HZS ČR: Daruj život, aneb i hrdinové občas potřebují pomoc

Rok 2017 je pro Michala Tittla, člena Hasičského záchranného sboru Letiště Praha, druhým rokem narození. Ve středu, 13. prosince toho roku, totiž podstoupil transplantaci dřeně, která mu zachránila život. Trpěl myelodysplastickým syndromem. Nemocí, která mu málem vzala nejen život, ale i jeho velký sen – po vzoru otce pomáhat lidem jako profesionální hasič. Člověk, který do té doby dělal tolik pro celou společnost a riskoval svůj život, najednou potřeboval sám pomoc od neznámého dárce, hrdiny, který se odhodlal darovat kus sebe, aby někdo jiný – v tomto případě právě sám Michal Tittl – mohl žít. A měl to štěstí, že se jeho hrdina našel...

Pro Michala tímto ale jeho příběh nekončí. „Moje sestra mi bohužel kostní dřeň nemohla darovat, vhodného dárce tak pro mě musel hledat Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM. Až tady jsem pochopil, že je to ještě náročnější než najít tu pomyslnou jehlu v kupce sena. I když je v registrech po celém světě spousta potenciálních dárců, stále je to málo a třetina nemocných nemá takové štěstí jako já a svého zachránce nikdy nenajde. Rád bych svým příběhem se šťastným koncem ukázal, že právě jen díky dobrovolníkům, kteří do registru vstoupili, žiju a můžu dál pomáhat,“ říká Michal Tittl.

I proto se rozhodl, že se pokusí situaci změnit a oslovil celý Hasičský záchranný sbor České republiky a své kolegy z Letiště Praha poprosil, aby právě oni nemocným dali další naději na život. „Jsem nesmírně rád, že se díky této obrovské náborové kampani daří oslovovat mladé, zdravé, silné muže i ženy. To jsou totiž nejvhodnější dárci kostní dřeně. Společná kampaň Hasičského záchranného sboru ČR a Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM bude pokračovat dalších 6 měsíců,“ vysvětluje Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM. „Naše hasičská rodina, do které patří státní, dobrovolní i podnikoví hasiči, čítá více než 400 000 lidí, a to nepočítám jejich rodinné příslušníky. Chtěli bychom oslovit a přesvědčit co možná největší počet našich kolegů, ale i ostatní obyvatele České republiky, aby nebyli lhostejní a pomohli lidem, kteří to potřebují,“ doplnil genpor. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.

Do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM už letos vstoupilo 2500 nových dárců. „I když se to zdá jako obrovské číslo, je to stále velmi málo. Část nemocných svého zachránce nikdy nenajde. V českých registrech je aktuálně 120 000 potenciálních dárců, aby se situace zlepšila a naděje na záchranu vzrostla, bylo by jich potřeba alespoň 200 000. Proto jsme nesmírně nadšení z toho, že se Hasičský záchranný sbor rozhodl podpořit myšlenku této kampaně a rozšíří tak počty potenciálních dárců. I jeden může být pro nemocného pacienta obrovskou nadějí, co teprve, když jich budou tisíce. Navíc, každoročně kvůli věku a zdravotnímu stavu musíme stovky lidí z registru vyloučit, takže každá nová “mladá krev“ je vítána,“ říká za Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM Bc. Gabriela Hošková.

Vyburcovat hasiče, aby do registru v průběhu roku vstupovali, má i klip, který bez nároku na honorář natočil režisér Jiří Strach. Navíc, kdokoli, kdo se rozhodne do registru vstoupit, nejen z řad hasičů, dostane na památku odznáček – malý čtyřlístek, který symbolizuje propojení IKEM, Českého registru dárců krvetvorných buněk, Integrovaného záchranného systému a naděje pro pacienty. „Po onemocnění Michala Tittla před dvěma lety jsme na letišti uspořádali kampaň pro vstup do registru dárců a zorganizovali potřebné nábory. Z Hasičského záchranného sboru Letiště Praha tehdy vstoupili do registru téměř všichni, kterým to umožňovaly podmínky vstupu. Jednalo se o více než polovinu našich hasičů. Dnes se po dvou letech kampaň na letiště vrací a nás velmi těší, že můžeme být vzorem a motivací také pro ostatní,“ říká Mgr. Pavel Hošek, ředitel Hasičského záchranného sboru Letiště Praha.

Český registr dárců krvetvorných buněk si tyto velké nábory nových dárců může dovolit jen díky štědré podpoře sponzorů. „Vstupní testy, které stojí až 3000 korun za jednoho dárce, nehradí zdravotní pojišťovny. Finance na ně musíme shánět sami. Jsme vděční, že se nám teď pro naše aktivity podařilo najít nového generálního partnera, kterým je společnost PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. Ta nám v těchto dnech věnovala rovný 1 000 000 korun na testování HLA typizace nových dárců kostní dřeně, za což velmi děkujeme. Společně se společností Shell Czech Republic a.s., která Registr dlouhodobě podporuje prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje, můžeme dát naději na nový život opět více nemocným, kteří bojují s život ohrožující poruchou krvetvorby,“ doplňuje za Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM Bc. Gabriela Hošková.

Podmínky vstupu do registru:

věk 18-40 let (do 41. narozenin) – evidence v databázi registru do 55 let věku dárce

hmotnost více než 50 kg

zdravotní pojištěni´ platné v CˇR

dobry´ zdravotní stav

bez trvale´ medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)

ochota podstoupit odběry krve a prˇi´padna´ další vyšetřeni´

ochota věnovat svůj čas a pohodli´

ochota pomoci jakémukoliv pacientovi nejen z CˇR, ale i ze zahraničí

Diagnózy, u kterých se může použít transplantace kostní dřeně jako léčebná metoda:

anemie

leukémie

metabolické poruchy

nádory lymfatických uzlin

poruchy imunity



DÁRCOVSTVÍ KOSTNÍ DŘENĚ JE DOBROVOLNÉ BEZPLATNÉ A ANONYMNÍ!

WWW.DARUJZIVOT.CZ

