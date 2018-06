Greenpeace: Státní zástupce uznal, že škoda za protest ve Chvaleticích byla uhrazena v plné výši

Účastníci navrtali během protestu do věže kotevní body, aby se po ní mohli bezpečně pohybovat a rozvinout transparenty vybízející k uzavření elektrárny. Kritizovali tak rozhodnutí státních úředníků automaticky prodloužit provoz největšího znečišťovatele v Pardubickém kraji, nevyhodnotit dopady tohoto rozhodnutí na životní prostředí a vyloučit ze schvalovacího řízení veřejnost.

Policejní expert bude nyní ještě prověřovat, zda nevedlo počínání obviněných ke skutečné poruše provozu zařízení, tedy elektrárny jako celku. Pokud zjistí, že nikoli, nebude podle obhájce Pavla Uhla nic bránit tomu, aby byl skutek překlasifikován na nižší trestní sazbu.

Události po protestu přitom nijak nenaznačují, že by navrtání kotevních bodů vedlo k poruše dotčené chladicí věže. Celá elektrárna byla v době protestu mimo provoz, z části kvůli rekonstrukci a zčásti kvůli dřívějšímu požáru. Již dva týdny po protestu přitom věž s navrtanými dírami jela na plný výkon, aniž by byly provedeny opravy. I podle tehdejšího vyjádření ředitele elektrárny Luboše Pavlase protest neohrozil provoz elektrárny a opravy bylo možné realizovat za chodu. (více ZDE)

Robert Hrdina ze spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice říká:

“Není na nás, abychom omezovali provoz elektrárny Chvaletice. To by měl udělat stát. Postupné odstavování starých uhelných elektráren je koneckonců v jeho energetické koncepci a Chvaletice patří k těm nejzbytečnějším. Dle našich informací neměl protest na chod elektrárny žádný vliv a věříme, že se to jasně prokáže. Plnou výši škody, která provozovateli elektrárny Chvaletice vznikla, jsme zaplatili hned, jak nám byla sdělena její výše.”

Pavel Uhl, jeden z advokátů zastupujících obviněné, říká:

“Oceňuji, že státní zastupitelství dalo jasné mantinely tomu, do jaké míry může Severní energetická šikanovat obviněné skrze nadnesené požadavky náhrady škody.”

