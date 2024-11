Hospodářská komora: Podnikatelská sféra potřebuje flexibilní pracovní trh co nejdřív

Podle Hospodářské komory se jedná o první novelizaci této normy za celou řadu let, v jejímž znění byly vyslyšeny návrhy podnikatelů v roli zaměstnavatelů a Ministerstvo práce a sociálních věcí se potřebami podnikové sféry seriózně věnovalo. „Všechny předchozí změny zákoníku se zabývaly primárně a téměř výlučně ochranou zaměstnanců a zaměstnavatelům v řadě případů přinášely především administrativní zátěž. Proto jsme rádi, že v parlamentu nyní leží novela, která v současné složité globální ekonomické situaci přináší na český pracovní trh návrhy, které mají potenciál odstranit některé překážky a rozpohybovat jej. Byla by škoda, aby návrh zapadl a nebyl realizován,“ řekl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Novinky, které novela obsahuje, mohou pomoci podnikové sféře, a to v první řadě se zbytečnou a náročnou administrativou, i když by si podnikatelé dokázali představit odvážnější a revolučnější změny. Hospodářská komora v této souvislosti zejména vítá sloučení výpovědí z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti. Tím dojde k řešení stávající situace, kdy výpověď je napadena jako neplatná a vede se často vleklý spor o platnost výpovědi. Novelizací nově nebude případný spor o to, zda zdravotní důvody byly na straně zaměstnance nebo důvodem byla nemoc z povolání nebo pracovní úraz, mít vliv na samotnou platnost ukončení pracovního poměru.

Novela reaguje i na mimořádné situace, které přinášejí změny klimatu, v jejichž důsledku roste počet mimořádných situací v energetickém sektoru a kdy je potřeba co nejrychleji obnovit dodávky elektrické energie.

„Energetici by za takové mimořádné situace mohly nově využít na maximum své personální kapacity, protože jim novelizace umožní za těchto jasně vymezených krizových situací zkrátit minimální denní odpočinky až na 6 hod namísto nyní stanovených 8 hod. A to stejným způsobem, jakým je to v současnosti již umožněno například pracovníkům údržby pozemních komunikací při posypu vozovek v situaci sněhových kalamit. Přijde nám logické, aby energetika měla za těchto mimořádných situací obdobné preference, jako mobilita na silnicích,“ řekl Zdeněk Zajíček.

Hospodářská komora také vyzdvihla návrh na kvalitativní změnu pracovních podmínek pro rodiče, kteří se starají o malé děti. Zaměstnancům v pracovním poměru čerpajícím rodičovskou dovolenou, stále neumožňuje vykonávat na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce u stejného zaměstnavatele práci, která je stejně druhově vymezená. V praxi to znamená to, že takoví rodiče pracují na dohodu, ale na jiné pozici ať už skutečně anebo jen „papírově“ nebo pracují pro jiného zaměstnavatele.

„To je změna, na níž jednoznačně vydělají jak zejména maminky, které pečují o své dětí, tak i zaměstnavatelé, kteří budou moci se svými zaměstnankyněmi spolupracovat i během rodičovské a využívat otevřeně jejich kvalifikaci, aniž by museli stavět kvůli současné málo logické restrikci kolem této spolupráce potěmkinovské vesnice, jak se to často nyní děje,“ uzavřel prezident Hospodářské komory.

Zaměstnavatelé podle něj pozitivně vnímají i ustanovení, kterým se především pro brigády během letních dovolených má otevřít za určitých okolností pracovní trh i některým čtrnáctiletým.