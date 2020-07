HZS: Měsíc červen pohledem hasičů

reklama

Nejvíce byly zasaženy kraje Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský, Liberecký, Pardubický a Královéhradecký. Hasičský záchranný sbor České republiky společně s jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků pomáhali především s likvidací následků po povodních, ale také při evakuaci osob ze zaplavených oblastí nebo při zabezpečení oblastí, ve kterých byla vyhlášena výstraha povodňového ohrožení.

Mimo to samozřejmě hasili množství velkých či menších požárů, likvidovali následky dopravních nehod, zachraňovali životy a zabezpečovali technickou pomoc všude, kde bylo potřeba.

Vybrali jsme opět několik zásahů, které vám pomohou představit si, jak náročný byl pro hasiče měsíc červen.

5 největších požárů

V Českém Těšíně hořely zásobníky na plyn

Deset jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů zasahovalo ve čtvrtek, 18. června 2020, v Českém Těšíně (okres Karviná) u požáru dvou nadzemních zásobníků na zkapalněný propan butan (LPG) v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot.

Operační středisko hasičů bylo o požáru u čerpací stanice informováno ve čtvrtek, krátce po čtvrté hodině ranní. Na místo vyjelo pět jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) a pět jednotek dobrovolných hasičů, především z Karvinska.

Hasiči ihned zahájili hašení a ochlazování zásobníků třemi proudy vody, současně z nedaleké ubytovny evakuovali do bezpečí desítku lidí. Vzhledem k tomu, že hrozila exploze, byla přilehlá část Karvinské ulice až do bezpečného uhašení uzavřena.

Za postupného ochlazování nechali hasiči zásobníky kontrolovaně dohořívat. Zároveň pomocí termokamery pravidelně kontrolovali teplotu zásobníků i pomalu klesající výšku hladiny zkapalněného plynu. Krátce po půl páté odpoledne přestalo hrozit nebezpečí výbuchu, které by mohlo rozmetat části nádoby do vzdálenosti několika stovek metrů, a hasiči tehdy mohli přestat ochlazovat oba zásobníky.

V pátek, kolem druhé hodiny ráno hasiči dohasili druhý zásobník. Celý zásah tak trval přes 23 hodin. Požár se naštěstí obešel bez zranění. Policie ČR ještě v průběhu zásahu zadržela na místě podezřelého muže, který by mohl mít požár na svědomí.

Požár ve výrobně nábytku na Mělnicku způsobil mnohamilionovou škodu

Pár minut po 14. hodině posledního červnového dne přijalo operační středisko středočeských hasičů informaci o požáru ve firmě vyrábějící nábytek pro zdravotnictví v Kostelci nad Labem na Mělnicku.

Prvotní oznámení hovořilo pouze o silně zadýmeném prostoru v technické místnosti s měniči pro solární elektrárnu, jejíž panely jsou umístěné na střeše objektu. Všichni zaměstnanci stačili budovu včas opustit, takže byli mimo ohrožení zdraví a života.

Operační důstojník na místo vyslal všechny jednotky z prvního stupně požárního poplachu. Po příjezdu prvních zasahujících se ukázalo, že bude potřeba ještě další technika, hlavně pro hašení elektroinstalace solárních panelů, a také automobilové plošiny, aby bylo možné hasit požár i z vnější strany objektu.

Vzhledem k tomu, že na místě nakonec zasahovalo celkem jedenáct jednotek hasičů, byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Nejdříve hasiči nasadili práškové vedení a současně za pomoci dvou vodních C proudů chránili okolí, aby nedocházelo k dalšímu šíření plamenů. Po hodině a půl bylo zřejmé, že lokalizace bude hodně komplikovaná, protože požár se šířil střešní konstrukcí. Velitel zásahu proto rozhodl o nasazení hasicích hřebů, díky kterým je možné se snáze dostat k ohniskům požáru v uzavřených konstrukcích.

Kolem půl páté byl požár lokalizován a v půl deváté večer byl zásah ukončen. Na místě pak ještě zůstala dobrovolná jednotka Kostelec nad Labem, která zajistila dohlídku do středečního rána. Škoda byla předběžně vyčíslena na 25 milionů korun. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího vyšetřování.

