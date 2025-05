Holec dohrává Partii: Lipavský je ten nejodpornější. Ale taky packal

Komentátor Petr Holec se ve svém textu vyjádřil k nedělní Partii na CNN Prima News, kde se střetl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr. za ODS) a europoslanec poslanec Filip Turek (zvolen za Přísahu a Motoristy sobě) – ten vyzval Lipavského, aby se omluvil lidem za roky urážek a nálepek, kterým čelili kvůli svému postoji k válce na Ukrajině.

„Měl byste se omluvit. Stejně jako celá vláda. Stejně jako všichni by se měli omluvit za odpornou dehonestační propagandu vůči mnoha lidem, politikům, ale i běžným lidem, kteří říkali, že jediná cesta v tomto konfliktu je nějaké příměří a nějaké územní ztráty. Dneska už to říkáte i vy, a od vás je to najednou v pořádku. A několik let jste tady uráželi lidi a dávali jste jim odporné nálepky,“ kritizoval v Partii Filip Turek šéfa české diplomacie.

K jeho slovům Holec souhlasně dodává: „S Lipavským Turek trefil přímo do černého, protože právě on je to nejodpornější ze všech. A nálepky s nadávkami jsou v jeho případě jen předehra. Lipavský je samozřejmě plný všech ‚prokremelských narativů‘ a dalších fialovských verbálních zločinů, jimž trápí Česko.“

Na to podle Petra Holce omluva dávno nestačí – podle něj by se měl celou věcí někdo vážně zabývat.

Nejvážnější slovo pak směřuje k tomu, co Holec označuje za „návrat totality“. „Ano, tomu všemu se jistě můžeme smát. Jenomže mnohem nebezpečnější je, že právě Lipavský začal za jiné politické názory vyhazovat lidi z práce. A to je normální návrat totality,“ zmínil komentátor. Celý text si lze přečíst na jeho blogu.

Konkrétním příkladem je případ bývalého diplomata Petra Druláka, kterého ministerstvo zahraničí zbavilo funkce právě kvůli jeho názorům na válku – a to i přesto, že podobné názory dnes zastávají i sami vládní politici. „Z Ústavu mezinárodních vztahů, který spadá pod ministerstvo zahraničí, například nechal před časem vyhodit bývalého diplomata, politologa Petra Druláka,“ připomíná Holec.

A dodává: „Lipavský je nejen bezpáteřní loutkou režimu, ale i packal. A proto Druláka nechal vyhodit tak bolševicky neobratně, že Drulák, někdejší velvyslanec ve Francii, vyhrál soud.“

V tomto kontextu komentátor připomíná i roli premiéra Petra Fialy. Kritizuje jeho výroky o tom, že „jsme ve válce“, a považuje je za vědomou manipulaci vůči veřejnosti. „Premiér za SPOLU Petr Fiala zločinně lhal celému národu, že jsme ve válce – a ne náhodou. Přesvědčte lidi, že je jejich země ve válce, a projde vám i fialovské vládnutí,“ podotkl Holec.