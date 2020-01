HZS ČR: Kuriózní zásahy hasičů v roce 2019

V období od 1. ledna do 30. září 2019 zasahovali hasiči u 104 536 událostí, což je o 10,0 % více než ve stejném období roku 2018. Počet událostí narostl nejvíce u technických havárií, kam spadají zjednodušeně řečeno všechny zásahy, které nejsou požárem nebo dopravní nehodou. A zatímco požáry tvořily v tomto období pouze 14,2% z činnosti hasičů, technické zásahy byly zastoupeny v 57,3%. Mezi ně patří široká škála činností, od složitého zásahu v muničních skladech ve Vrběticích, likvidací následků větrných smrští (popadané stromy a větve) až právě po různé kuriózní zásahy, kdy je potřeba vyprostit zvířata nebo lidi. Příklady některých zásahů, které vyvolaly úsměv ve tváři, přinášíme nyní, abychom i my přispěli k příjemné Silvestrovské náladě.

1. ledna – 30. září 2017 2018 2019 Technické havárie 46 780 50 021 59 926

I když zrovna nemáte svůj den a něco se nedaří, nezoufejte, jsou nablízku hasiči

Kočárek v Labi

Nečekaný konec měla únorová podvečerní procházka matky, která si vyšla s kočárkem a dítětem na Podskalské nábřeží v Kolíně. V blízkosti lávky u zimního stadionu jí náhle kočárek vyklouzl z ruky a sjel do Labe. Naštěstí maminka v té chvíli vedla dítě druhou rukou, takže byl prázdný. Jinak by přivolaní kolínští hasiči zachraňovali kočárek včetně malého „Plaváčka“. Ti byli na místě i se člunem za několik málo minut. Kočárek, který zvolna plaval asi tři metry od kraje směrem k Nymburku, se jim podařilo zachytit ze břehu hákem a přitáhnout. Do příjezdu manžela pak hasiči poskytli ženě s dítětem tepelný komfort v kabině zásahového vozidla.

Uvězněn v kontejneru

Profesionální hasiči z Mladé Boleslavi vyjeli 3. prosince na žádost městské policie k netradiční záchraně do ulice Mileny Hážové, kde vlezl muž do mobilního kovového kontejneru na textil, ale už se nedokázal vlastními silami dostat ven. Hasiči byli na místě za pár minut a nezraněného „vězně“ ze železné kobky vysvobodili pomocí ručního vyprošťovacího nástroje a úhlové brusky.

Hasiči s Horskou službou zachraňovali paraglidistu z buku

Dvě jednotky hasičů společně se dvěma členy Horské služby Beskydy zachraňovaly zkušeného paraglidistu z jižní Moravy, který při letu z beskydského vrchu Javorový přistál, poněkud neočekávaně, místo na zemi na vzrostlém buku v katastru obce Krásná (okres Frýdek-Místek). Z výšky 20 metrů mu záchranáři pomohli pomocí lezecké techniky a sousedního stromu. Událost se obešla díky bohu bez zranění.

Hasiči odstranili prsten z prstu pomocí multifunkčního nářadí

Dne 15. března byli profesionální hasiči přivoláni na oddělení chirurgie v nemocnici v Kroměříži, aby odstranili mladému muži prsten z prostředníčku pravé ruky. Muži nejprve pomáhal odstranit prsten z nateklého prstu jeho kamarád pomocí štípacích nůžek. To se mu však nepodařilo. Hasiči po příjezdu na místo zjistili, že prsten má po předchozím pokusu o odstranění vytvořenu ostrou hranu. Nemohli tak k sundání použít provázek. Mezi prst a prsten proto vložili pro ochranu kus plechu. K naříznutí prstenu použili multifunkční nářadí s malým rozbrušovacím kotoučem. Po dostatečném oslabení materiálu prsten odstranili pomocí štípacích kleští. „Pán prstenu“ tak sice o prsten přišel, ale ruka včetně všech prstů mu naštěstí zůstala.

Setkali jsme se s experty na řízení …

Prostě se tam nevešel...

.. co k tomu říct? Někdy to prostě nevyjde.

Profesionální jednotky stanic Litovel a Olomouc dne 12.dubna vyprošťovaly nákladní vozidlo zaseknuté v zábraně vymezující maximální výšku pro vjezd vozidel v Mladči-Nové Zámky. Hasiči část demontovali a s využitím technického speciálu z mostu vozidlo odstranili.

Jak v autě přeskočit svodidla a "zapíchnout" to do úzkého kanálu

Auto uvězněné v odtokovém kanálu a v něm řidič, který nemůže ven. Takovou situaci řešili ve středu, 13. listopadu, jeseničtí hasiči za Bělou pod Pradědem ve směru na Vidly. Po příjezdu hasiči ihned vytáhli z vozu zraněnou osobu, poskytli jí první pomoc a tepelný komfort. Poté ji předali do péče zdravotnické záchranné službě. Jeřábem pak hasiči automobil z kanálu vyprostili.

