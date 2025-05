„Ať žije svoboda, ať žije pravda!“ Vondráček roztrhal cenzorský manuál, davy jásaly. Staromák se proměnil v tribunu svobody

„Vy jste sem dneska přišli z lásky k České republice. A já vám za to moc děkuji,“ zahájil své vystoupení Libor Vondráček. V projevu, který nezapře emoce, přesvědčení ani politickou odvahu, zazněly nejen historické paralely, ale především důraz na aktuální hrozby: překrucování pravdy, cenzura, státem řízená manipulace a likvidace svobody slova.

„Myslím si, že si nebudu vymýšlet, když řeknu, že jste tady taky z lásky ke svobodě, z lásky k míru a z lásky k suverenitě České republiky. Tak, aby nám už nikdy cizí moc na našem území nevládla!“ zdůraznil.

Vondráček připomněl, proč se 8. května slaví – a komu za svobodu vděčíme. „Za svobodu, za mír a za nezávislou Československou republiku pokládali naši předci, ale i osvobozenecké armády, život.“

Zvláštní moment přišel, když celý Staromák vyzval k pietě: „Poprosím vás o chviličku ticha za všechny padlé. Za sovětské vojáky, americké vojáky, rumunské vojáky, belgické vojáky… Za ty, kteří tady pod vedením generála Kutlvašra v rámci pražského povstání položili život.“

A pak to přišlo. „Říká se, že první obětí války je pravda. A myslím, že vy všichni jste se tady sešli taky z lásky k pravdě.“

Na pódiu se v tu chvíli objevila „komunikační kartička“ – symbolické znázornění řízené komunikace státní moci. Podle některých médií mělo jít o metodický materiál, který doporučuje, jak mluvit o citlivých tématech – například o roli osvobozeneckých armád.

„Já vám teda řeknu, jaká je pravda… a řeknu to i nejmenované europoslankyni. Řeknu to i nejmenovanému plukovníkovi. Pravda je ta, že my tu pravdu známe. A že za ni budeme bojovat. Protože ta pravda nesmí být ohýbána tak, jak se to dělá v posledních měsících.“

A pak se slova změnila v čin. Vondráček roztrhal kartičku. Náměstí vybuchlo potleskem. „S tou kartičkou udělám to, co doufám, že uděláme s těmi, kteří nám chtějí vnucovat svojí překroucenou pravdu.“

„Ve volbách 2025 je potřeba, aby tito lidé zmizeli z vlády České republiky. Aby zmizeli ze všech orgánů, kde za naše peníze překrucují historii a říkají nám, co si máme myslet a co máme říkat,“

Libor Vondráček projev zakončil výzvou, která rezonovala každým slovem: „Ať žije svoboda. Ať žije mír. Ať žije pravda. Sláva České republice! Ať žije naše země!“