61,90 Kč za máslo. Jenže sleva byla falešná. A přišlo se na to

„Některé supermarkety umí se slevami neuvěřitelně čarovat. Třeba jako v tomto případě u másla, kdy nejde o žádné akční zboží. Ke snížení ceny totiž ve skutečnosti vůbec nedošlo, ale máslo naopak zdražilo o 5 Kč. Řetězec tedy porušil zákon, protože výše slevy se má určovat z nejnižší ceny produktu za posledních 30 dní,“ upozornil Marek Zemánek, tiskový mluvčí Potravinářské komory.

„Výše slevy musí být odvozena od nejnižší ceny, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy. Nelze akceptovat, aby byla výše slevy odvozována z jiné ceny, např. z ceny uplatňované bezprostředně před poskytnutím slevy,“ uvádí Česká obchodní inspekce (ČOI).

Inspekce udělila stovky pokut

Loni za falešné slevy padaly rekordní pokuty. ČOI provedla celkem 1 755 kontrol, porušení právních předpisů bylo zjištěno v 796 případech, to je 45,36 % z celkového počtu. Ověřováno bylo i to, zda jsou slevy z cen výrobků vypočítány správně. „Nejčastějším zjištěním bylo porušení § 12a zákona o ochraně spotřebitele, spočívající v neposkytnutí informací anebo poskytnutí nesprávných informací o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek prodáván nebo nabízen v době 30 dnů před poskytnutím slevy. Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 370 případech. Druhým nejčastějším zjištěním bylo porušení § 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, a to ve 170 případech. Z toho ve 154 případech došlo k porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. c), kdy došlo k nesprávnému účtování prodávaných výrobků. Dalším nejčastěji porušovaným ustanovením zákona o ochraně spotřebitele byl § 12, který se týká povinnosti prodávajícího informovat v souladu s cenovými předpisy o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb. Tyto nedostatky byly zjištěny ve 140 případech,“ informuje František Kotrba, tiskový mluvčí ČOI.

Užití nekalých obchodních praktik, které mohou narušit chování spotřebitele a mohou vést k tomu, že zákazník učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neudělal, bylo zjištěno celkem ve 207 případech. Porušení dalších právních předpisů v dozorové pravomoci ČOI bylo prokázáno ve 308 případech. Jednalo se např. o porušení občanského zákoníku, zákona o kontrole, zákona o technických požadavcích na výrobky apod. „Na základě porušení právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce, zjištěných v souvislosti s kontrolní akcí, nabylo v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 právní moci celkem 385 pokut v celkové hodnotě 17 561 500 Kč,“ upřesnil Kotrba.

Potvrdil i Soudní dvůr EU

Ke dvěma mimořádným kontrolním akcím došlo po vydání rozsudku Soudního dvora Evropské unie, jímž bylo potvrzeno, že sleva musí být odvozena z nejnižší ceny, za kterou bylo zboží prodáváno za posledních 30 dní před jeho zlevněním. „První akce byla zaměřena na obchodní řetězce a internetové obchody, které opakovaně a intenzivně využívají slevové kampaně a akce se sortimentem potravin, elektro, drogerie, textil a kosmetika. V rámci této mimořádné kontrolní akce proběhlo v období od 14. října do 31. října celkem 250 kontrol. Porušení ustanovení §12a zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno celkem v 91 případech a porušení užití nekalé obchodní praktiky v souvislosti s oceňováním bylo zjištěno ve 37 případech. V rámci druhé mimořádné kontrolní akce, probíhající od 11. listopadu do 6. prosince, se ČOI zaměřila především na výprodeje označované jako Black Friday a Cyber Monday u nepotravinářských řetězců a internetových obchodů. Celkem bylo provedeno 172 kontrol a z toho u 71 bylo zjištěno porušení právních předpisů. Porušení ustanovení §12a zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno ve 29 případech,“ uvedl mluvčí ČOI.

Slevy mají jako marketinkový nástroj vliv na spotřebitelské chování a rozhodování ohledně koupě. I přes opakované kontroly přitom stále dochází k porušování zákonných povinností ze strany prodávajících. „Pokuty za porušení zjištěná v rámci mimořádných kontrolních akcí přesahující 20 milionů korun nabyly právní moci až v roce 2025, a proto nejsou uvedeny ve výčtu pravomocných pokut za rok 2024,“ zdůraznil Kotrba.

ČOI podle něj i nadále věnuje zvýšenou pozornost kontrolám dodržování povinností prodávajících při poskytování slev z cen výrobků.

Podle informací Potravinářské komory dostaly nejvyšší pokuty v posledním čtvrtletí loňského roku Penny Market, Billa a Albert. Nízká výše pokut však řetězce od žonglování se slevami neodrazuje. Inspekce pokutuje nejen porušení pravidel u slev, ale i špatné účtování ceny či třeba prodej alkoholu a cigaret nezletilým. Nejvyšší pokuty nicméně padají právě za slevové akce.