Nebylo by lepší zaparkovat jinde?

U dopravní nehody osobního auta zasahovali 14. března hasiči ze stanice Karlovy Vary. Nehoda se stala v Drahovicích, auto zde narazilo do domu. Zraněnou řidičku si převzala posádka záchranné služby. Provoz v místě nehody byl v průběhu řešení události omezený.

Zvířata mohou být také, i když nedobrovolně, účastníky dopravních nehod

V Rakovníku se z převráceného traktoru s vlekem vysypaly ryby

K neobvyklé dopravní nehodě do křižovatky ulic Lišanská a Kollárova v Rakovníku, byla 12. října přivolána profesionální jednotka z Rakovníka. Traktor s valníkem, který vezl v přepravních kádích živé kapry, se převrátil a kapři se vysypali po celé šířce komunikace až do vzdálenosti několika desítek metrů. Hasiči, po zajištění místa nehody a protipožárním opatření, pomohli rybářům s posbíráním dvou a půl tuny ryb do náhradních kádí s vodou. Po otočení soupravy na kola a naložení na odtah jednotka ještě opláchla velice kluzkou vozovku. Lehce zraněný řidič traktoru byl po ošetření převezen sanitkou do rakovnické nemocnice. A kapři? Ti byli určitě rádi, že nehodu přežili. Mají z toho každopádně zážitek na celý život… nebo měli. Minimálně do Vánoc…

Na Znojemsku havaroval kamion převážející dobytek – z hasičů se na chvíli stali kovbojové

17. října byly vyslány čtyři jednotky profesionálních hasičů k nehodě kamionu na silnici u Moravského Krumlova-Polánky. Řidič byl po jejich příjezdu ošetřen a následně odvezen záchrannou službou. Pak začalo „rodeo“. Kamion totiž převážel 68 kusů dobytka. Část zvířat se po nehodě vydala na pastvu na přilehlé pole. Zbylé býky vypustili hasiči z druhé části poškozeného návěsu. Hasiči se snažili dobytek dostat do jednoho stáda, což se nakonec podařilo. Jedno zvíře však uteklo. Odvážní hasiči se zraněnému, vyplašenému a agresivnímu býkovi postavili ve snaze zahnat jej ke stádu. Ten se však ukryl v pásu kukuřice, takže kovbojům musel nakonec přiletět na pomoc policejní vrtulník.

A občas se zvířátka do nějaké té svízelné situace dostanou vlastním přičiněním

Jak se to tele jedno dostalo do jímky?

V Litohlavech vytáhli hasiči 25. listopadu z asi 2–3 m hluboké jímky tele. To jako zázrakem neutrpělo žádné větší poranění, ale příště už určitě bude dávat mnohem větší pozor na to, kam šlape.

Záchrana výra

Dne 22. srpna byli hasiči ze stanice Klatovy přivoláni k zásahu do Malonic. Měli za úkol vyprostit výra z přibližně 6 metrů hluboké fekální jímky. Hasiči se ke zvířeti slanili pomocí lezecké techniky a pomocí odchytového naběráku jej odlovili. Když byl opeřenec z jímky venku, tak se ho ujal pracovník záchranné stanice živočichů a spolu s hasiči mu dopřál náležitou očistu. Jak se výr do jímky dostal a jak ocenil následné sprchování, bohužel nevíme. Možná něco víc napoví jeho výraz bezprostředně po koupeli.

Bažant na fotbalovém hřišti.

Hasiči ze stanice Karlovy Vary byli dne 26. března přivoláni na záchranu bažanta, který byl zamotán do sítě na fotbalovém hřišti. Vzhledem k tomu, že uvízl příliš vysoko, museli hasiči použít automobilový žebřík, aby se k němu mohli dostat. Nakonec se jim podařilo bažanta vyprostit ze sítě a pustit na svobodu. Příště, až bude chtít sledovat fotbalový zápas, bychom mu poradili, aby zůstal pokud možno na zemi. Bude mít sice horší výhled, ale každopádně to bude bez komplikací.

V jihočeské metropoli se málem utopil ježek

Loni středočeští hasiči řešili záhadu hlavolamu, když se snažili vysvobodit ježka z klece. Letos, 5. června odpoledne, si chtěl jeho kamarád z Českých Budějovic zřejmě zaplavat v řece, ale podcenil své síly. Na jeho záchranu byli vysláni českobudějovičtí profesionální hasiči, když dostali oznámení na tísňovou linku, že se u Zátkova nábřeží topí ježek. Hasiči, vybaveni člunem, doplavali k ježkovi, vytáhli ho z vody a na břehu ho vypustili.

