Hnutí Pro život: Odborná pomoc nečekaně těhotným ženám jde k ministrovi zdravotnictví

O registraci nového výkonu požádala na popud Hnutí Pro život ČR Česká gynekologická a porodnická společnost. Tento výkon by gynekologům umožnil věnovat více času poradenství těhotným ženám, které řeší otázku, zda podstoupit umělý potrat.

"Stávající zdravotní systém nemá žádný nástroj jak nabídnout ženě alternativu při nečekaném početí dítěte. Navržený výkon by toto změnil. Zdravotní pojišťovny negativní stanovisko avizovaly předem. Rozhodnutí může změnit ministr zdravotnictví, a ten jako člen vlády posuzuje výkony i z jiných hledisek než čistě zdravotnických. Věřím, že výkon schválí," říká Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR.

V současné době není jisté, zda gynekologové, kteří nabízejí ženě alternativu (odkazem na krizové linky, sociální poradenství…), nepřekračují rámec svých zdravotních kompetencí. Výkon by jim dal právní jistotu, že jednají lege artis ve zdravotním zájmu pacientky. Význam garance právní ochrany lékaře dokládají i statistické údaje, podle kterých je významné procento žen, které zvažují umělé ukončení těhotenství, pod tlakem svého nejbližšího okolí. Podle údajů Linky pomoci, kterou provozuje Hnutí Pro život ČR, je to přes 70 % všech volajících, v 10 % případů jsou ženy telefonující na Linku pomoci k umělému potratu nuceny násilím. Podobné statistické údaje uvádějí i zahraniční studie.

Na další pozitivní aspekty tohoto výkonu upozornil i MUDr. Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické a porodnické společnosti, podle kterého je vzhledem k demografické situaci zavedení nového výkonu ve shodě s primárním zájmem státu snižovat počet umělých potratů a umožnit narození maximálního počtu již počatých dětí.

Poslanecký výbor pro zdravotnictví přijal na svém zasedání 20. června usnesení, v němž vyzývá Ministerstvo zdravotnictví a odbornou gynekologickou společnost, aby společně řešili otázku poradenství při nečekaném těhotenství.

Anonymizované citace klientek z Linky pomoci - telefonní záznam nebo přepis emailu

Našla jsem si Vaše stránky, protože cítím, že bych potřebovala pomoc. Letos to budou tři roky, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná. Když situace však nastala, partner nejen že neměl zájem, ale přesvědčil mě, abych šla na interrupci. Do poslední chvíle jsem si to chtěla rozmyslet. Stále si to vyčítám, že jsem se nerozhodla jinak a nebyla silnější, a nedokážu jít dál. I když se snažím "vypadat a fungovat normálně", tak uvnitř se cítím prázdná.

***

Jsem právě po umělém potratu a zaskočily mě pocity viny, obrovský smutek, stále jen pláči, neumím se s tou situací vyrovnat, mám pocit, že jsem si zničila život a zabila vlastní dítě. Prosím o pomoc.

***

Nemůžu se vyrovnat s potratem, proběhl před 6 týdny a je to čím dál horší. Pocity viny, stále větší pocit, že je to chyba. Nevím, jak si pomoct. Budu vděčná za pomoc. Děkuji.

***

Jsem v 8. týdnu těhotenství. Jít na potrat, nebo dát život tomu maličkému, který za to nemůže? Je mi 43 let, dnes jsem byla u lékařky a řekla jsem jí, v jaké jsem situaci, že podstoupím interrupci. Promlouvala ke mně jako žena, ne jako doktorka. Řekla, že v mém věku je to malý zázrak.

autor: Tisková zpráva