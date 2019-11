Finanční správa: Vítězem veřejné zakázky na podporu ADIS se stala společnost O2 IT Services

„Udělali jsme další krok k definitivnímu předání veškerých práv k systému ADIS do vlastnictví státu. Podíl účasti jediného dodavatele, a to společnosti IBM, bude na službách týkajících se ADIS v průběhu dalších let výrazně nižší, než tomu bylo doposud. Přepokládáme, že v roce 2023 závislost na jediném dodavateli (tzv. režim vendor lock-in) IT systému ADIS tak definitivně skončí,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Společnost IBM bude stále do roku 2023 garantem provozu ADIS a jeho funkčnosti jako celku. Naproti tomu vývoj ADIS bude moci již v tomto období zajišťovat společnost O2 IT Services s.r.o., a to pouze s omezeními, která jsou nezbytná k tomu, aby IBM mohla být garantem funkčnosti celého systému.

Detailní vysvětlení toho, jak Finanční správa dosáhla dohody, díky které se po 30 letech vymaní u daňového informačního systému ze závislosti na společnosti IBM, naleznete na webu Finanční správy.

Psali jsme: Finanční správa: Pracujeme s informacemi z EET výhradně v souladu s daňovým řádem Finanční správa: V listopadu vyprší platnost u 38 tisíc pokladních certifikátů pro zařízení EET Finanční správa: Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019 Finanční správa: První elektronická dražba byla úspěšná

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.