U požáru pivovaru ve Vratislavicích nad Nisou zasahovalo 10 jednotek

V pondělí, 29. června, ráno krátce po čtvrté hodině ranní byl na Krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje nahlášen požár sladovny pivovaru v ulici Pivovarská ve Vratislavicích nad Nisou. Na místo události byly okamžitě vyslány jednotky 2. stupně požární poplachu.

Průzkumem místa zásahu bylo zjištěno, že požárem bylo zasažené 4.NP a střešní konstrukce. Postupně se však požár rozšířil také do 3.NP a zároveň i střechou ven. Z důvodu nutnosti zásahu v dýchací technice si velitel zásahu na místo povolal i technický automobil s chemickou výbavou pro doplňování tlakových lahví ze stanice Liberec. Hasební zásah byl veden třemi útočnými proudy, a to vnitřkem objektu a zároveň pomocí dvou kusů výškové techniky zvenku. Na místě události zasahovalo celkem 10 jednotek hasičů s počtem přibližně 15ks mobilní požární techniky.

Zamezit šíření požáru se hasičům podařilo v 5:45 hodin. Kvůli odvětrání prostor objektu a vysoké teplotě pod střechou, jednotky rozebraly střešní konstrukci a dohašovaly ohniska požáru. Během zásahu došlo k lehčímu zranění dvou zasahujících hasičů.

Požár hasiči zlikvidovali v 11:22 hodin. Příčinou požáru byla závada na elektroinstalaci. Předběžná výše škody byla majitelem odhadnuta na 4 mil. Kč.

Požár vozidla v autoservisu

Ve středu, 24. června, v půl deváté večer byl na tísňovou linku HZS Středočeského kraje oznámen požár osobního automobilu v autoservisu v Čestlicích v okrese Praha-východ.

Operační důstojník k události vyslal profesionální jednotky ze stanic Benešov a Říčany a dobrovolnou jednotku obce Čestlice. Vzhledem k dislokaci byla ke spolupráci požádána také jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice HS-4 Chodov. Volající uvedl, že v dílně hoří auto, které je na elektrický pohon, a plameny šlehají zpod vozidla.

Na zdolání požáru hasiči zpočátku nasadili hasicí přístroje a pod kola umístili kluzné klíny, které umožňují snadnější manipulaci s vozidlem. To poté bylo možné za pomoci navijáku vytáhnout ven mimo budovu, kde probíhalo dohašování a ochlazování. Protože šlo o automobil s elektrickým pohonem, vyžádal si velitel zásahu na místo ze stanice Mladá Boleslav speciální kontejner na hašení pneumatik a elektromobilů.

Kvůli zajištění dostatku vody pro plnění kontejneru bylo nutné přivolat další cisternu, se kterou dorazila dobrovolná jednotka obce Říčany. Ta do té doby držela pohotovost na své vlastní zbrojnici, aby byla zachována akceschopnost v případě vzniku další události v hasebním obvodu říčanské stanice. Poplach tak byl vyhlášen dobrovolným hasičům z Mnichovic, kteří převzali zálohu na vlastní zbrojnici.

Jednotky průběžně vozidlo ochlazovaly na volném prostranství. Pak bylo za pomoci jeřábu přemístěno do kontejneru a následně zalito vodou, aby nemohlo dojít k dalšímu nežádoucímu hoření a přitom bylo stále ochlazováno. Takto ponořené muselo zůstat několik dní, proto byla na místě stanovena dohlídka v podobě dobrovolné jednotky obce Čestlice a profesionální jednotky ze stanice Říčany.

Brněnští hasiči zachránili z hořícího domu osmnáct lidí

Osmnáct osob, včetně jednoho dítěte, kočku a psa zachránili hasiči v pondělí, 29. června, dopoledne z panelového domu v brněnských Žabovřeskách, kde hořel jeden z bytů.

Byt hořel v prvním patře čtyřpodlažní bytovky. Jeden pokoj v bytě byl celý v plamenech, nicméně celý dům byl silně zakouřen. Na likvidaci požáru byl nasazen jeden vodní proud.

Hasiči ze zakouřeného domu zachránili 18 osob. Deset vyvedli ven po schodišti. Aby se nenadýchali zplodin hoření, museli jim nasadit vyváděcí masky. Osm obyvatel domu, kteří se před kouřem ukrývali na balkonech, zachraňovali pomocí automobilového žebříku.

