Číslo bankovního účtu, na který má být přeplatek vrácen.

Je vhodné uvést i výši přeplatku, o jehož vrácení je žádáno.

Důležité upozornění:

Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě lze vratitelný přeplatek vrátit pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet určený v žádosti o vrácení přeplatku.

U registrovaných subjektů, tj. poplatníků daně z příjmů právnických osob a plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnavatelů), se musí navíc jednat o bankovní účet uvedený při registraci.

Více informací naleznete ZDE.

