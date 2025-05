Oborná (ANO): Já rozhodně nebudu šoupat někde v rohu nohama, pane Vlčku

Pane ministře Vlčku, tak takhle opravdu ne!

Jestli si myslíte, že mě tady v regionu budete školit, tak se šeredně pletete. Já rozhodně nebudu šoupat někde v rohu nohama, jak byste si asi přál, ale naopak dál budeme bojovat s Karlem Havlíčkem za to, aby bylo možné dostavbu Dukovan dotáhnout, protože mně záleží na budoucnosti našeho regionu, ve kterém žiju celý svůj život. Odmítám se smířit s neschopností, která tento tendr pod vedením současné vlády provází. Odmítám přijmout tezi, že české a místní firmy se budou na dostavbě podílet necelými 20 %, když to ještě nedávno mělo být 60 %. Odmítám se smířit s tím, že náš region by se měl spokojit jen tak s nějakými investicemi, já chci pro náš region víc. Potřebujeme investovat do škol, do nemocnic, do infrastruktury, protože tato investice k nám přivede nové lidi. A o ty musí být postaráno tak, aby to nebylo na úkor současných obyvatel Třebíčska. A když říkám, že počáteční investice nestačí, tak to myslím vážně. Potřebujeme totiž potom tyto věci také z něčeho platit. Pane ministře chápu, že vám teče do bot. Mohla bych vám připomínat, že jste spoluodpovědný za to, že máme nejvyšší ceny energií v EU a zároveň za dosavadní blamáž okolo plánované výstavby Jaderné elektrárny Dukovany, ale to je zbytečné. Výsledky současné vlády v energetice známe všichni. To, co potřebujeme nyní všichni je, abyste alespoň něco dotáhli k tomu, aby tato zásadní investice do energetiky (a tedy i do regionu Vysočiny), byla úspěšná. Tak pro to zkuste něco udělat.

Ing. Monika Oborná ANO 2011