Dopravní podnik města Brna autobus přistavil pro obyvatele domu autobus, ve kterém našli dočasné útočiště. Vzhledem k tomu, že dům byl neobyvatelný, museli zástupci městské části vyřešit náhradní ubytování.

Z hořícího bytu hasiči vynesli kočku, která již nedýchala. Poskytli jí improvizovanou kyslíkovou terapii. Po několika minutách kočka nabyla vědomí.

Předpokládaná škoda způsobená požárem je minimálně jeden milion korun. Příčinou vzniku požáru byla velmi pravděpodobně technická závada na elektroinstalaci.

Technické zásahy - povodně

Hasiči zachránili ze zatopených obcí desítky obyvatel

Silné bouřky s přívalovými dešti zaměstnaly v noci z neděle na pondělí přes 60 jednotek hasičů z celého Olomouckého kraje.

Od nedělní 20. hodiny vyjížděli zachraňovat a evakuovat obyvatele postižených obcí, které ohrožovaly toky rozvodněné v důsledku intenzivních přívalových srážek. Během noci řada z nich překročila třetí stupeň povodňové aktivity. V Uničově zasedala povodňová komise a místní dobrovolná jednotka varovala obyvatele města.

Následky silných bouří řešili především na Uničovsku a Šumpersku. Celkově hasiči během noci zaznamenali téměř 160 událostí, v ORP Uničov jich evidovali 90 a v ORP Šumperk 50. V postižené oblasti jednu osobu pohřešovali, jedna osoba byla nalezena mrtvá. V zaplavené oblasti operoval také posttraumatický intervenční tým hasičských psychologů.

Mezi nejvíce postižené obce patřil Šumvald a jeho místní část Břevenec, Uničov a jeho místní část Dolní Sukolom, Oskava a Dlouhá Loučka, kde voda na mnohých místech dosahovala přes metr vysoko. V těchto obcích hasiči evakuovali asi 30 lidí a zachránili dalších 30 obyvatel. Některé z nich vyprostili ze zatopených automobilů, některé vytáhli z vody potom, co je strhnul proud, a nemohli se dostat z vody do bezpečí. Další pak vyvedli z ohrožených domů. V Uničově jednotky pomocí traktorbagru čistily jez zanesený naplaveninami.

Přívalové deště zatopily nejen desítky rodinných domů a dalších staveb, ale také poškodily místní energetickou a dopravní infrastrukturu. V Oskavě byl stržen most, ve většině postižených obcí bylo poškozeno plynové i elektrické vedení. Na některých místech čerpali hasiči vodu ze zatopených sklepů už během noci. Hlavní likvidační práce a odstranění následků přívalových srážek však jednotky teprve čekal. Odčerpávání vody z domů a sklepů přišllo na řadu během následujících dnů, po dohodě se zástupci samospráv.

Na záchranných a likvidačních pracech se podíleli hasiči ze stanic z celého území Olomouckého kraje a desítky jednotek SDH obcí. V jednu chvíli bylo v noci nasazeno v terénu až 60 profesionálních a dobrovolných jednotek. Jejich práci koordinovali operační důstojníci z krajského informačního a operačního střediska, které během noci přijalo stovky tísňových volání a oznámení.

Silný déšť a bouřky se přehnaly Zlínským krajem

Od soboty, 13. června, od 16.30 hodin přijalo krajské operační středisko hasičů přes šedesát oznámení, souvisejících s vydatným deštěm a bouřkami, které se přehnaly Zlínským krajem.

Déšť zaměstnal hasiče na Zlínsku, kde bylo nejvíce postiženou oblastí Valašskokloboucko. Dobrovolní a profesionální hasiči tak likvidovali následky silného deště. Přijali celkem 18 událostí z této oblasti. Naplaveniny zde ucpávaly propusti. Bahno s vodou teklo po silnicích a na pozemky místních občanů. Rozvodnily se potoky, které ohrožovaly kolem stojící domy. Do domů se voda dostávala zpátky i přes odpady.

Dalších 14 případů řešili hasiči na Otrokovicku a jedenáct na zbytku území Zlínska.

Druhou zasaženou oblastí bylo Uherskohradišťsko, kde hasiči vyjížděli ke 14 událostem. Zde voda zaplavila sklepy mnoha bytových i rodinných domů. Taktéž se v této oblasti vyvracely stromy, podmáčené dlouhotrvajícím deštěm.

