Hospodářská a sociální rada Mostecka doplnila předsednictvo

„Tentokrát jsme na Sněmu volili jednoho člena předsednictva HSRM, protože ze zdravotních důvodů požádal o uvolnění z funkce náš dlouholetý člen Richard Falbr,“ vysvětlila Helena Veverková, předsedkyně HSRM. Na tento post přišlo v uplynulých měsících celkem pět nominací, tři z nich splňovaly náležité podmínky. Sněm tedy ze tří kandidátů v tajné volbě na zkrácené období do příštího roku zvolil Petra Svobodu, ředitele Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě. „Člena předsednictva jsme volili na zkrácené období, protože v červnu příštího roku vyprší pětileté volební období zbývajícím členům předsednictva a rádi bychom na sněmu při této příležitosti zvolili kompletní nové vedení HSRM na celé další volební období,“ vysvětlila předsedkyně.

Na Sněmu regionální tripartita rovněž do svých stanov zakotvila nový statut čestného člena. Jím by se v budoucnu mohla stát osobnost regionu, která se zásadním způsobem zasloužila o rozvoj hospodářské rady. Řešilo se rovněž hospodaření HSRM za uplynulý rok o jeho vývoj za poslední pololetí. Členové vzali na vědomí informaci, že hospodaření v uplynulých měsících bylo velmi dobré a schválili převedení zisku z loňského roku do Fondu HSRM, z něhož jsou financovány projekty členských organizací a subjektů.

Po skončení Sněmu následovalo standardní měsíční zasedání Hospodářské a sociální rady, kde se mimo jiné jednalo o exkurzi pro členy HSRM po úspěšně realizovaných projektech, které hospodářská rada v uplynulých letech podpořila. Připravuje jí Komise pro oblast cestovního ruchu při HSRM a uskuteční se v září.

Hospodářská a sociální rada Mostecka, z. s. vznikla v březnu roku 1999 jako apolitické občanské sdružení, jehož členy jsou fyzické a právnické osoby, instituce státní nebo veřejné správy, které žijí nebo působí na Mostecku. V současnosti má 57 členů. Hospodářská a sociální rada Mostecka je členem Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje z. s., která sdružuje sedm okresních sdružení působících v rámci kraje.

autor: Tisková zpráva