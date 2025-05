Marková (BPP): Jak plníme 2% na obranu? Předraženýma hračkama pro 601.

Já když pozoruju ty armádní nákupy, mám čím dál tím víc vtíravý pocit, že ta osoba, případně ty osoby, by neměly být zodpovědné ani za nákup armádních uchošťourů. Drony karastrofa. Až si z toho chudák Řehka musel udělat paralelní vojenskou dronovou iniciativu, jak byl z toho zoufalej. Tanky z německýho sekáče, který jim bylo trapný posílat i na Ukrajinu. Na nový není, protože to všechno zahučelo na nákup F-35, který je taky katastrofa, jen kolosálních rozměrů. Pokud to éro vůbec kdy uvidíme, bude už stejně dávno za Číňany, pokud za nima není už teď.



Vrtulníky totálně předraženě, ale zase byl Andy v Bílém domě. Vrtulníky darované za ty, co jsme poslali na Ukrajinu, jsou pouze ve virtuálním světě a asi tam i zůstanou. Zimní rukavice stále nejsou a i ponožky jsou zřejmě nad síly našich zásobovačů.



Myslím, že nikdo na celém světě, včetně rozvojového světa, není schopen nakoupit armádní techniku takhle blbě. My nekupujeme pro armádu, my kupujeme, abychom utratili ta 2 procenta. Pak se zřejmě vrchní nákupčí zasype bílým práškem na záchodech Sněmovny a nabombí tam nějaká čísla, auta, vrtule a ponožky. A na ten papírek od toho prášku napíše číslo účtu na Bahamách. Jiné vysvětlení nevidím.



Aktuálně má Charlieho 601. skupina speciálních sil získat minimálně 18 vozů Supacat HMT Extenda 6×6 za 118 milionů korun za kus. Na dodávkách se bude podílet Vojenský technický ústav a firma LPP zbrojaře Sauera, který dříve podnikal společně s dnešním prvním náměstkem ministryně obrany Františkem Šulcem. Asi náhoda. Pokud bychom mysleli mozkem, mohli bychom za dvě tahle předražená, naprosto nevhodná vozítka, kde je člověk před drony jako kuře na grilu, pořídit jedno švédské obrněné bojové vozidlo pěchoty CV90, což je vysoce odolný pásový obrněnec s 30milimetrovým kanonem a řadou pokročilých prvků pro komunikaci, ale i rušení. Ty teda taky chceme, ale asi čekáme, až Švédové zvednou cenu.



Zajímavé na celém tom je, že v rozpočtu roku 2024 je cena: 1,5 mld. Kč za 24 ks = 65 mil. Kč za 1 vozidlo. To, že Britové ho koupili za 38 milionů za kus snad ani nechci zmiňovat. A bylo to už v době války, pro rejpaly. Proč se během pár měsíců cena zvedla jednou tolik? A proč máme platit 70% zálohu? Protože potřebujeme přece čerpat. To je jasný.



Odmítám vyhazovat miliardy oknem jen proto, že si tu někdo potřebuje namastit kapsu a někdo jiný odškrtnout kolonku. Dokud nezačneme kupovat to, co skutečně potřebujeme, za cenu jako každý příčetný stát, neměli by mít právo tihle lidé podepsat ani nákup toaletního papíru. Oni nás totálně finančně zruinují a vůbec k ničemu to nebude! Takhle toho Rusa vážení neodradíme. Vy to snad děláte schválně. Foltýna na vás! Vy …… Ehm.

Bc. Jana Marková BPP