Hasiči museli evakuovat obyvatele ze zaplavených obcí hlavně na Chrudimsku

Neděle, 14. června - předpověď meteorologů se vyplnila. Silné bouřky a krupobití zasáhly Pardubický kraj.

"V jednu chvíli to byla opravdu obrovská smršť. Během asi 30 minut zasahovali hasiči u 60 událostí," upřesňuje situaci kolem nedělního poledne operační důstojník. Od nedělního rána až do 15 hodiny evidovali více než 200 výjezdů. Voda se například na Chrudimsku, konkrétně u Vápenného Podola a Hrbokova valila z polí okny do domů. Zatopeno bylo několik domů a došlo i k evakuaci obyvatel. Ohrožena byla i obec Licomělice, kde hrozilo protržení nádrže. Tady hasiči evakuovali asi 17 osob. Vypadalo to, že k protržení hráze rybníka dojde i v Heřmanově Městci u domova důchodců. Tady ale došlo pouze k přelivu vody z hráze. Vylitá voda z rybníku se valila na samotný domov důchodců. Hasiči museli evakuovat 10 osob.

Odčerpávali vodu opravdu v celém kraji. Jednalo se zejména o odčerpávání vody ze zaplavených domů, sklepů, výtahových šachet, evakuovali obyvatelstvo, uvolňovali ucpané propustky a odstraňovali spadlé stromy.

Technické zásahy - ostatní

Hasiči dekontaminovali Důl Darkov pomocí generátorů, pokračují v Ostravě

Třídenní dekontaminaci vybraných částí Dolu Darkov na Karvinsku, například prostorných koupelen a „řetízkových“ šaten pro havíře, kanceláří a chodeb, ukončily úspěšně ve středu 3. června večer dvě desítky profesionálních hasičů z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK). Hasiči se ve čtvrtek ráno přesunuli do ostravského Alzheimercentra, kde budou pokračovat odhadem čtyřhodinovou očistou.

Prázdné prostory obvykle čistí pomocí osvědčených generátorů horkého desinfekčního aerosolu, když půlhodinovém působení desinfekčního prostředku lze tyto prostory opět běžně používat. Celkem 15 těchto přístrojů a k tomu 250 kg práškové desinfekce (ke 4% rozředění s vodou) nedávno zakoupil a hasičům daroval Moravskoslezský kraj za bezmála 1,9 milionu korun. Hasiči zatím spotřebovali zhruba 10 kg prášku.

Dvojice hasičů v hermeticky uzavřených ochranných oblecích, rukavicích a speciálních maskách Dräger s filtry (a se sluchátky) se střídají v používání až 18 kg těžkého generátoru (hmotnost po jeho naplnění). Zhruba po 40 minutách je potřeba generátor opět naplnit pečlivě testovaným a osvědčeným desinfekčním prostředkem (Virkon S) a benzínem.

Hasiči z HZS MSK v květnu dekontaminovali obdobným způsobem například části Nemocnice v Chebu a Městské nemocnice Ostrava – jednak kvůli kvalitnímu vybavení (celkem 15 generátorům), které pořídil a profesionálním hasičům z HZS MSK daroval Moravskoslezský kraj (jako jeden z mála krajů v ČR), ale také kvůli bohatým zkušenostem. V uplynulých třech měsících příslušníci HZS MSK mj. dekontaminovali také ostravský Domov pro seniory IRIS, základní školy, rovněž několik hasičských stanic a služeben ostatních složek IZS na různých místech kraje.

Hasiči dezinfikují další tři doly OKD na Karvinsku pomocí zvučných generátorů

Dvě desítky profesionálních hasičů (HZS MSK) s šesti osvědčenými generátory teplého desinfekčního aerosolu („vuvuzelami“) se zapojily ve středu, 24.června, odpoledne v areálu Dolu ČSA na Karvinsku do první fáze třídenní dezinfekce tří dolů OKD – ČSA, ČSM-sever a ČSM-jih, a to kvůli zvýšené nákaze koronavirem Covid-19. Přitom už na začátku června hasiči úspěšně dekontaminovali prostory Dolu Darkov.

Během tří hodiny museli ve středu odpoledne „vyčistit“ prostorné koupelny a „řetízkové“ šatny pro havíře, provozní kanceláře a chodby Dolu ČSA. Další dva zmíněné doly (ČSM) dekontaminují ve čtvrtek a pátek odpoledne obdobným způsobem.

