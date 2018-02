Obnovení původních limitů pro výdajové paušály je na dobré cestě i díky aktivnímu přístupu Hospodářské komory

Komora již v loňském roce dopisem, který adresovala senátorským klubům, prosazovala zachování stávajícího limitu na hodnotě 2 milionů korun v rámci projednávání novely v senátu. Nyní s tímto plánem formou poslaneckého návrhu změny zákona o daních z příjmů přicházejí také občanští demokraté.

„Podpora podnikání je naším největším zájmem a snížení limitu na polovinu zasáhlo zejména malé podnikatele a živnostníky, kteří jsou byrokracií a administrativou zatíženi nejvíce. I proto jsem již v minulosti na zákonodárce apeloval, aby se s limity pro výdajové paušály nehýbalo,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Právě pro drobné živnostníky jsou výdajové paušály nejjednodušším způsobem, jak daňové povinnosti plnit a nebýt zavaleni stohy papírů. Snížením limitu atraktivita výdajových paušálů pro mnoho drobných podnikatelů poklesla, a vloni schválená novela se tak stala jedním z řady kroků, které v minulém volebním období směřovaly k omezování drobného podnikání v ČR.

Byla to právě Hospodářská komora, která aktivně vyzývala své členy, aby se neváhali ve svých regionech obracet na příslušné senátory a jednali s nimi o podpoře pozměňovacího návrhu senátora Lumíra Aschenbrennera (ODS) v horní parlamentní komoře.

Loňská snaha se nakonec sice nepodařila, vrácení limitů na původní úroveň by však mohl zajistit aktuální poslanecký návrh ODS. Nicméně s ohledem na dosavadní reakce na izolované stranické poslanecké návrhy by Hospodářská komora uvítala, kdyby se podařilo tento racionální návrh prezentovat jako iniciativu napříč politickými kluby. Nejde jen o zvýšení pravděpodobnosti, že by takovou iniciativu tolerovala ve svém formálním stanovisku vláda.

Podle názoru Komory by měl pestřejší – co do složení předkladatelů – návrh nepochybně více šancí na schválení v parlamentu, a tím pádem i více šancí konkrétně zlepšit podmínky pro malé podnikání v České republice do doby, než se nalezne odborná a politická shoda na zakotvení alternativního konceptu paušalizace daňové povinnosti, např. v podobě jedné paušální daně, k níž otevřela HK ČR diskuzi před 2 lety.

„Osud návrhu teď v mnohém závisí na přístupu jak samotných občanských demokratů, tak vlády,“ shrnuje Vladimír Dlouhý.

Psali jsme: Hospodářská komora: Střední Čechy se staly ubytovnou Prahy Hospodářská komora: Trh práce má strukturální problémy, vláda ale přehlíží potřeby zaměstnavatelů a nemá koncepci Hospodářská komora: Rozhodnutí poslanců ponechat zákaz otevírací doby je pro podnikatele varovným signálem Hospodářská komora prosazuje zjednodušení EET pro živnostníky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva