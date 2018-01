Hospodářská komora: Rozhodnutí poslanců ponechat zákaz otevírací doby je pro podnikatele varovným signálem

Podle Hospodářské komory by stát neměl rozhodovat o tom, kdy a kam mají lidé chodit nakupovat nebo kdo může a nemůže o svátcích podnikat. Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu proto návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších poslanců na zrušení zákona o omezení otevírací doby podporovaly.

Hospodářská komora ČR a SOCR ČR předloni v prosinci proti zákonu iniciovaly ústavní stížnost, kterou podepsala skupina senátorů vedená Jaroslavem Kuberou. Plénum se jí má zabývat v prvním čtvrtletí roku 2018, neznamená to však, že shromáždění soudců hned rozhodne. Hospodářská komora doufá, že jí i přes dnešní rozhodnutí sněmovny Ústavní soud dá zapravdu.

Předkladatelé spolu s odbory regulaci zdůvodňovali sladěním rodinného života zaměstnanců s prací a že i v zahraničí je trendem otevírací dobu omezovat. Obstojně ale nedokázali vysvětlit ani výběr svátků, ani proč se má regulace týkat jen prodejen nad 200 m2.

Touto logikou by doma měli být doktoři, policisté, hasiči, řidiči MHD, pracovníci v elektrárně, zaměstnanci hotelů a restaurací... Pokud jde někdo pracovat do obchodního sektoru a podepisuje pracovní smlouvu, v níž je uvedená práce o svátcích, musí počítat s tím, že bude o svátcích pracovat. To k tomu zkrátka patří. Odboráři si pak nemůžou vynucovat plošný zákaz práce zákonem a podnikatelům nařizovat, kdy mohou podnikat a že si jejich zaměstnanci v případě svého zájmu nesmí přivydělat.

Zákon také tvrdě dopadl i na řadu menších obchodů, kterých se regulace zřejmě týkat neměla. Některá obchodní centra totiž rozhodla, že se jim nevyplatí otevírat jen pro vybrané obchody, a proto mnohdy zavírají úplně. Chaos je ale i ve výkladu samotného zákona. Není jasné, co se vlastně do rozlohy 200 m2 počítá – zda jen prodejní plocha nebo například i sklady. Stát touto regulací rovněž připravil zaměstnance o možnost příplatků za práci o svátcích.

Také trend v Evropě je zcela opačný, než jak tvrdili předkladatelé. Řada států od regulace prodejní doby ustupuje. Potvrzuje to např. situace v Maďarsku, kde se odvolal zákaz nedělního prodeje, stejně zareagovali i v Itálii a ve Švédsku, postupná deregulace v tomto směru probíhá také v Německu a Rakousku. Debata o zrušení omezení se intenzivně vede rovněž ve Francii. Portugalsko a Irsko od regulace ustoupily, Finsko výrazně omezuje.

autor: Tisková zpráva