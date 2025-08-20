HZS ČR: Čeští hasiči ukončili zahraniční misi v Černé Hoře

21.08.2025 22:31 | Tisková zpráva

Posádka českého vrtulníku Black Hawk UH-60A se po pětidenním nasazení v?Černé Hoře vrátila zpět do České republiky. Na pomoc do této balkánské země byla vyslána v reakci na žádost o mezinárodní pomoc v rámci Mechanismu civilní ochrany EU, a to kvůli rozsáhlým lesním požárům, které zasáhly oblasti okolo hlavního města Podgorica.

HZS ČR: Čeští hasiči ukončili zahraniční misi v Černé Hoře
Foto: HZS ČR
Popisek: logo Hasičského záchranného sboru České republiky

Český modul leteckého hašení AFFF-H tvořil vrtulník Black Hawk vybavený bambi vakem o objemu 3 410 litrů a sedmičlenná posádka složená ze dvou pilotů, dvou techniků a tří příslušníků HZS Moravskoslezského a Středočeského kraje, specializovaných na letecké záchranné a hasičské práce.

Během zásahu český tým:

  • provedl celkem 108 shozů vody
  • zasahoval v obtížně přístupném hornatém terénu s vysokým převýšením
  • čelil extrémním teplotám a silnému větru, které zásah výrazně komplikovaly

Vrtulník operoval v oblastech Danilovgrad, Kopilje, Seoca, Ožezi, Piperi, Morakovo a Brajči. Kromě hasebních zásahů se podílel také na ochraně ohrožených usedlostí. Díky včasnému
a koordinovanému zásahu se podařilo uchránit několik domů před přímým zásahem požáru.

Český tým na místě spolupracoval s místními i zahraničními jednotkami (např. Švýcarsko, Rakousko) a přispěl k celkovému zvládnutí požárů v dané oblasti. 

Tisková zpráva