Prázdné prostory obvykle čistí pomocí osvědčených generátorů teplého desinfekčního aerosolu, když půlhodinovém působení desinfekčního prostředku lze tyto prostory opět běžně používat. Celkem 15 těchto přístrojů a k tomu 250 kg práškové desinfekce (ke 4% rozředění s vodou) nedávno zakoupil a hasičům daroval Moravskoslezský kraj za bezmála 1,9 milionu korun.

Dvojice hasičů v hermeticky uzavřených ochranných oblecích, rukavicích a speciálních maskách Dräger s filtry (a se sluchátky či špunty do uší) se střídají v používání až 18 kg těžkého generátoru (hmotnost po jeho naplnění). Zhruba po 40 minutách je potřeba generátor opět naplnit pečlivě testovaným a osvědčeným desinfekčním prostředkem (Virkon S) a benzínem.

Hasiči zasahovali u úniku čpavku

V pondělí, 29. června, v šest hodin ráno byli vysláni profesionální hasiči ze stanic Uherský Brod, Uherské Hradiště a Zlín a místní dobrovolná jednotka do firmy v Nivnici na Uherskohradišťsku, kde došlo k úniku většího množství čpavku.

Po příjezdu na místo velitel zásahu průzkumem zjistil, že v prostoru strojovny chlazení uniklo padesát kilogramů čpavku. Díky tomu se zapnul bezpečnostní systém a spustilo se odvětrávání budovy. Hasiči ihned pomohli s evakuací tří desítek lidí, kteří se v budově nacházeli. Nikdo neutrpěl zranění a nebylo nutné si vyžádat na místo zdravotnickou záchrannou službu.

Hasiči nasadili C proud hasební vody, čímž místo skrápěli. K odvětrání prostor použili přetlakovou ventilaci. Vodou naředěný čpavek následně skončil v havarijní jímce, ze které hasiči látku odčerpali do připravených nádob a ty umístili do tmavého a chladného prostoru. Likvidaci čpavkové vody si dále již zajistí provozovatel firmy. Nakonec hasiči provedli měření detektorem na výskyt čpavku s naměřenou hodnotou 0 ppm. Místo zásahu předali zástupci firmy a vrátili se zpět na své stanice.

Vylitá smetana z kamionu v Benešově nad Ploučnicí

Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Děčín a dobrovolná jednotka z Benešova nad Ploučnicí vyjely v pondělí, 15. června, v 11:45 hodin do ulice Československé armády v Benešově nad Ploučnicí, kde havaroval kamion převážející smetanu.

Při nehodě vyteklo přibližně 300 litrů smetany do kanalizace a následně do potoka. Bylo informováno Povodí Ohře a Životní prostředí Děčín. Hasiči smetanu odstranili, takže by životní prostředí neměla ohrožovat.

Hasiči zachránili jeřábníka, kterému se udělalo v kabině jeřábu nevolno

Dvě jednotky pražských hasičů, včetně lezeckého družstva, zasahovaly ve čtvrtek 4. června 2020 od 16:22 hodin v ulici Novostrašnická v Praze 10. Ve výšce asi 15 metrů se jeřábníkovi udělalo v kabině jeřábu nevolno.

Hasiči muže zajistili a pomocí automobilového žebříku snesli na zem, kde byl předán ZZS. Záchrana trvala 20 minut.

Dopravní nehody

Tři jednotky hasičů zasahovaly u vážné nehody na Pražském okruhu, hasiče přivolal automatický systém vozidla eCall

K vážné dopravní nehodě na Pražském okruhu, u sjezdu do ulice Náchodská v Praze 20, vyjely v pondělí, 8. června, od 07:44 hodin postupně tři jednotky pražských hasičů. Osobní vozidlo bylo zaklíněno mezi dvěma nákladními vozy. Z prostroru osobního vozu hasiči museli vyprostit zraněnou osobu.

Událost byla na operační středisko hasičů ohlášena automatickým systémem eCall přímo z vozidla, bez zásahu řidiče a bezprostředně po nehodě. Systém ohlásil druh vozidla i jeho polohu, jednotky tak na přesné místo byly vyslány okamžitě.

Po náročném vyprošťování, které trvalo 40 minut, byla zraněná osoba předána ZZS a transportována do vrtulníku LZS. Zásah blokoval průjezd Pražským okruhem v oblasti Horních Počernic. Okolnosti nehody šetří PČR.

