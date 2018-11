Hnutí pro život: Spot „Miláčku, já jsem těhotnej“ v České televizi a Českém rozhlase

Videospot „Miláčku, já jsem těhotnej“ běží od 12. do 19. listopadu v České televizi a je součástí projektu „Nesoudíme. Pomáháme“, který organizuje Hnutí Pro život ČR. Videospot upozorňuje na přehlížené téma nucení žen k potratu a akcentuje společenskou zodpovědnost muže za ženu a počaté dítě. Na natočení se podíleli herci Ester Geislerová, Matouš Ruml a Josef Polášek. Kampani se bude věnovat i Český rozhlas.

Mnohaleté zkušenosti Hnutí Pro život ČR potvrzují, že jen málo žen volí potrat skutečně svobodně a většina žen se pro potrat rozhodne pod skrytým či otevřeným nátlakem ze strany svých partnerů, rodičů, dalších lidí a nejrůznějších okolností. Linku pomoci, kterou provozuje Hnutí Pro život ČR, kontaktuje ročně až 400 žen. Téměř 80 procent z nich se cítí být pod tlakem, aby podstoupily potrat. Podle dlouholetých zkušeností Hnutí Pro život ČR se 70 až 80 % všech žen, které podstoupí potrat, cítí k tomuto zákroku nuceno. Podobné údaje vyplývají i ze zahraničních studií.

Spot „Miláčku, já jsem těhotnej“ je součástí projektu „Nesoudíme. Pomáháme“, který nabízí pomoc ženám, které jsou nuceny k potratu. Podle předsedy Hnutí Pro život Mgr. Radima Ucháče je smyslem spotu upozornit muže na to, že jsou to oni, kdo mají zásadní vliv na rozhodnutí, zda žena půjde při nečekaném těhotenství na potrat, nebo si dítě nechá. „Žena, která nečekaně otěhotní a dostane se tak do obtížné životní situace, potřebuje cítit výraznou podporu a ujištění od svého partnera, že se o ni a o dítě postará. Je chybou, pokud muž odmítne spoluzodpovědnost a celou tíhu rozhodnutí nechá na ženě. Většina žen vnímá tento postoj jako signál, že muž dítě nechce, a výsledkem bývá umělý potrat. Pak často následuje rozpad vztahu a mnohdy doživotní traumata žen, které trpí výčitkami, že nechaly zabít své dítě,“ říká Radim Ucháč.

Videospot „Miláčku, já jsem těhotnej“ běží také na sociálních sítích a Youtube. Za dva měsíce jej zhlédlo téměř 40 tisíc lidí.

Videospot ZDE

Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ nabízí pomoc ženám, které jejich okolí nebo okolnosti nutí k podstoupení potratu. K dispozici je jim bezplatné telefonní číslo Linky pomoci 800 108 000, kde získají informace o možnostech řešení své životní situace, včetně kontaktů na odborníky z různých oblastí, na které se mohou případně obrátit.

Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ podporuje v současné době 131 zdravotnických a dalších institucí, 88 měst a obcí a řada odborníků a známých osobností, především lékařů, psychologů, ekonomů, ale také herců, zpěváků a novinářů. „Jsou mezi nimi i lidé, kteří mají se ztrátou dítěte osobní zkušenost a vědí, jak to změní váš život, jaká je to ztráta,“ říká Jaroslava Trajerová, vedoucí projektu „Nesoudíme. Pomáháme“. Osobní záštitu projektu udělili v poslední době například primátoři Brna nebo Českých Budějovic.

Projekt je komunikován především v nemocnicích a gynekologických ambulancích, tedy v místech, kde je jistota, že se informace o nabídce pomoci k těhotným ženám dostanou. Ke komunikaci projektu je využita díky vstřícnosti reklamních agentur i venkovní reklama (například v pražském metru). Díky záštitám, které projektu udělila řada starostů a primátorů měst, jsou využívána ke komunikaci i městská a obecní periodika.

Stránky projektu ZDE

Cílem Hnutí Pro život ČR je obnovit ve společnosti respekt k nenarozeným dětem, snížit počet zbytečných potratů na minimum, pomáhat těhotným a obnovit společenskou odpovědnost muže za ženu a dítě.

Psali jsme: Hnutí Pro život: Odborná pomoc nečekaně těhotným ženám jde k ministrovi zdravotnictví Na Národní pochod pro život a rodinu přijedou tisíce lidí Hnutí Pro život: Nečekané třetí dítě - výzva předsedovi vlády Hnutí Pro život: V České republice chybí minimálně 38 tisíc dětí. Obyvatel přibylo pouze díky zahraniční migraci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva