HZS ČR: Orkán Friederike udeřil po 11 letech

Přesně 11 let poté, co se přes naši republiku přehnal pustošivý orkán Kyrill, dorazila ve čtvrtek 18. ledna 2018 do České republiky tlaková níže a s ní orkán Friederike. Varování Českého hydrometeorologického ústavu pro celé území České republiky na velmi silný vítr, silné sněžení, sněhové jazyky a náledí se vyplnil beze zbytku.

Silný vítr o rychlosti až 120 km/hod lámal stromy a větve v severozápadní části naší republiky. Hasiči téměř celý den vyjížděli poskytnout lidem technickou pomoc, ta spočívala v odklízení nebezpečných větví a stromů, odstranění stromů z drátů elektrického vedení, zprůjezdnění silničních komunikací i železničních tratí, zajištění uvolněných reklamních poutačů nebo plechů na střechách.

Počet výjezdů k těmto událostem se během čtvrtečního dne zvýšil 5krát oproti dlouhodobému dennímu průměru. Od 11.00 do 16.00 hodin vyjely jednotky ke 128 případům, do 18.00 hodin to bylo 302 technických zásahů, do 20.00 hodin 482 zásahů, do 22.00 hodin 581 zásahů a do 24.00 hodin 620 technických zásahů. Za celých 24 hodin dne 18. ledna 2018 poskytli hasiči v České republice technickou pomoc v 693 případech. Nejpostiženějšími byly kraje Ústecký, Liberecký, Plzeňský, Středočeský a Karlovarský.

Během včerejšího dne evidovala krajská operační a informační střediska také dvojnásobný počet výjezdů k dopravním nehodám. Celkový počet mimořádných událostí se ustálil na čísle 878 a byl téměř 3krát vyšší než činí průměrný počet.

Orkán Friederike by měl během dnešního dne postupovat přes Polsko dále k východu. Český hydrometeorologický ústav pro dnešní den vydal předpovědní výstražnou informaci pouze na jev náledí.

Konkrétní informace z HZS krajů

HZS Ústeckého kraje

Hasičské jednotky v Ústeckém kraji vyjely od 16:30 odpoledne do 7:30 ráno k 152 nahlášeným událostem způsobeným silným větrem. Ve většině případů to byly popadané stromy a větve na komunikace. Nejvíce v okresu Děčín – 102 nahlášených událostí. V okresu Teplice 12. V okresu Litoměřice 14. V okresu Louny 2. V okresu Most 3. V okresu Chomutov 6. V okresu Ústí nad Labem 15. Převážně jde o spadlé stromy na silnice, dráty vedení, železniční trať. V dalších případech to jsou stromy opřené o dům nebo plot, uvolněné střechy, antény, střešní tašky, plachty, reklamní tabule nebo opadaná omítka.

HZS Libereckého kraje

Od čtvrtečního odpoledne do desáté hodiny večerní vyjížděli hasiči v Libereckém kraji v souvislosti s počasím k téměř 100 událostem. Kvůli silnému nárazovému větru popadaly na několika místech kraje stromy a zatarasily komunikace. Stalo se tak například u autobusové zastávky v Rudolfově v Liberci, v obci Žandov a Cvikov na Českolipsku, dále v Raspenavě, Frýdlantu nebo Kryštofově Údolí. Na Semilsku vyjížděli hasiči do ulice Jižní, kde strom spadl na tři parkující osobní automobily. Pád stromu uzavřel silnici také v Zákupech na Českolipsku, s sebou strhl navíc telekomunikační dráty. Pomocí výškové techniky hasiči několikrát odstraňovali větve hrozící pádem na střechy rodinných domů. Na Jablonecku byli hasiči voláni do obce Vrkoslavice, kde vítr uvolnil střešní krytinu právě z několika rodinných i bytových domů. V souvislosti s řešením železniční dopravní nehody v obci Košťálov Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje nasadil autobus pro evakuaci osob pořízený prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie - projektu Zvýšení akceschopnosti HZS Libereckého kraje pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách. V rámci řešení této události došlo k evakuaci 37 osob. V Liberecké kraji zasahovaly jednotky od 00:00 hodin dne 18:1.2018 do 08:00 hodin 19:1. 2018 celkem u 129 událostí, kdy 107 událostí řešily v souvislosti s povětrnostními vlivy a sněžením.

