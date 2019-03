Flora Olomouc: Smetanovy sady budou po dobu jarní výstavy otevřeny pouze návštěvníkům

Co zajímavého letošní výstava ve Smetanových sadech přinese? A jaká omezení bude v důsledku celé akce třeba respektovat a proč? Výstaviště Flora Olomouc vysvětluje dočasná omezení pohybu po Smetanových sadech po dobu výstavy a zdůrazňuje, že jejich hlavním důvodem je snaha zpříjemnit pobyt i pohyb na olomouckém výstavišti jak návštěvníkům, tak i vystavovatelům.

Čtyřicátý ročník jarní výstavy Flora Olomouc 2019 ožije ve dnech 25. – 28. dubna na olomouckém výstavišti. „Hlavní květinová expozice v pavilonu A nazvaná Strom života zavede návštěvníky do říše snů a fantazie, v níž se prolne přirozená krása květin se sklářským uměním. A to podle návrhu přední české floristky Kláry Franz Vavříkové,“ přibližuje hlavní expozici její garantka Marie Doleželová. „Nedaleko od hudebního pavilonu na hlavní promenádě Smetanových sadů bude historická oranžerie hostit mezinárodní floristickou soutěž, zatímco v pavilonech G a H bude na návštěvníky čekat výstava bonsají a suiseki. Květinové expozice doplní veletrh zahradní mechanizace Hortifarm za pavilonem H a také Jarní zahradnické trhy,“ vypočítává rozsáhlý program Doleželová.

Výstavy a navazující odborný i kulturní program jarní Flory znamenají pro Olomoučany jisté omezení pohybu po Smetanových sadech po zmíněné čtyři dny. A to vzhledem k následujícím faktům. „Pro Výstaviště Flora Olomouc je organizační a technické zajištění této významné akce, která přivádí do Olomouce spousty návštěvníků a významně tak přispívá k rozvoji cestovního ruchu v celé lokalitě, naprosto stěžejním úkolem celé sezóny. V pavilonech bychom rádi hostili co nejvíce zajímavých vystavovatelů z oboru, snažíme se tedy zabránit jakémukoliv jejich znevýhodnění oproti venkovním prodejcům. Je zřejmé, že v uzavřeném parku se mohou návštěvníci libovolně přemisťovat a třeba i vracet z pavilonu do pavilonu za vyhlédnutými expozicemi, zatímco v otevřeném parku by to bylo technicky nemožné. Opomenout nelze ani nesnadný logistický úkol - zajištění úklidu parku, jímž každý den výstavy projdou tisíce a tisíce návštěvníků. Omezení přístupu veřejnosti do Smetanových sadů rovněž sníží i možné kolize cyklistů a pěších, neboť bezpečný pohyb návštěvníků po parku patří mezi naše priority. Věříme také, že uzavření parku po dobu výstavy pomůže redukovat počet černých prodejců a zkomplikuje život kapsářům,“ vysvětluje všechny hlavní motivy zaváděných omezení Eva Fuglíčková, pověřená řízením společnosti Výstaviště Flora Olomouc.

Smetanovy sady budou po dobu jarní Flory volně průchozí každý den před 7. hodinou ranní a po 18. hodině odpolední. Aplikován bude vyzkoušený a osvědčený systém průchodek, který obyvatelé Olomouce znají z minulých ročníků. Pokud chtějí uzavřeným parkem projít při cestě do práce či domů, lze tak jednoduše učinit na základě vratné kauce. Průchodku s časovým omezením 15 minut si procházející návštěvník zakoupí na pokladně v plné výši vstupného, tj. 160 Kč, přičemž tato částka mu bude v plné výši navrácena proti platné průchodce při opuštění areálu. Po celou dobu výstavy Flora Olomouc 2019 zůstávají pro veřejnost volně otevřeny Čechovy a Bezručovy sady, stejně jako botanická zahrada či rozárium.

Záštitu nad akcí jarní Flora 2019 převzal primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. a ministr kultury doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Společnost Výstaviště Flora Olomouc, a.s. si velmi váží pochopení ze strany občanů Olomouce a předem děkuje za jejich shovívavost vůči drobným omezením, která organizace každoročně nejvýznamnější akce ve městě s sebou nevyhnutelně přináší. Současně je tímto zve k návštěvě výstavy, o níž se domnívá, že dokáže nabídnout spoustu zajímavých a příjemných zážitků.

Základní informace Flora Olomouc 2019

jarní etapa

Místo konání:

Výstaviště Flora Olomouc - Smetanovy sady

(všechny pavilony a Oranžerie)

Doba konání:

25. – 28. dubna 2019

denně od 9 – 18 hodin

