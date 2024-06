Hospodářská komora: Happka je nová aplikace komory pro podnikatele

„Díky naší nové mobilní aplikaci se každý člen Hospodářské komory a každý podnikatel dozví nejen aktuality ze světa podnikání, ale bude se moci účastnit i různých průzkumů nebo anket, a také dostávat informace přímo ze svého regionu. V aplikaci se bude moci každý podívat na to, co jako Komora děláme a jak hájíme zájmy podnikatelů,“ říká prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Jak dodal, považuje aplikaci do budoucna za stěžejní informační servis, který by mohl nahradit díky své dostupnosti i web Komory.

Uživatelé si v aplikaci můžou obsah přizpůsobit pomocí filtrů na míru a získat tak informace z oblastí, které je zajímají. Registrovaným uživatelům, členům Hospodářské komory, Happka nabídne prémiové funkce, například v podobě možnosti ukládat a sdílet obsah nebo číst přímo v aplikaci přehled tisku. K registraci či přihlášení podnikatelé využijí IČO své firmy a bankovní identitu (BankID).

HappKa rovněž umožňuje zasílat notifikace o nových akcích, článcích a dalších událostech. Její uživatelé si můžou podle svých preferencí vybrat oblast zájmu, obor či region, který je zajímá, a sledovat tak aktuální informace o preferovaných tématech ve škále profesí od těžkého průmyslu po kreativní a umělecké obory. V aplikaci jsou také všechny informace a potřebné dokumenty ke stažení, díky kterým je možné připomínkovat české zákony i evropské normy nebo se jejím prostřednictvím přihlásit na školení a seminář.

Vývojáři budou HappKu neustále vylepšovat a přidávat nové funkce i obsah, aby byla zdrojem čerstvých informací a užitečným partnerem pro podnikatele. Aplikaci je možné stáhnout ZDE (Android) nebo ZDE (iOS).