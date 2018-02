Hospodářská komora vítá pokrok ve strategických dokumentech ministerstva dopravy

Tento dokument znamená nemalý pokrok oproti předchozí verzi z roku 2013, která se v dostatečné míře podrobnosti zabývala pouze infrastrukturními projekty, které byly tou dobou náhodou připravené k realizaci. Aktualizace z roku 2017 obsahuje detailnější zahrnutí úkolů v přípravě investičních akcí, jež jsou označeny jako „náměty“, i návrhy opatření k urychlení přípravy opožděných staveb. Z hlediska Hospodářské komory ČR lze zvlášť vítat průlomové pozitivní hodnocení vlivu komerčních železničních dopravců na uspokojování potřeb cestujících.

Rovněž oceňujeme nově doplněné pasáže zabývající se nově schválenou koncepcí nákladní dopravy i programem rozvoje rychlých železničních spojení, stejně jako důraz na čistou mobilitu a alternativní paliva v silniční dopravě.

Podstatným problémem je na druhé straně přílišná závislost materiálu na původním textu, která omezuje prostor pro radikálnější kvalitativní změny. Zatímco u aktualizace po zhruba pěti letech to lze ještě akceptovat, příští verze dokumentu plánovaná na rok 2022 by už měla více odrážet souvislosti mezi jednotlivým dopravními projekty a nepojímat je jako jednotlivé izolované stavby, zejména v oblasti připravované sítě rychlých železničních spojení včetně souvisejících investic na navazujících běžných tratích a v dopravních terminálech.

Vedle propojení jednotlivých modů v nákladní dopravě by se tedy tento dokument měl v daleko větší míře zabývat intermodalitou v osobní dopravě, zejména propojením vysokorychlostní a konvenční železniční dopravy s leteckou, příměstskou a městskou dopravou. Kromě analýzy finančních potřeb by se dokument měl také věnovat struktuře finančních zdrojů, kterými by bylo třeba potřeby dlouhodobého rozvoje dopravní infrastruktury ČR pokrýt.