Po střetu vlaku s autobusem u Struhařova zachránili hasiči deset lidí

Informaci o střetu osobního vlaku a autobusu na železničním přejezdu u Struhařova na Benešovsku přijalo Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje v neděli 14. června v 6.40 hodin.

Operační důstojník k nehodě, která se stala na křížení silnice číslo 112 se železniční tratí číslo 222, vyslal profesionální hasiče ze stanice Benešov, dobrovolnou jednotku ze Struhařova a podnikové hasiče Správy železnic z Prahy a Nymburka. Současně bylo vyžádáno zastavení provozu na trati. Zdravotnická záchranná služba kromě pozemních posádek povolala k nehodě i vrtulník.

Hasiči z Benešova byli na místě pět minut po vyhlášení poplachu. Po rychlém zhodnocení situace neprodleně zahájili třídění zraněných metodou START (Snadné Třídění A Rychlá Terapie), neboť je vhodná u událostí s větším počtem zraněných osob, které jsou tříděny podle odhadu závažnosti poranění a nutnosti přednostního odvozu do nemocnice. Současně probíhala záchrana zraněných osob.

Takto hasiči předali zdravotníkům čtyři osoby z motorového vlaku a šest cestujících z autobusu – nejvážněji zraněnou ženu vyprostili z autobusu za pomoci páteřní desky. Po nezbytném ošetření byla pacientka letecky transportována do pražské motolské nemocnice. Dvě osoby ve vlaku vyvázly bez zranění. Územní řídící důstojník aktivoval pro řidiče autobusu tým posttraumatické péče. Ten nakonec nebylo potřeba povolat.

Před devátou hodinou na místě zůstávali pouze drážní hasiči. Po vyšetření nehody Policií ČR a Drážní inspekcí bylo zahájeno uvolňování přejezdu. Vyprošťovací automobil nejprve pomocí lanového navijáku a kladky posunul motorový vlak, následně byla hydraulickou rukou nakolejena přední náprava. Autobus zpět na silnici dostala odtahová služba pro těžkou techniku.

Nehoda kamiónu s kuřaty u Chýnova si vyžádala dva lidské životy

Vážná dopravní nehoda se stala v úterý, 23. června, na silnici I. třídy č. 19 v katastru obce Chýnov, když zde havaroval nákladní automobil převážející drůbež.

Nehoda byla na Operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje nahlášena deset minut po páté hodině ranní s tím, že se jedná o nehodu, kde bude nutné vyproštění zraněných osob. Operační důstojníci na místo vyslali profesionální jednotku ze stanice Tábor. Velitel zásahu po průzkumu na místě nehody podal upřesňující zprávu, a to že se jedná o na bok převrácený kamión s přívěsem, který kabinou narazil do kamenného viaduktu. Kabina vozu byla kompletně zdemolovaná. Uvnitř zůstal řidič i jeho spolujezdec.

Velitel zásahu si jako posilovou jednotku okamžitě vyžádal vyprošťovací automobil a kompletně uzavřel silně frekventovanou silnici. Policisté stanovili objízdnou trasu. Lékař ZZS mezitím konstatoval u řidiče i jeho spolujezdce smrt, jejich zranění nebyla slučitelná se životem. Hasiči následně obě těla vyprostili. Současně provedli zajištění kamiónu a kontrolu úniku provozních kapalin. Vyteklé provozní látky na silnici zasypali sorbentem.

Přes operační středisko byla o nehodě informována Krajská veterinární správa, jejíž pracovnice se dostavila na místo. K nehodě byl zároveň vyslán náhradní kamión. Hasiči se po ukončení prací na havarovaném kamiónu soustředili na odchyt kuřat, se kterým jim pomohla jednotka SDH obce Chýnov.

Záchrana zvířat

K velmi kurióznímu zásahu vyjeli hasiči ze stanice Horažďovice v Plzeňském kraji v neděli, 7. června. Na místním hřbitově se ozývalo mňoukání z jednoho z hrobů.... po dohodě s policií a majiteli hrobu hasiči desku desku a nalezli živou kočku. Jak se tam dostala s určitostí nikdo neví. Poté si zvířátko převzala PČR.

Ptáčata uvězněná v kanále zachránili v pátek, 26. června, hasiči v Praze a předali pracovníkům záchytné stanice v ulici Stoliňská v Horních Počernicích.