Kočka a radiátor

V sobotu 30. listopadu vyjela jednotka pražských hasičů z Petřin do ul. Junácká v Praze na Břevnově k záchraně kočky. Ta uvízla zadní tlapkou v radiátoru. Hasičům se podařilo zadní tlapku z radiátoru vyprostit a předat kočku veterinářům, kteří ji poskytli ošetření. Příště nesmí strkat tlapky, kam nemá…

Ostravští hasiči chytali leguána

16. srpna odchytávali hasiči leguána v ostravské městské části Hrabůvka. Leguán se procházel mezi domy, navštívil i zahradu místní mateřské školy. Do příjezdu hasičů ze stanice HZS MSK Ostrava-Přívoz, která se specializuje na manipulaci se zvířaty, bránili zvířeti v útěku do neznáma policisté. Hasiči leguána polapili, a i přes jeho silnou nelibost jej umístili do plastového sudu s děrovaným víkem, který s sebou pro podobné příležitosti vozí. Celá akce přitáhla pozornost nejen kolemjdoucích, ale i obyvatel blízkého domu. Zanedlouho se na místo dostavil i samotný majitel leguána, který hasičům popsal, jak zvíře využilo chvilkové nepozornosti a pootevřeného okna a vyrazilo do světa. Jednotka poté ještěra odnesla v sudu do bytu a tam ho předala šťastnému majiteli.

Mýval na lampě veřejného osvětlení

Hasiči stanice Domažlice a JSDH Bělá nad Radbuzou zachraňovali 15. října z lampy veřejného osvětlení v Bělé nad Radbuzou mývala. Ten se chtěl zřejmě ukrýt před nebezpečím na lampě, pak už ale nedokázal sám slézt. Hasiči jej pomocí odchytové sítě odlovili a předali pracovníkům záchranné stanice živočichů.

Co jsme letos ulovili?

Z rýmařovského rybníka hasiči vylovili velkou zelenou žábu

Velkou tygří žabičku, přesněji menší světle zelený osobní automobil Opel Tigra, úspěšně vylovili hasiči v pátek 11. října z rybníka na pomezí obcí Rýmařov, místní část Jamartice, a Velká Štáhle. Mladému řidiči se po nehodě podařilo vylézt z ledové vody a hustého rákosí bez cizí pomoci ještě před příjezdem hasičů. Do odstraňování následků nehody a záchrany téměř utopeného plechového miláčka, maskovaného v husté rybniční flóře, se zapojily dvě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanic Bruntál a Rýmařov, především jejich vyprošťovací speciál na podvozku Tatra 815, a jednotka dobrovolných hasičů Rýmařov.

Hasiči z Pardubického a Královéhradeckého kraje si v jeden den přišli dokonce na 2 úlovky

V roli rybářů se 29. listopadu ocitli i hasiči z Pardubic a hasiči potápěči ze sousedního Královéhradeckého kraje. Nejprve byli policisty přivoláni k Labi v Pardubicích, přesněji k mostu Kpt. Bartoše, kde bylo nutné vyzvednout potopené vozidlo, které pod hladinou bylo zřejmě delší dobu. Vozidlo bylo prázdné, a tak bylo na potápěčích a hasičích, aby ho bezpečně vyzvedli na břeh. Aby toho nebylo málo, odtud společně obě jednotky vyjížděly k dalšímu případu. Tentokrát do Lázní Bohdanče, kde řidič s dodávkou skončil v Opatovickém kanálu. Vozidlo bylo zhruba do poloviny potopené. Řidiči se povedlo dostat se ven z dodávky. Hasiči řidiče ošetřili a předali do péče zdravotnické záchranné služby. Hasiči spolu s potápěči umístili vozidlo na speciální rám a pomocí jeřábu ho vytáhli ven.

Vylovení srnce z ostravského bazénu

Profesionální hasiči ze stanice HZS Moravskoslezského kraje v Ostravě-Přívoze, která se zaměřuje na záchranu zvěře, 25. července ráno – „vyjeli“ do Slezské Ostravy, kde se v zapuštěném venkovním bazénu pohyboval téměř jako neřízená střela statný srnec, který si odskočil z nedaleké přírody. „Plaval krásně jako kůň,“ poznamenal velitel zásahu. Zřejmě brzičko ráno přeskočil více než metrový plot a překvapivě žuchnul do hluboké vody místo do kousku zelené travičky. Na syčícího a chrčícího srnce s ostrými parůžky, který jasně vypadal, že se nechce vzdát bez boje, použili přívozští hasiči odchytovou smyčku na psy. K místu finálního výlovu jej naháněli nejrůznějšími dlouhými nástroji a tyčemi. Po úspěšném navlečení oprátky jej rychle, ale s nejvyšší opatrností vytáhli na břeh a odnesli do nedalekého lesa. Záchrana zabrala hasičům pouhých sedm minut. „Určitě nebyl nijak zraněn, pelášil jako divý,“ dodal jeden z jeho zachránců. I ti vyvázli bez zranění…