HZS Karlovarského kraje

Desítky výjezdů hasičů má na svědomí vítr v Karlovarském kraji. Během několika málo hodin zasahovali hasiči u 42 událostí popadaných stromů na silnice či dráty elektrického vedení, 6 událostí uvolněných částí střech na domech a další události na silnicích.

U Teplé či Krásna havarovala osobní auta, uvolněné střechy řešili hasiči v Karlových Varech, Sokolově, Stanovicích či Chodově, popadané stromy pak odstraňovali v Lokti, Aši, Mariánských Lázních, Vítkově, Perninku, Nové Roli, Bochově, Merklíně, Staré Vodě, Abertamech, Františkových Lázních, Hazlově, Rovné, Chebu, Sokolově.

Dále Horní Blatné, Doubí, Jindřichovicích, Habartově, Tepličce, Kolové, Horním Slavkově, Teplé, Stružné, Lipoltově, Nejdku, Chlumu, Otovicích, Lipové, Skalné, Plesné, Ostrově, Drahovicích a na dalších místech. V podvečerních hodinách příval nových událostí ustal.

HZS Středočeského kraje

Středočeští hasiči evidují v souvislosti se silným větrem, který přecházel přes celou republiku, zhruba šest desítek zásahů. Převážně se jednalo o popadané stromy, ulámané větve, utrhané plechy na střechách domů.

V Kolíně spadla část stromu na zaparkované osobní vozidlo, v obci Jezerní Vtelno spadl strom na nákladní vozidlo. V obou případech se události obešly bez zranění. Nejvíce zásahů bylo evidováno mezi 16. až 20. hodinou.

HZS Královéhradeckého kraje

V souvislosti se silným větrem odstraňovali hasiči přes dvacítku popadaných stromů. K těmto technickým zásahům začali vyjíždět až po 17. hodině, a to nejvíce v severních okresech na Trutnovsku a Náchodsku. Ve většině případů padaly stromy na komunikace, v Úpici pak došlo k pádu stromu na rodinný dům, ale celá věc se obešla bez zranění. Stromem nebyl zablokován ani žádný důležitý silniční tah. V jednom případě pak hasiči vyjížděli k napůl utržené plechové střeše v Otovicích na Broumovsku. Pomohli se zajištěním střechy tak, aby nehrozila pádem do silnice.

Během včerejšího dne do odpoledních hodin zaměstnávaly hasiče především dopravní nehody. Jednotky likvidovaly následky nehod nebo vyprošťovaly zapadlá vozidla asi ve dvaceti případech. Ve většině případů se vše obešlo bez zranění. Kromě tragické nehody na D11, způsobila dopravní komplikace také nehoda tří vozidel na silnici I/35, jež se stala v Hořicích. Střetla se zde dvě nákladní vozidla a dodávka, silnice byla asi na dvě hodiny uzavřena.

Nejvíce zásahů měli hasiči na Trutnovsku (15) a Náchodsku (13), dále pak na Hradecku (9), Jičínsku (8) a Rychnovsku (6). V jednom případě pak vyjížděli dobrovolní hasiči z Chlumce nad Cidlinou a Nového Města k likvidaci požáru ve Středočeském kraji.

Psali jsme: Orkán Herwart, ptačí chřipka a africký mor prasat nejvíc navýšily výjezdy hasičů v loňském roce Spolupráce ÚZSVM s hasiči na Vysočině se stává každodenní realitou Čeští hasiči přijali japonskou výzvu HZS ČR: Nikdy není pozdě nechat si vyčistit komín

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva